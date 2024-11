Xây dựng lực lượng công an chính quy để đảm bảo an ninh trật tự ở xã nông thôn mới

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025.

TP.HCM đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trong việc đảm bảo tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Ảnh: T.Đ

Mục tiêu là đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo đó, TP sẽ tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid-19).

Đến năm 2025, TP phấn đấu có 100% số xã đạt chỉ tiêu về an ninh trật tự trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có ít nhất 50% số xã đạt chỉ tiêu về an ninh trật tự thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025.

Đến hết năm 2025, có ít nhất 25% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu về an ninh trật tự thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM, giai đoạn 2021 - 2025.

Để thực hiện Kế hoạch này, TP đề ra các giải pháp, như đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

Nhiều khu vực ở nông thôn TP.HCM đã được lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm tăng cường giữ gìn an ninh trật tự gắn xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.Đ

Theo Sở NNPTNT TP, trên cơ sở các chỉ tiêu của Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025., Công an TP và các địa phương đã chủ động ban hành các kế hoạch tập trung thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí xã không có khiếu kiện đông người, kéo dài trái pháp luật và công tác bảo đảm an ninh kinh tế ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn; xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức xây dựng, nhân rộng, sơ kết, tổng kết mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới.