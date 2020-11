Vụ cấp bằng giả ở ĐH Đông Đô: Vợ hiệu trưởng được giới thiệu để cấp bằng

Như Dân Việt đưa tin, ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 10 bị can là cán bộ trường ĐH Đông Đô về hành vi "Giả mạo trong công tác".



Tài liệu điều tra xác định các bị can đã cấp 626 bằng cử nhân ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ tìm được 217 cá nhân có thông tin để xác minh. Trong số này, 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng không qua tuyển sinh hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp.

Đối với 193 người được trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, 1 trường hợp làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, 1 trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, 1 trường hợp thi tuyển công chức, 2 trường hợp kê khai vào hồ sơ cán bộ...

Nữ giám đốc giới thiệu 14 trường hợp để cấp bằng giả

Theo kết luận điều tra, toàn bộ bằng giả do bị can Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô ký theo chỉ đạo của Trần Khắc Hùng (nguyên chủ tịch HĐQT nhà trường, đã bỏ trốn).

Ngoài ra, Dương Văn Hòa còn ký các tài liệu để hợp thức hồ sơ cấp bằng gồm: 23 danh sách đề nghị in bằng, giấy đề nghị xét tốt nghiệp có tên của 108 cá nhân được cấp bằng giả; ký quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 chính quy đợt 1 năm 2018 vào ngày 25/5/2018; ký quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 chính quy đợt 1 năm 2018 bổ sung ngày 2/8/2018...

Bị can Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô. Ảnh: Bộ Công An.

Đồng thời, Dương Văn Hòa còn giới thiệu 2 trường hợp để trường Đại học Đông Đô làm thủ tục để cấp bằng là Trần Thị Quỳnh (vợ Dương Văn Hòa) và Hoàng Hạnh Phương.

Hành vi của bị can Dương Văn Hòa đã phạm vào tội "Giả mạo trong công tác" với vai trò là người tổ chức trong việc ký, cấp 193 bằng giả cho các cá nhân.

Ngoài các bị can đã khởi tố, kết quả điều tra vụ án còn xác định các cá nhân có liên quan trong việc trung gian, giới thiệu các cá nhân để được trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả gồm:

Trần Thị Yến (SN 1986), ở Hoàng Mai - Hà Nội, thành viên HĐQT kiêm kế toán trường Đại học Đông Đô; Nguyễn Thị Hiền (SN 1987), ở Cầu Giấy - Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo giáo dục Việt Nam; Nguyễn Hải Yến (SN 1986), ở Thanh Xuân - Hà Nội, nhân viên phòng tuyển sinh trường Đại học Đông Đô; Vũ Bá Sinh (SN 1984), ở Thanh Xuân - Hà Nội.

Cả 4 cá nhân nói trên đều biết trường Đại học Đông Đô tổ chức hợp thức hồ sơ để cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh giả nhưng vẫn trung gian, giới thiệu các cá nhân có nhu cầu để trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả.

Đáng chú ý, Trần Thị Yến đã giới thiệu 6 trường hợp, Nguyễn Thị Hiền (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo giáo dục Việt Nam) giới thiệu 14 trường hợp, Nguyễn Hải Yến 12 trường hợp, Vũ Bá Sinh 7 trường hợp.

"Hành vi của Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hải Yến, Vũ Bá Sinh có dấu hiệu phạm tội "Giả mạo trong công tác" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Tuy nhiên, số người này không phải là các đối tượng có vai trò quyết định trong việc thực hiện cấp bằng giả; không trực tiếp tham gia các giai đoạn hợp thức hồ sơ, tài liệu để cấp bằng; không trực tiếp tham gia các giai đoạn hợp thức hồ sơ, tài liệu để cấp bằng; không có tài liệu xác định việc hưởng lợi trong việc trung gian, giới thiệu. Vì vậy, không cần thiết phải xử lý hình sự nhóm cá nhân này", kết luận điều tra nêu.

Đề nghị xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm

Cũng theo kết luận điều tra, vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực giáo dục.

Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2; các bị can đã lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ quy định về văn bằng giáo dục đại học của Luật Giáo dục đại học năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2018) và Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ GD&ĐT quy định về đào tạo, cấp bằng đại học thứ 2, có cơ sở xác định các bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy do trường Đại học Đông Đô cấp cho các đối tượng nhưng không đào tạo hoặc không đủ điều kiện để cấp bằng là bằng giả.

Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: D.T

Các bị can Trần Khắc Hùng, Dương Văn Hòa, Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà, Trần Ngọc Quang, Nguyễn Thị Huệ đều là người có chức vụ tại trường Đại học Đông Đô; các bị can Phạm Vân Thùy, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Lê Thị Thanh Tâm, Ngô Quang Hiển, Lê Thị Lương có nhiệm vụ, quyền hạn phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo, làm thủ tục cấp bằng của trường Đại học Đông Đô đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi làm, cấp văn bằng 2 Tiếng Anh giả cho số lượng lớn các cá nhân có nhu cầu.

Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ sở giáo dục đại học nói chung và trường Đại học Đông Đô nói riêng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Do vậy, căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, tài liệu chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác" đối với 10 bị can bao gồm:

Dương Văn Hòa (SN 1983, nguyên Hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (SN 1978, nguyên Phó hiệu trưởng kiêm Phó viện trưởng, Viện đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (SN 1978, Phó hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (SN 1962, Phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên); Phạm Vân Thùy (SN 1981, cán bộ trường Đại học Đông Đô); Lê Thị Thanh Tâm (SN 1983, cán bộ Đại học Đông Đô); Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán); Nguyễn Thị Ngọc Thái (SN 1988, cán bộ Đại học Đông Đô); Ngô Quang Hiển (SN 1978, cán bộ Đại học Đông Đô) và Lê Thị Lương (SN 1996, cán bộ Đại học Đông Đô).

Đồng thời, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Trần Khắc Hùng, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Tách phần hồ sơ vụ án liên quan đến dấu hiệu sai phạm của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đăng tải đề án tuyển sinh của trường Đại học Đông Đô để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.