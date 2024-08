Chi tiết về các hành vi phạm tội của Quân Idol cùng đồng phạm

Đồng phạm của Quân Idol Quảng Trị gồm: Lê Văn Sơn (sinh năm 1990), Phạm Công Định (tên gọi khác là Mọ, sinh năm 1998, cùng trú thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Trần Lê Duy Thịnh (sinh năm 1997, trú thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ), Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá), Hoàng Thái Mạnh (sinh năm 1992, trú khối 1, thị trấn Khe sanh, huyện Hướng Hoá), Đinh Văn Thái (sinh năm 1990) và Trần Hoài Thanh (sinh năm 1992, cùng trú khối 2, thị trấn Khe Sanh), Lê Thị Lệ, sinh năm 1991, trú khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Quốc Quân - tức Quân Idol (áo trắng) tại phiên tòa xét xử đối mặt với nhiều tội danh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Quân nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội. Từ năm 2021 đến năm 2023, Quân đã thuê, rủ rê, chỉ đạo, điều hành Lê Văn Sơn, Phạm Công Định, Trần Lê Duy Thịnh, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh, Đinh Văn Thái và Lê Thị Lệ thực hiện các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.

Do nghi ngờ anh Thái Văn Trung (là cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) dò hỏi thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của mình, nên Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết anh Trung.

Đối với Nguyễn Phi Cường, ngoài hành vi trên, Cường còn thực hiện hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt, giữ người trái pháp luật

Khoảng 23h ngày 16/8/2021, sau khi ăn nhậu cùng nhóm bạn tại khu vực tượng đài xe tăng Làng Vây (xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) thì Nguyễn Thái Tem (sinh năm 2001, trú tại thôn Long Phụng, xã Tân Long), Cao Xuân Thành (sinh năm 1998, trú tại thôn Xi Núc, xã Tân Long), Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1996, trú tại thôn Long An, xã Tân Long) và Võ Viết Linh (sinh năm 1998, trú tại thôn Long Quy, xã Tân Long) rủ nhau đi tìm Nguyễn Quốc Quân để đánh Quân (do trước đó Quân có mâu thuẫn trong việc cầm xe với Tem và mâu thuẫn với em trai của Thành).

Quân Idol cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thời điểm đó thì chỉ có Tem biết mặt và địa chỉ nhà Quân. Cả nhóm thống nhất sẽ đến nhà Quân, giả vờ gọi Quân ra cầm cố xe máy, khi Quân ra thì đánh Quân. Khoảng 0h30 ngày 17/8/2021, Tem điều khiển xe mô tô chở Chiến, Linh điều khiển xe mô tô chở Thành đi đến nhà Quân. Khi đến, Tem và Chiến dừng xe trước cổng nhà, Linh và Thành dừng xe cách cổng một đoạn để tránh bị phát hiện. Khi thấy trong nhà có điện sáng và tiếng nhạc nên Tem và Chiến gọi Quân nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa. Tiếp đó, Chiến và Thành nhặt đá trên đường rồi ném nhiều lần lên tầng 2 nhà Quân làm vỡ kính. Sau đó, cả nhóm ra về.

Sáng 17/8/2021, Quân đăng video những người đã ném đá nhà Quân lên facebook và hỏi dò thì biết được một số thông tin của những người này.

Bị cáo Nguyễn Phi Cường, đồng phạm với Quân Idol trong vụ án. Ảnh: Ngọc Vũ.

Khoảng 9h ngày 17/8/2021, Quân chở Mạnh, Cường đi tìm những người ném đá vào nhà mình. Khi Quân, Mạnh và Cường đến nhà Tem, nhưng do không có Tem ở nhà, nên đến nhà của Linh. Khi đến, Quân dừng xe ô tô trước cổng nhà Linh rồi cùng Cường, Mạnh đi vào nhà thì gặp bà Đỗ Thị Mỹ Châu - là mẹ của Linh đang ở sân.

Quân tự xưng là lực lượng công an đến đưa Linh về Cơ quan Công an để làm rõ vụ việc ném đá vào nhà người khác vào tối hôm trước rồi đi thẳng vào trong nhà. Thời điểm này, Linh không biết Quân, Cường, Mạnh là ai, nên tin rằng những người này là công an đến mời Linh về làm việc nên đi theo.

