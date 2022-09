Vương miện Miss Grand Vietnam 2022 có gì đặc biệt?

Chỉ còn ít ngày nữa, chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Dàn thí sinh đang gấp rút chuẩn bị cho đêm thi quan trọng với mong muốn đoạt danh hiệu cao nhất cuộc thi. Trước thềm chung kết, BTC cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã công bố vương miện dành cho tân hoa hậu.

Chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2022 có tên gọi "The Wings of Beauty" với tông màu chủ đạo là trắng và xanh lá, tượng trưng cho vẻ đẹp, tài năng, bản lĩnh và tấm lòng nhân ái của tân hoa hậu. Theo BTC cuộc thi cho biết, vương miện Miss Grand Vietnam 2022 được làm từ vàng 18K, trên đó là 1.522 viên White Zirconia cùng 42 viên Emerald với những kiểu dáng, kích cỡ đa dạng. Lồng ghép trong thiết kế là những hoa văn mềm mại, khoác lên sắc hoàng kim hòa quyện cùng ánh sáng lấp lánh của những viên ngọc lục bảo. Không chỉ tân Hoa hậu, 4 Á hậu cũng nhận được vương miện khác.

Vương miện Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Hoa hậu Thùy Tiên bên chiếc vương miện của Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh vương miện dành cho tân hoa hậu, cộng đồng yêu nhan sắc khá tò mò về sân khấu đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022. Theo BTC cuộc thi tiết lộ, sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam 2022 được thiết kế sang trọng, lung linh với nhiều đèn led vàng làm điểm nhấn.

Sân khấu đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Trước đó, sau khi phần thi trang phục áo tắm kết thúc, phía BTC Miss Grand Vietnam 2022 vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả do diễn ra muộn hơn so với dự kiến, góc máy chưa phù hợp…

Phía đại diện BTC cuộc thi đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng, do thời tiết không thuận lợi nên phần thi diễn ra muộn hơn so với dự kiến. Đại diện BTC Miss Grand Vietnam 2022 cho biết thêm: "Do muốn tạo không gian mới lạ cho phần thi này, chúng tôi quyết định chọn lựa khu vực hồ bơi làm sàn catwalk dành cho các thí sinh.

Các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 gấp rút chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nhất. (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, không gian bị ảnh hưởng do thời tiết cũng khiến cho mọi sự chuẩn bị của BTC trở nên không còn đẹp mắt như các bạn kỳ vọng. BTC xin ghi nhận những nhận xét, đánh giá từ quý khán giả, mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các thí sinh và theo dõi những vòng thi sắp tới tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022".

Miss Grand Vietnam 2022 quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, sở hữu nhan sắc cùng kỹ năng trình diễn tốt như: Bùi Lý Thiên Hương, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Kim Chi, Mai Ngô… Hiện tại, cộng đồng yêu nhan sắc chưa thể đưa ra dự đoán người đẹp sẽ trở thành chủ nhân của "The Wings of Beauty".

Theo "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam 2022 tiết lộ, tân hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam sang Indonesia "chinh chiến" tại Miss Grand International 2022. 4 Á hậu cũng được sang Indonesia tham dự đêm chung kết, cổ vũ tinh thần cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.

Theo dự kiến, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 sẽ diễn ra vào tối 1/10 tại TP.HCM.