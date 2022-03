Hơn 70 đối tượng mang dao, kiếm tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Tối 23/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Đà Nẵng đã có thông tin về vụ việc liên quan đến nhóm thanh - thiếu niên tụ tập thành nhóm, cầm theo dao, kiếm tự chế, gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.