Xe mới ồ ạt ra mắt, thị trường ô tô chờ khởi sắc

Thị trường tăng trưởng, nguồn cung dần khôi phục

Sau một thời gian trầm lắng do không đáp ứng đủ nguồn cung, sang đến tháng 7/2022, thị trường ô tô trong nước đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Cụ thể, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường trong tháng 7/2022 đạt 30.254 xe, tăng 88% so với cùng kỳ 2021 và tăng 20% so với tháng 6/2022.

Xét về nguồn gốc, sản lượng lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, nhập khẩu đạt 16.495 xe, tăng lần lượt là 25% và 17% so với tháng trước.

Biểu đồ thị trường ô tô qua các tháng và tổng 7 tháng của năm 2022

Tuy nhiên, con số trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bởi còn nhiều thương hiệu như: Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… không tiết lộ thông tin về doanh số xe hàng tháng.

Trong khi đó, TC Group (đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) - không là thành viên của VAMA, trong tháng 7/2022 bán ra 5.792 xe, tăng 35,2% so với tháng trước đó. Trong khi đó hãng xe Việt VinFast tiêu thụ được 2.137 xe, giảm khoảng 14% so với tháng 6/2022.

Như vậy, nếu tổng hợp doanh số toàn thị trường, cộng gộp VAMA, TC Group, VinFast trong tháng 7/2022 đạt gần 38.200 xe, tăng 19% so với tháng trước. Luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2022 là 291.115 xe, tăng 25% so với cùng kỳ 2021.

Theo giới kinh doanh, doanh số nhiều hãng xe trong tháng 7/2022 tăng là nhờ nhiều đại lý, hãng xe đã đưa ra các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, nguồn cung của một số mẫu xe cũng đã dần trở lại ổn định, không còn tình trạng “cháy hàng” như trước đó.

Cụ thể như các mẫu xe hot của Hyundai: Santa Fe, Tucson, Creta đều dẫn đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên chưa phong phú về màu sắc và phiên bản.

Xe mới liên tục ra mắt, chuẩn bị cho mùa bán hàng cuối năm

Cùng với nguồn dần trở lại ổn định, thời gian qua, các hãng xe cũng đã liên tục tung ra những mẫu xe mới để chuẩn bị cho mùa bán hàng cuối năm.

Đáng chú ý nhất phải kể tới hai phiên bản hoàn toàn mới của hãng xe Mỹ - Ford Everest và Ranger. Đây đều là những thế hệ mới của hai mẫu xe này với nhiều thay đổi từ trong ra ngoài.

Trong đó, Ford Everest 2023 về thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, 2 tùy chọn động cơ Bi-turbo và turbo đơn cùng có dung tích xi-lanh 2.0L. Hãng xe Mỹ cũng trang bị cho Everest mới 2 tùy chọn hộp số tự đồng 10 cấp và 6 cấp. Mẫu SUV 7 chỗ ngồi có các mức giá bán lẻ khuyến nghị trải rộng từ 1,099 tỷ đồng đến phiên bản cao nhất giá 1,452 tỷ đồng.

Còn Ford Ranger có tổng cộng 4 phiên bản: XL 4x4 MT giá 659 triệu đồng, XLS 4x2 MT giá 665 triệu đồng, XLS 4x2 AT giá 688 triệu đồng, XLS 4x4 AT giá 756 triệu đồng, XLT 4x4 AT giá 830 triệu đồng và Wildtrak giá 965 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe mới giúp khách hàng thêm lựa chọn.

Hay Range Rover mới với 4 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ. Các phiên bản SWB P360 Autobiography, LWB P360 Autobiography và LWB P360 Autobiography 7 chỗ ngồi cùng sử dụng động cơ xăng tăng áp lai điện nhẹ (MHEV) 6 xi-lanh dung tích 3.0 lít có công suất cực đại 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Phiên bản cao cấp nhất LWB P530 SV sử dụng động cơ xăng tăng áp kép 8 xi-lanh dung tích 4.4 lít có công suất cực đại 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Xe có giá bán lẻ tiêu chuẩn từ 11,189 tỷ đồng đến 23,859 tỷ đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ ngồi Isuzu mu-X được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản, trong đó 3 bản như thế hệ tiền nhiệm gồm B7 4x2 MT, B7 Plus 4x2 AT và Prestige 4x2 AT. Riêng bản mu-X Premium 4x4 AT cao cấp nhất lần đầu tiên xuất hiện. Xe có các mức giá bán lẻ từ 900 triệu đồng đến 1,19 tỷ đồng.

Một hãng xe Nhật Bản khác là Nissan cũng tung ra hai phiên bản nâng cấp của Almera và Navara. Trong đó, phiên bản Almera CVT Cao cấp có giá bán lẻ 595 triệu đồng còn phiên bản CVT Tiêu chuẩn có giá bán lẻ 539 triệu đồng, tăng nhẹ so với các phiên bản trước.

Còn Nissan Navara mới bắt đầu được bán ra thị trường với mức giá bán lẻ 945 triệu đồng cho phiên bản 4WD cao cấp, phiên bản Pro4X có giá bán 970 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Văn Hùng - chủ showroom Hùng Mạnh (Phạm Hùng, Hà Nội) cho biết, thị trường ô tô Việt từ giờ tới cuối năm sẽ có nhiều biến chuyển và sôi động hơn do tình trạng khan hàng giảm. Cùng với đó là nhiều mẫu xe mới đã và sắp ra mắt thị trường từ giờ tới cuối năm giúp khách hàng thêm lựa chọn.

Đại diện một hãng xe tại Việt Nam cũng cho biết, hiện tại nguồn cung linh kiện của nhiều mẫu xe đã ổn định hơn nên tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo, khách hàng cũng đỡ chịu cảnh mua xe “bia kèm lạc” như thời gian vừa rồi. Đồng thời, mùa bán hàng cuối năm cũng đã bắt đầu, nên việc tăng sản lượng đã được dự trù để đảm bảo doanh số.