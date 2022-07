Hơn một thập kỷ trước, chỉ một chút đề cập đến Công ty xe điện BYD thôi cũng đủ khiến CEO Tesla Elon Musk cười khúc khích. "Bạn đã thấy xe của họ chưa?", ông nói trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg News vào thời điểm đó. Vị tỷ phú này còn nói thêm rằng ông không coi nhà sản xuất xe điện Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của Tesla. "Tôi không nghĩ họ có một sản phẩm tuyệt vời", ông ấy nói.



Mười một năm sau, giờ đây Elon Musk có thể sắp phải sửa lại lời nói của mình. Xe điện BYD là một trong những phương tiện phổ biến nhất của Trung Quốc và doanh số bán hàng của công ty đang tăng vọt khi Bắc Kinh khuyến khích người dân giảm lượng khí thải carbon của họ. Công ty xe điện BYD hiện bán nhiều xe hơn mỗi năm tại Trung Quốc so với bất kỳ thương hiệu nội địa nào khác và đứng thứ hai về doanh số bán hàng nói chung. Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt, vì thế mà khiến khoản đầu tư vào năm 2008 từ Berkshire Hathaway của Warren Buffett là một trong những vụ đặt cược sinh lợi nhất của công ty.

Công ty xe điện BYD do Warren Buffett hậu thuẫn vượt Tesla về doanh số bán xe điện toàn cầu một thập kỷ sau khi Elon Musk mỉa mai. Ảnh: @AFP.

Mới đây, BYD, công ty xe điện Trung Quốc do Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett sở hữu một phần, đã trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022, giành lấy danh hiệu này từ gã khổng lồ xe điện Tesla của Elon Musk, trong một dấu hiệu khác về khả năng phục hồi của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khi đối mặt với sự gián đoạn do COVID-19 đã gây khó khăn cho các đối thủ của họ trong năm nay.

Cụ thể, công ty xe điện BYD đã bán được 641.350 xe điện mới trong nửa đầu năm nay, so với 564.743 của Tesla, hồ sơ công ty cho thấy. Doanh số bán hàng tại BYD cũng đang tăng với tốc độ nhanh hơn so với đối tác Mỹ. Trong sáu tháng đầu năm 2022, BYD đã bán được nhiều hơn 486.771 xe so với nửa đầu năm 2021, tăng 315%. Trong khi đó, Tesla đã bán được thêm 178.693 xe trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty xe điện BYD đã bất chấp sự ngờ vực của CEO Tesla đưa doanh thu tăng gần 10 lần lên 211 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (tương đương 32 tỷ đô la) từ năm 2008 đến năm 2021, giúp tăng gấp ba lần thu nhập ròng của công ty lên 3 tỷ Nhân dân tệ (450 triệu đô la) vào năm ngoái.

Hơn nữa, doanh số bán xe điện và xe hybrid của công ty đã tăng 250% lên mức kỷ lục 114.000 chiếc trong tháng 5/2022, nâng doanh số bán xe cộng dồn của công ty vượt mốc 2 triệu chiếc.

Trong khi đó, Berkshire của tỷ phú Warren Buffett đã chi 232 triệu USD để mua 225 triệu cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của BYD vào năm 2008. Giá cổ phiếu của BYD đã tăng vọt từ mức 1 USD lên 40 USD kể từ đó, nâng 7,7% cổ phần của Berkshire lên giá trị hơn 9,2 tỷ USD ngày nay, tương ứng với mức tăng giá trị cổ phiếu gấp 40 lần. Khoản đầu tư này là một trong những vụ đánh cược sinh lợi nhất của tập đoàn Berkshire.

Jeff Chung, một nhà phân tích ô tô của Citigroup, cho biết: "Hiệu suất trông rất ấn tượng". Nhiều mẫu xe của BYD là xe plug-in hybrid, sử dụng pin lớn bên cạnh động cơ truyền thống để có hành trình dài hơn, nhưng được tính là xe "không phát thải" theo quy tắc bán hàng của Trung Quốc.

Tỷ phú Warren Buffett là người ủng hộ sớm BYD, rót 232 triệu USD vào công ty vào năm 2008. Ảnh: @AFP.

Nhưng Musk trong khi đó là một người sớm nghi ngờ BYD. Phía Tesla đã cho rằng sự tăng trưởng chậm chạp của mình vào đầu năm nay là do việc khóa COVID-19 ở Thượng Hải đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại nhà máy của họ gần thành phố. "Chúng tôi đã mất rất nhiều ngày sản xuất quan trọng. Và có những thách thức đối với nhà cung cấp thượng nguồn khi nhiều nhà cung cấp cũng mất nhiều ngày sản xuất", Musk cho biết trong cuộc báo cáo thu nhập hàng quý vào tháng 5.

Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush, gần đây cũng đã ước tính rằng Tesla đã sản xuất ít hơn 70.000 xe trong năm nay do việc đóng cửa ở Thượng Hải. Trong cuộc báo cáo thu nhập mới nhất, Musk cũng hứa rằng nhà máy ở Thượng Hải của Tesla sẽ "trở lại với một sự báo thù." Sau hai tháng đóng cửa hoặc hoạt động giảm công suất, nhà máy của Telsa đã hoạt động trở lại hết công suất vào đầu tháng 6. Nhưng sự trở lại của Tesla chưa đến đủ nhanh để bắt kịp đà tăng trưởng của BYD.

Musk, trong khi đó là một người sớm nghi ngờ BYD. " Bạn đã thấy xe của họ chưa? "Giám đốc điều hành Tesla nói với Bloomberg News vào năm 2011." Tôi không nghĩ rằng họ có một sản phẩm tuyệt vời". Ảnh: @AFP.

Không giống như Tesla, BYD "hoàn toàn có khả năng phục hồi trước các đợt khóa cửa của Thành phố Thượng Hải và sự gián đoạn chuỗi cung ứng", các nhà phân tích của Citi cho biết. Cơ sở sản xuất chính của BYD là ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, một khu vực không phải đối mặt với tình trạng khóa cửa nghiêm trọng như ở Thượng Hải.

Các nhà phân tích của Citi cũng nói rằng chuỗi cung ứng của BYD được "tích hợp theo chiều dọc", có nghĩa là họ sản xuất nhiều bộ phận mà ít phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài hơn so với các đối thủ, giúp bảo vệ công ty khỏi sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Thành công trong chuỗi cung ứng của BYD có thể giúp biến các đối thủ cạnh tranh thành khách hàng tiềm năng. BYD có kế hoạch bán pin cho Tesla "rất sớm", Lian Yubo, phó chủ tịch điều hành của BYD, nói với truyền thông Trung Quốc vào tháng trước. Nhưng Tesla vẫn chưa xác nhận tuyên bố này.

Huỳnh Dũng - Theo Fortune/Businessinsider