Trưa 18/1, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và đảm bảo ATGT . Ảnh: N.T

Theo đó, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra khoảng 3 giờ 45 phút sáng 18/1, tại Km 1543 +900 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận).

Thời điểm trên, xe ô tô khách BKS: 77B-016.20 do tài xế Đặng Văn Bình (SN 1983 ở Tuy Phước, Bình Định) điều khiển chạy từ hướng Khánh Hòa đi Ninh Thuận. Khi đến địa điểm trên bất ngờ đâm mạnh vào phần đuôi xe container BKS: 51D-105.02 kéo theo sơmi rơ móc số 51R-009.81, do tài xế Nguyễn Đức Dũng (SN 1971, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Xe khách hư hỏng nặng sau cú đam mạnh đuối xe container. Ảnh: N.T

Cú đâm mạnh khiến 2 người trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu (hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân). Nhiều hành khách khác trên xe la hét, hoảng sợ.

Tại hiện trường, xe ô tô hư hỏng nặng, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người bị nạn, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe khách không giữ khoảng cách an toàn gây ra TNGT. Hiện vụ việc đang Công an huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.