Xét xử vụ bằng giả: VKS đề nghị phạt cựu Hiệu trưởng ĐH Đông Đô 12-13 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa 10 bị cáo trong vụ bằng giả ở Đại học Đông Đô ra xét xử sơ thẩm.

10 bị cáo hầu tòa trong vụ bằng giả ở Đại học Đông Đô hôm nay có 3 lãnh đạo nhà trường, gồm: Dương Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô, Trần Kim Oanh – Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục; Lê Ngọc Hà – Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện 4.0.

Ngoài các bị cáo trên, các bị cáo: Trần Ngọc Quang – Phó trưởng Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên; Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Tài vụ; Phạm Vân Thùy – nhân viên Viện Đào tạo liên tục; Nguyễn Thị Ngọc Thái – nhân viên Viện Đào tạo liên tục; Lê Thị Thanh Tâm – nhân viên Viện 4.0; Lê Thị Lương – nhân viên Viện 4.0 và cuối cùng là Ngô Quang Hiển – nhân viên Viện Đào tạo liên tục là những người còn lại bị đưa ra xét xử.

Các bị cáo đều bị truy tố tội "Giả mạo trong công tác", trong đó Hòa, Oanh, Hà, Quang, Huệ, Thùy, Tâm, Thái bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 359 Bộ luật Hình sự; Lương, Hiển bị truy tố theo điểm c, khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Lương và Hiển bị truy tố ở điều khoản có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Các bị cáo còn lại bị truy tố ở điều khoản có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô là người có vai trò chủ mưu, khởi xướng tổ chức và chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Do Hùng đã bỏ trốn, đến nay truy nã chưa có kết quả nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với người này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.