Đến khi biết Quân là giang hồ cộm cán ở huyện Hướng Hóa, Linh sợ, không dám phản kháng, không dám yêu cầu dừng xe để xuống xe; đồng thời khai ra danh tính và chỉ đường cho Quân đến nhà những người ném đá là Thành và Chiến. Hai người này sau đó cũng bị Quân đưa đi, giữ người trái pháp luật.

Trên đường đi, Quân sử dụng điện thoại di động để phát trực tiếp (live stream Facebook) diễn biến, sự việc diễn ra trong xe ô tô lên tài khoản Facebook "Nguyễn Quân" của mình.

Khoảng 10h20 phút cùng ngày, khi về đến nhà Quân, nhóm của Quân đưa Linh, Chiến và Thành vào trong sân nhà và bắt xếp thành hàng ngang. Lúc này, Quân vẫn dùng điện thoại của mình phát trực tiếp diễn biến sự việc. Sau khi tiếp tục chửi bới, đe dọa thì Quân, Mạnh, Cường đánh nhóm Linh, Chiến, Thành. Sau đó, công an đến xử lý vụ việc, đưa tất cả về trụ sở.

Vận chuyển trái phép chất ma túy

Sau quá trình theo dõi, khoảng 2145 ngày 13/2/2023, tại đoạn đường nhựa dân sinh thuộc tổ 9, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác thuộc Công an huyện Cam Lộ phát hiện Phạm Công Định và Lê Văn Sơn đang dừng xe và lấy 1 túi xách màu xanh đen nằm ở bãi cỏ bên đường nên tiến hành bắt giữ và mở rộng điều tra.

Bị cáo Trần Lê Duy Thịnh (áo xanh) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Ngọc Vũ.

Quá trình điều tra vụ án, có căn cứ xác định: Lê Văn Sơn và Nguyễn Quốc Quân có mối quan hệ bạn bè, từng học chung lớp 10 tại Trường THPT Tân Lâm, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Vào lúc 13h46 ngày 12/2/2023, Quân sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Đặng Phương Thảo" trao đổi với Sơn qua tài khoản Zalo của Sơn mang tên "Phiêu Bạt" với nội dung: "Tối hôm nay hoặc tối ngày mai thì có hàng về, có ai nhận không, nếu có thì gửi số điện thoại liên lạc qua, tầm 10 cục". Nghe Quân trao đổi, Sơn hiểu được: "Hàng" chính là ma túy, 1 "cục" tương ứng với 1 kg.

Ngay sau đó, Sơn nhắn tin đề nghị Phạm Công Định trực tiếp vận chuyển 10 kg ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Định rủ Trần Lê Duy Thịnh cùng vận chuyển 10kg ma tuý.

Bị cáo Phạm Công Định tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vào lúc 14h05 ngày 13/2/2023, khi đang lái xe vận chuyển ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh, Thịnh và Định phát hiện bị một xe ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nên Thịnh đã tăng tốc bỏ chạy, sau đó ném ma túy ra khỏi xe ô tô và Định phải ghi nhớ vị trí đã ném ma túy.

Khoảng 30 phút sau, thấy không bị lực lượng chức năng phát hiện, Thịnh và Định đã cùng nhau rời khỏi rừng tràm mà cả 2 đã lẩn trốn.

Sau khi nhận định không có lực lượng chức năng, Sơn và Định quay lại đoạn đường nơi Định đã ném chiếc ba lô màu xanh đen có chứa 7 gói ma túy. Khi Sơn và Định đang lấy chiếc ba lô có chứa ma túy nói trên từ khu vực bãi cỏ thì bị lực lượng công an khống chế, bắt quả tang. Sau khi lực lượng Công an lập biên bản, thu giữ, niêm phong tang vật, Định đã khai nhận vị trí ném chiếc ba lô màu đỏ đen chứa 3 gói ma túy còn lại.

Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Từ tháng 4/2023, Nguyễn Quốc Quân nói với Lê Thị Lệ (là bạn học của Quân) nếu ai có nhu cầu vay tiền thì giới thiệu và Quân sẽ trích hoa hồng. Sau khi có người vay, Lệ trực tiếp thỏa thuận rồi liên lạc với Quân để trao đổi về thông tin lai lịch người vay, số tiền, thời gian, lãi suất vay. Sau đó, Quân nói cho Lệ biết về số tiền lãi, cách thức lấy tiền lãi, cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền vay.

