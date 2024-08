Xét xử Quân Idol Quảng Trị, an ninh thắt chặt An ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử Quân Idol cùng đồng phạm tại Quảng Trị

Để đảm bảo an ninh trật tự phiên toà sơ thẩm xét xử Quân Idol cùng đồng phạm, rất đông lực lượng công an được huy động, an ninh thắt chặt nhiều vòng.

Phiên toà xét xử Quân Idol Quảng Trị cùng đồng phạm. Clip: Ngọc Vũ. Sáng 28/8, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Quân (tên gọi khác là Đệc, sinh năm 1991, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cùng đồng phạm. Quân Idol (áo trắng) tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Vũ. Từ 7h đến 7h45, các bị cáo được lần lượt đưa vào phòng xét xử, trong đó Nguyễn Quốc Quân được dẫn giải vào sau cùng, được an ninh quản lý nghiêm ngặt hơn các bị cáo khác. Đến 7h50, thư ký phiên toà kiểm tra nhân thân của những người có liên quan đến vụ án. Sau đó, HĐXX sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo trước khi bắt đầu phiên xét xử. Quân Idol Quảng Trị cùng đồng phạm tại phiên toà xét xử. Ảnh: Ngọc Vũ. Nguyễn Quốc Quân còn được biết đến với biệt danh Quân Idol Quảng Trị. Quân bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý", "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản", "Đe doạ giết người" (trong đó có doạ giết cả nhà cán bộ công an) và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các đồng phạm của Quân Idol gồm Lê Văn Sơn (sinh năm 1990), Phạm Công Định (tên gọi khác là Mọ, sinh năm 1998, cùng trú thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Trần Lê Duy Thịnh (sinh năm 1997, trú thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) bị truy tố cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý", số lượng tang vật là 10kg ma túy loại Ketamine. Các đồng phạm của Quân Idol. Ảnh: Ngọc Vũ. Ngoài ra còn có bị can Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng trị truy tố về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Bị cáo Hoàng Thái Mạnh, sinh năm 1992, trú khối 1, thị trấn Khe sanh, huyện Hướng Hoá bị truy tố tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản". Bị cáo Đinh Văn Thái (sinh năm 1990) và Trần Hoài Thanh (sinh năm 1992, cùng trú khối 2, thị trấn Khe Sanh bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản". Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị xét xử Quân Idol cùng đồng phạm. Ảnh: Ngọc Vũ. Bị cáo Lê Thị Lệ, sinh năm 1991, trú khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Thời gian xét xử Quân Idol và đồng phạm dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/8/2024, tại TAND tỉnh Quảng Trị. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Vũ. Được biết, Quân Idol nổi lên như một "ông trùm" miền tây Quảng Trị với việc cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu "xã hội đen"… Dưới tay Quân có nhiều "đàn em" số má, tiền án, tiền sự… Các hoạt động của Quân Idol cùng đồng phạm đã gây bức xúc, bất an trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, khi Công an tỉnh Quảng Trị phá án thành công, bắt Quân Idol cùng đồng phạm đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân. Tham khảo thêm Quân Idol Quảng Trị với loạt tội danh

“Trùm giang hồ” Quân Idol ở Quảng Trị cùng 3 đàn em thân tín bị truy tố

Lộ diện nữ đồng phạm của trùm giang hồ “Quân Idol” ở Quảng Trị