TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đường dây mua bán trinh nữ sinh liên tỉnh (kỳ 4); thông tin mới vụ kit test Việt Á

Đường dây mua bán trinh nữ sinh liên tỉnh: Ép nữ sinh chưa tới 16 tuổi bán trinh (kỳ 4)

Trở lại câu chuyện về đường dây mua bán trinh nữ sinh liên tỉnh. Các đối tượng môi giới chỉ xem thân thể nữ sinh như món hàng mang ra trao đổi, mua bán. Cũng vì đồng tiền, chúng không từ thủ đoạn nào, thậm chí còn ép nữ sinh chưa tới 16 tuổi bán trinh, bất chấp hậu quả mà các em phải gánh chịu.

Qua phóng sự trên có thể thấy, các đối tượng trong đường dây mua bán trinh liên tỉnh bất chấp thủ đoạn, kể cả ép nữ sinh chưa đủ 16 tuổi bán trinh. Tiền chúng đút túi, còn hậu quả, các em phải gánh chịu. Chúng tôi trở lại vấn đề này qua câu chuyện buồn mà phóng viên tiếp cận trong quá trình điều tra.

Vụ án Việt Á: Bộ Công an triệu tập 11 người từ Nghệ An, trong đó có 8 người CDC Nghệ An

Sáng 23/12, theo nguồn tin riêng của Dân Việt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã triệu tập 11 người ở Nghệ An ra Hà Nội, trong đó có 8 người CDC Nghệ An gồm Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch... và đại diện Việt Á tại Nghệ An nhằm làm rõ những thông tin "bôi trơn", "lại quả" trong vụ án Công ty Việt Á.

Cụ thể, theo nguồn tin của Dân Việt, trong 11 người mà C03 - Bộ Công an triệu tập để phối hợp điều tra thì có 8 người thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An), gồm Giám đốc và 7 thuộc cấp; 3 người ở đơn vị bên ngoài, trong đó một người đại diện Công ty Việt Á tại Nghệ An.

Trụ sở CDC Nghệ An. Ảnh: SYTNA

Như Dân Việt đưa tin, sáng 20/12, lực lượng công an đã đến CDC Nghệ An để thu thập các tài liệu, hồ sơ 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế với Công ty Việt Á.



Thông tin từ CDC Nghệ An, đơn vị này đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, trong đó chủ yếu mua các vật tư, sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc.

Ngoài Công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á, còn 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại).

Trong đó, 28 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á được triển khai ở 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng (lúc dịch diễn biến phức tạp nhất, tính cấp bách cao).

"Xin đểu" bà Nguyễn Phương Hằng 2 triệu đồng, nam thanh niên sắp bị xét xử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/12, thông tin từ TAND TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, sắp đưa vụ "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam - ra xét xử.

Theo TAND TP.Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Phương Hằng là bị hại trong vụ án này. Phiên xét xử sơ thẩm sẽ được xét xử vào chiều 29/12.

Bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập đến toà với tư cách là người bị hại. Ảnh: Công ty CP Đại Nam

Theo hồ sơ, cách đây khoảng 4 tháng, Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) đã nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị hợp tác để đối phó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã từ chối.

Sau đó, Cường nhắn với bà Hằng "xin" 2 triệu đồng, nếu không đáp ứng thì sẽ không để yên nhưng bà Hằng tiếp tục khước từ, Cường tiếp tục hạ giá xuống còn 500.000 đồng.

Nhận định đây là hành vi xấu, bà Nguyễn Phương Hằng đã chuyển cho Mai Xuân Cường số tiền 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu, sau đó đến cơ quan công an tố giác tội phạm.

Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Xuân Cường.

Xử vụ bằng giả, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô: "Cứ đủ tiền là cấp bằng"

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 23/12 Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô và 9 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm trong vụ cấp bằng giả cho hàng trăm trường hợp.

Có tổng số 24 luật sư đăng ký bào chữa cho 10 bị cáo ở phiên sơ thẩm này. Tòa án nhân dân TP.Hà Nội cũng đã triệu tập 30 người liên quan và 210 người làm chứng đến phiên tòa.

Đối với 210 người được xác định đã mua bằng giả của Đại học Đông Đô, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thay đổi tư cách tham gia tố tụng từ nhân chứng sang người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong số 210 người được triệu tập này, sáng nay chỉ có 2 người có mặt tại tòa.

Cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa cho biết, chỉ cần đủ tiền là thực hiện các thủ tục cấp bằng. Ảnh: Xuân Trung

Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Lê Ngọc Tòng (đại diện Trường Đại học Đông Đô) và ông Phạm Đình Phùng (nguyên Hiệu trưởng) có mặt với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phía đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tại tòa, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa thừa nhận cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố mình là đúng, không oan.

9 bị cáo còn lại cũng không có người nào kêu oan sau khi đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng.

Trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Dương Văn Hòa cho biết Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô là bị can Trần Khắc Hùng (hiện đang bỏ trốn), HĐQT có 7 thành viên.

Theo lời bị cáo Hòa, các thành viên HĐQT không phải góp vốn, bản chất Trường Đại học Đông Đô là của Trần Khắc Hùng. Việc lập HĐQT chỉ là lập cho có ban bệ, cho đầy đủ.

Cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô thừa nhận, chủ trương đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh của trường là không hợp pháp, bởi theo quy định thì phải xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo, được đồng ý thì mới được đào tạo.

HĐXX xét hỏi: Cứ đủ tiền là làm thủ tục cấp bằng thôi, đúng vậy không?

Dương Văn Hòa đáp: Đúng.

Bị cáo Hòa cho biết mình chỉ tham gia ký hồ sơ, việc thu tiền nong, hợp pháp hóa hồ sơ của của người khác, ông này khai không được bồi dưỡng hay ăn chênh lệch ngoài.

Thấy được hành vi của mình là vi phạm nghiêm trọng, Dương Văn Hòa khai trước tòa rằng đã rất tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra. Ở thời điểm vụ việc xảy ra, Hòa nói tin tưởng vào Trần Khắc Hùng vì nghe Hùng tuyên bố, những vi phạm đó không đến mức nghiêm trọng.

Với cựu Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trần Kim Oanh, bị cáo này cũng có lời khai như Dương Văn Hòa, rằng các thành viên HĐQT không phải góp vốn bởi theo quy định của Luật Giáo dục, không nhất thiết thành viên góp vốn mới nằm trong HĐQT.

Về chủ trương cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua đào tạo, bị cáo Oanh nói Trần Khắc Hùng không đưa nội dung này ra khi họp HĐQT mà đưa ra ở cuộc họp với Ban Giám hiệu, các viện, phòng ban.

Trần Kim Oanh khai, theo quy định của nhà trường, khi cán bộ mời được học viên tham dự sẽ được nhà trường trích lại một số tiền cụ thể để thưởng/1 hồ sơ.

"Theo quy định 7 triệu đồng/hồ sơ" - Trần Kim Oanh khai.

Oanh cũng trình bày ngay từ đầu đã thắc mắc với Trần Khắc Hùng về chủ trương cấp bằng không qua đào tạo, tuy nhiên Hùng nói đã tìm hiểu, tham khảo ý kiến luật sư và nói không vấn đề gì, có chăng chỉ phạt hành chính, cán bộ, nhân viên không phải chịu trách nhiệm.

Phát hiện bao tải chứa 20kg tinh thể nghi ma túy trôi nổi trên biển

Chiều 23/12, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo huyện Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, có việc người dân nộp những gói trà trong đó có chất nghi ma túy đá.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/12, vợ chồng ông Nguyễn Lực phát hiện một bao tải màu trắng cách bờ biển thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý khoảng 15m. Tưởng là ve chai nên ông Lực vớt lên bờ mở bao tải ra kiểm tra và thấy bên trong bao tải có 20 gói nylon màu xanh, giống như các gói trà. Sau đó, vợ chồng ông Lực đem bao tải này về nhà và cho một người hàng xóm sử dụng làm trà uống.

Bộ đội biên phòng kiểm tra số lượng tang vật. Ảnh: Trung Thành

Tưởng là trà thật nên người hàng xóm mở ra sử dụng thì phát hiện bên trong là các hạt màu trắng. Nghi ngờ đây có thể là ma túy nên người này đem đến Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý trình báo sự việc và giao nộp gói này.



Ngay sau đó, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã cử lực lượng xuống gặp vợ chồng ông Lực. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ những gói này cho lực lượng biên phòng với tổng số gần 20kg. Bước đầu, các cơ quan chức năng huyện Phú Quý nghi đây là chất ma túy đá.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các lực lượng điều tra làm rõ.