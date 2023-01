Xem mâm lễ "to ơi là lớn", phải dùng xe chuyên chở ở đền ông Hoàng Mười Nghệ An Xem mâm lễ "to ơi là lớn", phải dùng xe chuyên chở ở đền ông Hoàng Mười Nghệ An

Những mâm lễ có kích thước lớn nên khá nặng, các cửa hàng bán đồ lễ đã thiết kế riêng những chiếc xe kéo chuyên dụng giúp du khách vận chuyển đồ lễ vào tận đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

