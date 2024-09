Xã duy nhất có “thôn thông minh” sẽ là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Ninh Thuận

Sức sống mới ở "thôn thông minh" Ninh Thuận

Một ngày trung tuần tháng 9, PV Dân Việt có dịp về thôn Tân Sơn, xã Thành Hải ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) để ghi nhận cuộc sống mới của bà con.

Xã Thành Hải hiện có 2.740 hộ, sống tập trung ở 5 thôn, trong đó thôn Tân Sơn 2 được xây dựng là thôn thông minh, giúp người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ và chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) qua các nền tảng số.

Đường hoa rực rỡ ở thôn thông minh Tân Sơn 2, xã Thành Hải. Ảnh: Quang Đăng

Vừa vào thôn, chúng tôi cảm nhận được sức sống mới của vùng nông thôn ven đô đang chuyển mình. Rõ nhất là các công trình giao thông với đường hoa rực rỡ, trụ sở thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Dẫn chúng tôi rảo bước trên những con đường được bê tông láng mượt, ông Lê Ngọc Huân, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Sơn 2 cho biết, hiện nay 100% đường giao thông quanh thôn đã được bê tông và rải nhựa láng mượt. Người dân biết ứng dụng công nghệ số để giao dịch thương mại. Tiền điện, nước và mua bán hàng hóa được người dân giải quyết bằng thanh toán điện tử.

Cũng theo ông Huân, để "thôn thông minh" thực sự thông minh và văn hóa, hiện nay Ban quản lý thôn đã vận động người dân ứng dụng công nghệ số vào đời sống thường ngày.

"Trước đây khi muốn tổ chức họp dân phải vất vả đi phát giấy mời hoặc thông báo trên loa truyền thanh. Tuy nhiên, hiện nay Ban quản lý thôn đã có nhóm Zalo nên mọi việc rất thuận tiện. Tôi chỉ cần thao tác vài phút mọi người dân trong nhóm đều nắm được nội dung…", ông Huân nói.

Cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân thi công đèn chiếu sáng tuyến đường liên thôn. Ảnh: Quang Đăng

"Hạ tầng viễn thông được đầu tư bài bản, việc "số hóa" đã đi vào đời sống giúp người dân tiếp cận nhiều thông tin. Ngoài các hộ làm kinh doanh thì nông dân cũng có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, dễ dàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trên môi trường số để tìm kiếm đầu ra…", ông Huân cho hay.



Cũng theo ông Huân, nông thôn thông minh nên vấn đề an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu. Toàn thôn đã vận động lắp đặt 8 camera an ninh để giám sát trật tự, đảm bảo an toàn giao thông. Người dân cũng dễ dàng tiếp cận và góp ý để xây dựng địa phương văn minh, sạch đẹp hơn.

Xã Thành Hải đã huy động nhiều nguồn xã hội hóa chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Quang Đăng

Giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Cao Hoàng Vũ Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Hải cho biết, để xây dựng NTM hiệu quả, địa phương đã vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể và là người thụ hưởng trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó, vấn đề giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người dân đã được địa phương đặc biệt quan tâm.

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp lúa vù Hè - Thu vừa qua. Ảnh: Quang Đăng

Cụ thể, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

Điển hình như mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu: Làm đất, gieo trồng, tưới tiêu chủ động, chăm sóc, thu hoạch... trên địa bàn 3 thôn (Tân Sơn 1, Công Thành, Thành Ý). Hay mô hình nuôi trùn quế tạo phân hữu cơ, nuôi cá Koi, sản xuất và chế biến cây nha đam... không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn xóa bỏ dần các thói quen sản xuất manh mún, lạc hậu.

"Toàn xã hiện có 10 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2023 vừa qua tăng 4%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 85%. Có 5/5 thôn đạt chuẩn thôn NTM...", bà Sanh cho hay.

Cánh đống lúa 1 phải 5 giảm ở thôn đồng bào Chăm Thành Ý, xã Thành Hải. Ảnh: Đức Cường

Bà Lương Thị Mai Hương, thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải cho hay, khoảng 5 năm trở lại đây diện mạo nông thôn Thành Hải đã thực sự khởi sắc. Rõ nhất là những mái nhà xanh đỏ, những công trình điện – đường – trường – trạm được đầu tư bài bản, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

"Trực tiếp được thụ hưởng thành quả, người dân chúng tôi luôn động viên nhau nỗ lực góp công, góp sức xây dựng NTM Thành Hải tiếp tục hướng đến đô thị văn minh, giàu đẹp…", bà Hương cho hay.

Theo UBND xã Thành Hải, bằng quyết tâm và khát vọng vươn lên, đến nay tỉ lệ hộ nghèo toàn xã thành Hải giảm còn 0,49%; hộ cận nghèo còn 1,61%. Thu nhập bình quân đầu người tính đến tháng 9/2024 đạt 66 triệu đồng/người/năm. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Hiện nay, 5/5 thôn của xã Thành Hải đều là thôn văn hóa, thôn nông thôn mới. Ảnh: Quang Đăng

Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Ninh Thuận

Ngoài ra các tiêu chí về quy hoạch, vệ sinh môi trường, đặc biệt là các tiêu chí nổi trội về lĩnh vực Giáo dục - Y tế đã hoàn thiện. Các thiết chế văn hóa, thương mại dịch vụ đảm bảo phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Hiện xã Thành Hải đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Ninh Thuận. Ảnh: Quang Đăng

Ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, với sự quan tâm đầu tư của thành phố và sự đồng lòng, chung sức của người dân, đến nay xã Thành Hải đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn của xã đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn, đô thị gắn với đô thị hóa.

"Trong thời gian tới, UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ xã Thành Hải xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi số trong xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa, phấn đấu trong năm 2024 đưa Thành Hải đạt xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận và tiếp tục xây dựng xã Thành Hải đạt tiêu chuẩn nâng lên phường trong tương lai…", ông Phú cho hay.