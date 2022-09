Những người hâm mộ của Taylor Swift hiện đang bắt đầu suy đoán về nghệ sĩ nào sẽ xuất hiện trong Super Bowl 2023 - chương trình được theo dõi nhiều nhất trong các chương trình phát sóng trên truyền hình Mỹ.

Mặc dù phía NFL (Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ) vẫn chưa đưa ra thông báo nhưng những người hâm mộ đã bắt đầu truyền tai nhau và cho rằng Taylor Swift chính là nghệ sĩ khách mời vào năm sau.

Theo TMZ, Taylor Swift đã được các lãnh đạo Super Bowl tiếp cận từ nhiều tháng trước nhằm mời nữ ca sĩ biểu diễn tại giờ giải lao của sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Vì sao Taylor Swift từ chối biểu diễn tại Super Bowl?

Vì sao Taylor Swift từ chối biểu diễn tại Super Bowl? (Ảnh: Deadline)

Dù là cơ hội quý giá nhưng giọng ca Shake it off đã từ chối. Nữ ca sĩ cho biết, cô từng mong muốn được xuất hiện tại giải Super Bowl nhưng hiện tại chưa phải thời điểm phù hợp. Lý do là cô muốn tập trung thu âm "Taylor version" cho tất cả 6 album đầu tay của mình.

Taylor Swift là một nghệ sĩ lớn nhưng cô chưa từng biểu diễn tại Super Bowl. Nguyên nhân là do cô có hợp đồng dài hạn với Coca-Cola, trong khi Pepsi lại là hãng tài trợ cho Super Bowl. Tuy nhiên, cho tới năm nay, Pepsi và NFL đã hết hạn hợp đồng, điều này đồng nghĩa với việc Taylor Swift hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể được biểu diễn cho chương trình ăn khách này.

Tạo "Taylor version" cho tất cả các tác phẩm ban đầu là một dự án quan trọng của Taylor Swift. Người đã lên tiếng khá gay gắt khi cô không đồng ý với việc nhà sản xuất Scooter Braun mua bản quyền những album này vào năm 2019. Taylor Swift đã cáo buộc Braun là một kẻ "bắt nạt lôi kéo" và viết trên Tumblr vào thời điểm đó rằng, anh ta sở hữu quyền đối với công việc của mình là "tình huống xấu nhất" của cô.

Là chủ sở hữu của những bản ghi âm chính này, Braun có quyền tạo, bán hoặc phân phối các bản sao. Anh đã chọn bán, kiếm được gần 300 triệu USD. Taylor Swift đã thực hiện sứ mệnh làm cho những bản thu âm chính đó có giá trị thấp hơn một chút bằng cách ghi lại tất cả những album đó. Cô đã phát hành bản thu âm lại của Red và Fearless.

Bốn album còn lại để thu âm bao gồm album cùng tên của cô là Taylor Swift, Speak Now, 1989 và Reputation. Hiện tại, cô đang khá bận rộn và đã phát hành hai album trong năm 2020 là Folklore và Evermore, đồng thời thông báo thêm một album nữa sẽ phát hành vào tháng 10 tới mang tên Midnights.