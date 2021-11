Chiêu trò "thâu tóm" đất đấu giá của "nữ tướng" Vimedimex Nguyễn Thị Loan tinh vi hơn vợ chồng Đường "Nhuệ" như thế nào?

Dìm giá, dùng "quân xanh, quân đỏ"

Mới đây, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bà Nguyễn Thị Loan (SN 1970) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex và 7 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt giam gồm: Vương Thị Thu Thủy - cán bộ Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Diệu Linh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng cùng là thẩm định viên của Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội cùng 3 người thuộc các công ty kinh doanh bất động sản về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" khiến dư luận quan tâm.

Cận cảnh ô đất "nữ tướng" Vimedimex Nguyễn Thị Loan dìm giá đấu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Ảnh: Trần Kháng

Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5ha ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng, trước yêu cầu của 1 cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ đồng.

Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá đất giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2.

Bà Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Website Vietpharm

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, bà Nguyễn Thị Loan đã chỉ đạo các thuộc cấp tại 3 công ty do mình thành lập gồm: Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm nộp hồ sơ tham gia đấu giá khu đất trên.

Với chiêu bài "quân xanh, quân đỏ" này, một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối là Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Chỉ sau đúng 1 tháng ngay khi được bàn giao đất, bà Nguyễn Thị Loan đã bán với thửa đất có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2, ăn chênh lệch gấp hơn 5 lần.

"Nữ tướng" Nguyễn Thị Loan Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group, MCKE:VMD, sàn HoSE). Từ những bước đi đầu tiên vào ngành bất động sản với việc ra mắt thương hiệu Vimefulland năm 2016, Vimedimex Group đã thâu tóm thành công 3 khu đất vàng ở khu đô thị Ciputra để phát triển các chung cư cao tầng, biệt thự, condotel… Ngoài ra, tập đoàn này cũng sở hữu nhiều dự án đất vàng tại Hà Nội với hàng loạt dự án được giới thiệu trên website chính thức như: Helianthus center Red River, The Jade Orchid, The Lotus Center, Eden Rose, Iris Garden, Athena Fulland, The Emeralda, Belleville Hà Nội…

Đe dọa, ép bỏ kết quả trúng đấu giá



Trước đó, trong năm 2020, sự việc vợ chồng Đường "Nhuệ" "làm mưa làm gió" trong các cuộc đấu giá cũng khiến dư luận xôn xao. Với cái "mác" là một công ty bất động sản, vợ chồng "Đường Nhuệ" đã "thâu tóm" nhiều dự án bất động sản tại Thái Bình.

Công ty bất động sản Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương, vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) làm giám đốc công ty, có trụ sở tại 366 Lê Quý Đôn, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Vợ chồng Đường "Nhuệ" ở Thái Bình. Ảnh: Phạm Hiệp

Nhiều năm trở lại đây, công ty này đã "thâu tóm" nhiều dự án bất động có vị trí đẹp, nằm ở trung tâm thành phố, huyện ở Thái Bình. Sau khi trúng đấu giá những suất đất này, vợ chồng Đường "Nhuệ" sẽ bán lại cho người khác với giá chênh lệch để kiếm lời. Sau những lần trúng đấu giá và bán lại đất, cặp vợ chồng này liên "khoe" ảnh với những xấp tiền chồng lên nhau và những giấy tờ thủ tục chứng nhận trong những lần trúng đấu giá.

Vụ "thông thầu" trong đấu giá lô đất số 9 tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình xét xử tháng 9/2020

Mặc dù biết thay đổi kết quả trúng đấu giá đất là vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản.

Nguyễn Thị Dương có hành vi đánh, đe dọa, ép anh Đạt từ bỏ kết quả trúng đấu giá bằng cách gọi chồng là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và những người làm thuê cho Dương và Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Vằng, Nguyễn Đức Huy đi tìm, đe dọa và đánh buộc anh Đạt phải nhường lại lô đất đã trúng đấu giá để các bị can Thành, Thúy, Dũng đã thay đổi kết quả trúng đấu giá lô đất trên từ anh Đạt sang bà Nguyễn Thị Hạnh và cho bà Hạnh viết lại phiếu trả giá.

Cùng ngày, Phạm Văn Hiệp ký thông báo kết quả trúng đấu giá số 06 và danh sách người trúng đấu giá, gửi Trung tâm Quỹ đất, trong đó thông báo bà Hạnh là người trúng đấu giá lô đất số 9.

Cáo trạng xác định Đường "Nhuệ" đã tìm và dùng lời nói đe dọa, ép anh Đạt phải từ bỏ trúng đấu giá. Tuy nhiên, Viện KSND Thái Bình cho rằng, Đường chỉ làm theo ý muốn của vợ mình, bản thân không đặt vấn đề gì, không tác động gì với những người có chức vụ, quyền hạn tổ chức cuộc đấu giá nên không đủ căn cứ buộc Đường "Nhuệ" đồng phạm với các bị can trong vụ án.