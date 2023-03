Sáng nay 26/3, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực tại 21 tỉnh thành trên cả nước. Trước khi diễn ra kỳ thi, ĐH Quốc gia TP.HCM liên tục hướng dẫn thí sinh đăng ký, các thủ tục và giấy tờ cần thiết để tham gia kỳ thi.

Có mặt ở điểm thi Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), thí sinh T.N.D mới phát hiện quên căn cước công dân. Ngay lập tức, thí sinh này liên hệ các thầy cô trong Hội đồng thi để được hướng dẫn. Tuy nhiên, theo quy định, căn cước công dân/chứng minh nhân dân là giấy tờ tùy thân bắt buộc phải có, nên thí sinh không được vào phòng thi.

Thí sinh T.N.D khóc nghẹn vì quên giấy tờ tùy thân, không được tham gia kỳ thi. Ảnh: MQ

Nước mắn giàn dụa, nữ sinh này cho biết em đi từ 4h sáng, để kịp tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hôm nay. T.N.D cũng không hiểu vì sao lại để quên căn cước công dân, bởi vì em ghi nhớ rất rõ quy định kỳ thi. Và vì đã hy vọng sẽ thể hiện tốt bài thi của mình, T.N.D không khỏi hụt hẫng vì phải quay trở về.

Trước trường hợp của N.D, nhiều cán bộ Hội đồng thi Trường ĐH Quốc tế an ủi, động viên em quay về và đăng ký thi vào đợt 2.

Cũng tại điểm thi này, một học sinh có mặt khá sớm cũng để quên căn cước công dân. Tuy nhiên, may mắn thí sinh này ở tại TP.HCM nên người thân mang giấy tờ đến đến kịp thời.

Tại điểm thi Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đại diện nhà trường cho biết, công tác tổ chức đón thí sinh đến thi được tổ chức bài bản, chu đáo. Sáng nay trường cũng ghi nhận một trường hợp thí sinh bị mất giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi nhận được thông tin, Hội đồng thi đã rà soát các cung đường thí sinh này di chuyển. May mắn sinh viên tình nguyện đã tìm được giấy tờ và trao lại cho thí sinh trước giờ "G".

Theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi và mang theo đầy đủ các tờ giấy đã sử dụng để đăng ký dự thi, bao gồm một trong các tờ giấy: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn công dân, Hộ chiếu (một trong các loại giấy tờ sau (bản chính, còn hạn sử dụng).

Nhiều thí sinh được hướng dẫn xử lý thông tin sai trên giấy báo dự thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trường hợp không có giấy tờ tùy thân như nêu trên do thông tin cá nhân bị sai và đang trong quá trình điều chỉnh cấp lại, thí sinh phải thông báo với Hội đồng thi và được đồng ý cho dự thi. Tuy nhiên, thí sinh phải mang theo và xuất trình các loại giấy tờ có chữ ký và đóng dấu mộc đỏ từ cơ quan công an địa phương, bao gồm: Giấy xác nhận nhân thân hoặc các loại giấy hợp pháp khác của Công an phường/xã cấp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai), Giấy xác nhận hủy thẻ căn quân công dân/đổi mã định danh do sai thông tin.

Đây là yêu cầu rất quan trọng, bởi nếu thí sinh không mang theo các tờ giấy tùy thân theo quy định sẽ không được tham gia kỳ thi.

Trường hợp không mang theo giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại Phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung tối thiểu 30 phút, để làm các thủ thuật cần thiết. Bên cạnh đó, nếu thấy có những câu chuyện sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc (email, số điện thoại, địa chỉ) trong danh sách dự thi và giấy báo dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ xem trước giờ thi để xử lý.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút (tính từ cửa phòng thi) sau khi có lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự kiến.