Sáng nay, ngày 17/8, Tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của PV, tại Tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 (địa chỉ 30A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) các bị cáo và những người liên quan đến vụ án đều được tòa triệu tập đúng thời gian theo quy định.

Bị cáo cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh có mặt tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Trước đó, vụ án đã bị hoãn 2 lần. Lần thứ nhất do ông Hồ Hoàng Hùng đã gửi đơn xin hoãn phiên tòa, đề nghị Tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 chuyển sang xét xử vào ngày khác do tình trạng sức khỏe của ông không ổn định. Lần thứ hai, do vắng thẩm phán - chủ tọa phiên tòa mà không có thẩm phán thay thế.

Bị cáo Hoàng Văn Minh (Sinh năm 1986, cựu Trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937) bị Viện kiểm sát khu vực 2, Quân chủng Phòng không - Không quân truy tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cùng ra tòa có bị cáo Phạm Văn Võ (chú của bị cáo Minh, SN 1972, ngụ Bình Dương) và Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị cáo Minh, SN 1993) cùng bị truy tố về tội "Khai báo gian dối" quy định tại khoản 1, điều 328 BLHS.

Những người liên quan có mặt tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, sáng 28/6/2022, em H. H. A (SN 2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về Quảng trường 16 tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều do Hoàng Văn Minh điều khiển đang chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Cú va chạm mạnh khiến em H. H. A ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong.

Qua kết quả điều tra, Viện Kiểm sát khu vực 2, Quân chủng Phòng không - Không quân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh. Ngoài ra, hai người khác cũng bị khởi tố là Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng do có hành vi khai báo gian dối.

Liên quan đến vụ án, sau quá trình kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh xấu số, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cũng đã xác định có sai sót trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh H. H. A, đồng thời lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cũng đã công khai xin lỗi và nhận trách nhiệm về sai sót nói trên.