Xây dựng Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) đã khẳng định rõ và nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định số 08 QĐ/TW và các quy định của Đảng, tạo sự chuyển biến tiến bộ khá toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, phong cách, lề lối làm việc.

Đạt nhiều thành tựu nổi bật

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng ủy cơ quan và các Đảng uỷ bộ phận, Chi ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN lần thứ VIII đề ra.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN và đoàn công tác thăm mô hình Chi Hội ND nghề nghiệp nuôi vịt xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động (Hưng Yên). Ảnh: Thu Hà

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn và Ban Thường vụ T.Ư Hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội NDVN ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại ngày càng có hiệu quả với những thành tựu rất quan trọng.

Đồng thời, làm tốt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị số 03 CT/TW, Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Lê Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Xã hội, dân số, gia đình T.Ư Hội NDVN cho biết: Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ Ban Xã hội, dân số, gia đình đã quyết tâm xây dựng chi bộ đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không ngừng phát triển chất lượng đảng viên. Hiện tại chi bộ chúng tôi có 10 đảng viên (đều là đảng viên chính thức). 100% đảng viên có trình độ đại học (trong đó 20% thạc sỹ), 70% đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.V

Với những thành tích xuất sắc đạt được, hàng năm, Chi bộ Ban Xã hội, dân số, gia đình T.Ư Hội NDVN đều đạt danh hiệu Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Chi bộ, Ban luôn tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học Nghị quyết của Đảng các cấp, học tập các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ công chức, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, quản lý cấp vụ...



"Chi bộ đoàn kết, mọi cán bộ, đảng viên có tinh thần tự giác cao, ý thức trách nhiệm trong công tác. Nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm, mạnh dạn sáng tạo, nghiên cứu lĩnh vực được phân công để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Cán bộ, đảng viên phát huy những thành tích, ưu điểm, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của các đảng viên được nâng cao hơn, tư duy được đổi mới hơn, tư tưởng được thống nhất hơn, thể hiện ở việc đã tạo được sự nhất trí cao trong chi bộ, sự đồng thuận trong ban đối với những vấn đề của ban, của cơ quan" - ông Lê Anh Dũng nhấn mạnh.

Hoạt động Hội có nhiều đổi mới, khởi sắc

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ T.Ư Hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Hội đạt kết quả toàn diện, có nhiều đổi mới, khởi sắc, theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên, nông dân.

Chi bộ Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà nổi bật là công tác tham mưu đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Chi Hội nông dân (ND) nghề nghiệp, Tổ hội ND nghề nghiệp hoạt động theo phương thức "5 tự", "5 cùng".

Đồng chí Phạm Xuân Hồng -Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN cho biết: Thực hiện Kết luận số 62 KL/TW ngày 8/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Thường vụ T.Ư Hội giao Ban Tổ chức xây dựng Đề án về xây dựng Chi Hội ND nghề nghiệp, Tổ Hội ND nghề nghiệp. Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách cần phải tập trung lãnh đạo nhằm đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, đa dạng hóa mô hình thu hút, tập hợp hội viên nông dân tham gia sinh hoạt Hội.

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, lãnh đạo Ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá tình hình, thu thập thông tin, tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng, ban hành Đề án số 24 về xây dựng Chi Hội ND nghề nghiệp, Tổ Hội ND nghề nghiệp; đồng thời, tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Đề án 24 trong hệ thống Hội.

Từ thực tiễn, với những kết quả đạt được, sự thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp, Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII đã có chủ trương xây dựng Nghị quyết. Chi bộ Ban Tổ chức đã lãnh đạo Ban chuyên môn tập trung tham mưu với Ban Thường vụ T.Ư Hội, cùng với tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Ban Chấp hành T.Ư Hội ban hành Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội ND nghề nghiệp, Tổ Hội ND nghề nghiệp; đồng thời Chi bộ lãnh đạo Ban tham mưu cho Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai và quán triệt Nghị quyết tới các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Hội ND của 63 tỉnh, thành phố.

Đến nay, trải qua 4 năm triển khai xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp theo phương thức "5 tự","5 cùng", các cấp Hội đã thành lập 1.116 Chi Hội ND nghề nghiệp; 18.890 Tổ Hội ND nghề nghiệp. Mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã góp phần quan trọng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp, thu hút hội viên nông dân vào tổ chức Hội.

Chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhất là cán bộ chi, tổ Hội được nâng lên rõ rệt, năng động hơn, sáng tạo hơn, kỹ năng điều hành và quản lý tốt hơn, sự gắn kết, tính cộng đồng trách nhiệm cao hơn.