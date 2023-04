Lắp đặt hệ thống wifi phát miễn phí phục vụ người dân

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, lãnh đạo Sở NNPTNT Nam Định cho biết, ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ban hành các quyết định công nhận 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

6 xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm: xã Xuân Thượng, Xuân Kiên, Xuân Hòa (huyện Xuân Trường); xã Giao Thịnh, Giao Tân (huyện Giao Thủy) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực giáo dục. Riêng xã Kim Thái (huyện Vụ Bản) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa.

Trước đó, vào trung tuần tháng 3/2023, Tổ khảo sát, thẩm định của tỉnh đã tiến hành khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức đạt chuẩn thực tế xã NTM kiểu mẫu năm 2022 của 6 xã nói trên.

Các buổi thẩm định đều tuân thủ các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nam Định về mức đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị thẩm định, khảo sát các tiêu chí NTM kiểu mẫu tại xã Giao Tân (huyện Giao Thủy). Ảnh Mai Chiến.

Qua thẩm định, cả 6 xã đều đáp ứng được 4/4 điều kiện xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định tại mục 1 Điều 4 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại thời điểm ngày 31/12/2022.

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định. Xã không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Hiện nay, tất cả 6 xã vừa được UBND tỉnh Nam Định công nhận là xã NTM kiểu mẫu năm 2022 đều đã xây dựng xóm thông minh; có tổ công nghệ số cộng đồng, điểm wifi phát miễn phí phục vụ người dân, camera an ninh và có sản phẩm tiêu biểu được bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội.

Các địa phương đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số. Ảnh: Mai Chiến.

Người dân các địa phương được tập huấn, phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và tham gia các nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp. Nhìn chung các xóm thông minh hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, trong năm 2022, việc triển khai các nhiệm vụ trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin từng bước đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh. Năng suất, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện.

Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh từng bước được hình thành, phù hợp với bối cảnh phát triển của tỉnh và định hướng phát triển của Chính phủ, Bộ TT&TT, cơ bản đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển chuyển đổi số mà tỉnh đã đề ra.

Phát huy lĩnh vực nổi trổi trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Xã Kim Thái (huyện Vụ Bản) đã chọn xây dựng NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất về văn hóa. Hiện nay, trên địa bàn xã có 15/15 thôn, xóm có nhà văn hóa được trang bị các thiết bị như bàn ghế, tủ, loa, đài âm thanh, ánh sáng… Phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phát triển mạnh.

Địa phương đã thành lập CLB nghệ thuật hát Văn và hát Chầu với 42 thành viên, đến nay CLB hoạt động thường xuyên. Kim Thái cũng chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quan tâm việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 19 di tích nằm trong danh mục bảo vệ, 3 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia. "Xã luôn xác định và phát triển văn hóa, con người Kim Thái đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, kiên trì, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu", lãnh đạo xã Kim Thái nhấn mạnh.

Xã Kim Thái (huyện Vụ Bản) luôn giữ gìn, bảo tồn văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu. Ảnh: Mai Chiến.

Đối với xã Xuân Thượng, Xuân Kiên, Xuân Hòa (huyện Xuân Trường); xã Giao Thịnh, Giao Tân (huyện Giao Thủy) xây dựng NTM kiểu mẫu với lĩnh vực nổi trội là giáo dục.

Cụ thể, xã Xuân Thượng (huyện Xuân Trường): Hiện 100% cấp trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn "Xanh, sạch, đẹp, an toàn". Xã có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền tại Trường THCS…

Với xã Xuân Kiên (huyện Xuân Trường): Trong nhiều năm qua, xã luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học của nhà trường. Theo đó, Trường THCS, Trường Tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Các cấp trường học vinh dự được UBND tỉnh Nam Định tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua…

Với xã Xuân Hòa (huyện Xuân Trường): Các trường học đều được đặt tại các địa điểm thuộc trung tâm xã, sát đường giao thông chính, đảm bảo an toàn, phù hợp với quy hoạch của địa phương. Hệ thống trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn "Xanh, sạch, đẹp, an toàn".

Nhiều năm qua, ngành giáo dục xã luôn được các cấp công nhận là lá cờ đầu của tỉnh, của huyện… Trong đó, Trường Tiểu học đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng 3; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua…

Với xã Giao Thịnh (huyện Giao Thủy): Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn".

Tất cả đội ngũ giáo viên các cấp có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Những năm qua, trên địa bàn xã có nhiều em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh…

Trường THCS Giao Tân (huyện Giao Thủy) đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh tư liệu.

Với xã Giao Tân (huyện Giao thủy): Chính quyền địa phương luôn xác định mục tiêu giáo dục là quốc sạch hàng đầu. Trong nhiều năm qua, ngành giáo dục xã luôn được chính quyền các cấp công nhận là lá cờ đầu của ngành giáo dục.



Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Trường mầm non và THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các trường đều đạt chuẩn "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn".

Bên cạnh đó, địa phương luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất cho công tác dạy và học của các nhà trường. Trường Mầm non, THCS được đầu tư mở rộng thêm hàng nghìn m2 diện tích khu vui chơi, sân bãi tập; Trường Tiểu học xây dựng mới 4 phòng học tầng 2 với giá trị gần 2 tỷ đồng...