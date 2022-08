Xăng dầu tiếp tục giảm giá mạnh hơn 1.200 đồng/ lít

Xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh 15 giờ ngày 11/8, theo đó giá xăng dầu giảm mạnh từ 900 đồng đến cao nhất 1.210 đồng/ lít. Như vậy, đây là lần thứ 5 trong vòng 2 tháng qua, giá xăng dầu giảm mạnh.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm xăng E5 RON 92 là 900 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 940 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.210 đồng/lít, còn dầu mazut giữ nguyên giá. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.720 đồng/lít, RON 95 là 24.660 đồng/lít, dầu diesel là 22.900 đồng/lít, dầu hỏa 23.320 đồng/lít, dầu mazut 16.540 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh lần thứ 5 liên tiếp trong 2 tháng qua (Ảnh minh hoạ).

Như vậy, trong 5 kỳ giảm giá liên tiếp từ ngày 1/7-11/8, giá xăng xăng E5 đã giảm hơn 7.500 đồng/ lít; xăng RON 92 giảm 8.140 đồng/ lít; giá dầu diesel giảm mạnh 7.100 đồng/lít...

Dự báo, từ nay đến giữa quý IV, giá xăng dầu tiếp tục hạ nhiệt do giá hợp đồng dầu thô kỳ hạn tương lai giảm khá manh. Sáng nay 11/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 10/2022 ở mức 90,79 USD/thùng, giảm 0,41 USD/thùng; giá dầu Brent cùng tháng ở mức 96,89 USD/thùng, giảm 0,51 USD/thùng.

Hiện nay, nhiều người kỳ vọng Chính phủ và các bộ ngành sớm đệ trình lên Quốc hội giảm hai sắc thuế quan trọng nhất là Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng (VAT). Trước đó, ngày 8/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP về giảm thuế nhập khẩu xăng dầu diện MFN từ 20% xuống 10% nhằm đa dạng nguồn cung.



Giá các loại xăng dầu giảm mạnh

Hiện, Việt Nam có nhiều dư địa để giảm thuế phí xăng dầu, trong đó do giá dầu thô tăng cao thời gian qua nên thu ngân sách từ dầu thô 7 tháng đầu năm đã tăng hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, bội thu ngân sách Nhà nước 7 tháng cũng tăng 10 tỷ USD so với cùng kỳ. Đây là điều kiện lý tưởng để giảm các loại thuế phí mà không ảnh hưởng đến cân đối thu ngân sách.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), số thu ngân sách từ dầu thô 7 tháng đầu năm 2022 đạt 43.000 tỷ đồng, tăng gần 23.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, số thu ngân sách từ dầu thô (bao gồm cả dầu thô nhập khẩu và xuất khẩu) 7 tháng năm 2022 đạt khoảng 43.000 tỷ đồng, tăng gần 22.900 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) tương đương 113% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2022 đạt gần 1,09 triệu tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó số thu nội địa là đạt 870.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 80% số thu. Tổng chi ngân sách Nhà nước 7 tháng qua đạt 842.700 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Như vậy, ngân sách Nhà nước 7 tháng qua đã bội thu số tiền khoảng 250.800 tỷ đồng (10 tỷ USD).