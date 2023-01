Một ngọn núi chỉ cao 716m ở An Giang, vì sao được ví như "Sa Pa của miền Tây" hay là Đà Lạt thứ 2? Một ngọn núi chỉ cao 716m ở An Giang, vì sao được ví như "Sa Pa của miền Tây" hay là Đà Lạt thứ 2?

Với độ cao 716m so mặt nước biển, tiết trời ở Núi Cấm-ngọn núi cao nhất dãy Thất Sơn (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) không khác gì cao nguyên Đà Lạt. Và cũng vì thế, nơi đây còn có nhiều tên gọi khác như” Đà Lạt 2, “nóc nhà” miền tây, Sa Pa miền tây…

