Will Smith: Từ ngôi sao nhạc Rap đến nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2022

Will Smith xuất thân là ngôi sao nhạc Rap. Chưa bao giờ có ý định sẽ trở thành diễn viên nhưng đối mặt với những khó khăn về mặt tài chính, anh đành miễn cưỡng gật đầu tham gia phim The Fresh Prince of Bel-Air để có xoay sở các khoản nợ.

Từ đây, cuộc đời anh lại bước sang một trang mới. Thành công nối tiếp thành công – nhiều năm sau đó, Will Smith tiếp tục trở thành cái tên bảo chứng cho sự thành công phòng vé của nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như: Made in America, Six Degrees of Separation, Bad Boys…



Cái tên Will Smith nhanh chóng vụt sáng, đưa anh trở thành một trong những nam diễn viên thành công bậc nhất tại đây sau khi tác phẩm mang về nửa tỷ USD chỉ sau nửa năm công chiếu. Đây cũng là tiền đề giúp anh có thể thử sức ở những vai diễn có chiều sâu và phức tạp hơn trong Ali và The Pursuit of Happyness – những tác phẩm đã giúp anh có được đề cử Oscar danh giá.

Will Smith chính thức giành giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại đêm trao giải Oscar 2022.