Các bị cáo Trần Hoài Thanh, Lê Thị Lệ, Lê Văn Sơn và Trần Lê Duy Thịnh tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 8/2023, với mục đích hưởng lợi, Nguyễn Quốc Quân nhiều lần cho 6 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay gần 14 tỷ đồng, lãi suất cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tổng tiền gốc đã nhận gần 11 tỷ đồng, tiền lãi đã nhận hơn 1 tỷ đồng, Quân đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 865 triệu đồng.

Lê Thị Lệ nhiều lần giúp sức cho Quân thực hiện việc cho vay lãi nặng và hưởng lợi 95,9 triệu đồng.

Đe dọa giết người

Nguyễn Quốc Quân nghe Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 2000, trú tại thôn Trường Trí, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - là người có quen biết với Quân) nói về việc anh Thái Văn Trung (Cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh) và anh Kiên (Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) có hỏi dò thông tin về Quân thông qua Mạnh. Quân cho rằng, anh Trung và anh Kiên muốn dò hỏi thông tin về việc làm ăn của mình nên nảy ý định dọa giết anh Trung và người nhà anh Trung nhằm mục đích làm anh Trung sợ mà từ bỏ ý định dò hỏi, can thiệp vào việc làm ăn của Quân.

Vào lúc 13h06 ngày 8/6/2023, Quân dùng điện thoại gọi cho anh Trung với lời lẽ đe dọa giết cả nhà anh Trung. Khi điện thoại, Quân mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác để quay lại cuộc gọi này.

Các bị cáo cúi đầu nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đọc cáo trạng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi nhận được điện thoại đe dọa của Quân, anh Trung lo sợ việc Quân sẽ thực hiện theo lời đe dọa và sẽ xâm phạm đến tính mạng của mình cũng như của con gái 7 tuổi mình, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình.

Cưỡng đoạt tài sản.

Năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1987, trú tại thôn A Xói Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa) có vay của bà Phan Thị Liên (sinh năm 1980, trú tại khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) số tiền 300 triệu đồng. Do bà Thủy chưa trả được tiền lãi và tiền gốc, nên tháng 8/2023, bà Liên đã liên lạc với Nguyễn Quốc Quân để nhờ Quân đòi giúp số tiền trên. Theo thỏa thuận với bà Liên, Quân được hưởng số tiền 40% trong tổng số tiền mà Quân đòi được. Quân nhận lời và đề nghị bà Liên cung cấp các giấy tờ vay nợ liên quan. Sau đó, Quân nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe doạ, buộc bà Thúy trả tiền. Quân còn cùng đồng bọn in giấy đòi tiền với nội dung: VỀ TRẢ NỢ KHÔNG CHẾT CẢ NHÀ, sau đó dán những tờ giấy này vào cổng và tường rào của nhà bà Thúy. Trong lúc Thanh và Mạnh dán giấy đòi nợ vào cổng nhà bà Thúy thì Quân dùng máy điện thoại của mình quay video clip rồi đăng tải lên mạng xã hội Zalo, Facebook.

Các bị cáo trong vụ án Quân Idol Quảng Trị cùng đồng phạm hầu toà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong vụ các vụ án này, Nguyễn Quốc Quân là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành thực hiện các hành vi phạm tội. Các bị can khác được Quân thuê, rủ rê tham gia, giúp sức thực hiện các hành vi phạm tội tích cực vì động cơ vụ lợi và các động cơ khác.

Ngoài ra, ngày 24 và 25/8/2023, Cường có hành vi tàng trữ 23,217 gam ma túy loại Metamine và 23,217 gam ma túy loại Methamphetamine, tổ chức cho Trần Thanh Quang và Nguyễn Thị Thảo sử dụng ma túy loại Methamphetamine và Ketamine.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận định, hành vi nêu trên của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, quyền tự do thân thể của con người, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền sở hữu về tài sản người khác và trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tín dụng, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an, gây ảnh hưởng và dư luận xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.