Chùa Gám ở Nghệ An đón hàng ngàn khách thập phương về làm lễ buộc dây đỏ cầu may Chùa Gám ở Nghệ An đón hàng ngàn khách thập phương về làm lễ buộc dây đỏ cầu điều này

Những ngày đầu năm mới xuân Quý Mão, hàng nghìn tìm đến đền chùa Gám (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để du xuân, vãn cảnh bên cạnh đó cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình thông qua tấm giấy đỏ buộc lên cao.

Bình luận 0