Xét xử vụ “bảo kê” hoả táng người chết: Luật sư vẫn bào chữa cho con nuôi Đường "Nhuệ" sau khi bị tố là "Zic"

Bố con Đường "Nhuệ" hầu tòa

Hôm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa Đường "Nhuệ" (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) và các đồng phạm ra xét xử sơ thẩm trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết.

Đường "Nhuệ" bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị truy tố cùng điều khoản với Đường là Ninh Đức Lợi (SN 1974, TP.Thái Bình, lao động tự do), Phạm Văn Úy (SN 1989, Song An, Vũ Thư, Thái Bình, lao động tự do), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, lao động dự do), Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ", SN 1995, Vũ Thư, lao động tự do).

Đường "Nhuệ" (trái) và con nuôi Tiến "trắng" (phải) cùng hầu tòa trong vụ bảo kê hỏa táng người chết ở Thái Bình. Ảnh: FBNV

Cũng bị đưa ra xét xử với tội danh như Đường nhưng bị truy tố ở điều khoản khác là Quách Việt Cường (SN 1974, TP.Thái Bình, lao động tự do). Cường bị truy tố theo điểm a, Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Vợ Đường "Nhuệ" là người cuối cùng bị truy tố trong vụ án. Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, SN 1980) bị truy tố cũng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", nhưng theo điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ở vụ án này, luật sư Hà Trọng Đại, Hoàng Văn Doãn (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) là 2 luật sư bào chữa cho vợ chồng Đường "Nhuệ" và con nuôi.

Ở diễn biến trước đó, trong phiên sơ thẩm vụ "Cố ý gây thương tích" do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử vào ngày 25/10/2021, Tiến "trắng" là 1 trong các bị cáo tại phiên tòa, bị cáo này đã bị tòa tuyên phạt mức án 8 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Diễn biến đáng chú ý tại phiên tòa, Tiến đã từ chối luật sư bào chữa cho mình là luật sư Hà Trọng Đại. Nam bị cáo cũng tố bố nuôi đã "bán đứng" mình để được giảm án, đồng thời tố luật sư bào chữa cho mình là "Zic".

Có sự hiểu lầm?

Trao đổi với Dân Việt sau đó, luật sư Hà Trọng Đại cho biết, có thể Tiến "trắng" đã có sự hiểu nhầm và câu chuyện đã được giải quyết. Vị luật sư thời điểm đó khẳng định với Dân Việt, ông tiếp tục tham gia bào chữa cho Tiến ở vụ án này.

Trở lại diễn biến vụ Đường "Nhuệ" bảo kê hỏa táng, tài liệu truy tố thể hiện, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường đã dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Mặc dù bị Tiến "trắng" tố là "Zic" nhưng vị luật sư bào chữa cho Tiến ở phiên xét xử vụ "Cố ý gây thương tích" diễn ra vào tháng 10/2021 vẫn tiếp tục bào chữa cho bị cáo này ở vụ "bảo kê" hỏa táng. Ảnh: FBNV

Đường đã lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn Thái Bình phải hoạt động, nộp tiền theo yêu cầu của Đường, mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất, không được 1 công ty kinh doanh dịch vụ tang lễ ở Nam Định ủy quyền.

Đường tự xưng là chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của hiệp hội, hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ.

Đường còn cùng một số đối tượng khác đe dọa, đánh người quản lý đại lý ủy quyền của công ty dịch vụ tang lễ ở Nam Định tại Thái Bình phải dừng hoạt động.

Đối tượng này còn cấm các cơ sở dịch vụ tang lễ không được đi hỏa táng tại Nam Định mà phải sang Hải Phòng hỏa táng để gây sức ép với công ty làm dịch vụ tang lễ ở Nam Định.

Sau khi đại lý độc quyền của công ty dịch vụ tang lễ ở Nam Định tại Thái Bình phải dừng hoạt động, Đường đã tổ chức các cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, tại quán cà phê, chửi và đe dọa để ép các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ phải ký vào hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ.

Đường "Nhuệ" còn ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của Đường, phải nộp số tiền 500.000/ca hỏa táng.

Trong thời gian trên, Đường tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương, không cho sang địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ; phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ trong tỉnh.

Đường "Nhuệ" bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 25 người bị hại là hơn 2,4 tỷ đồng. Số tiền này Đường sử dụng để chi tiêu cá nhân.