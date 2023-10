Xu hướng tìm kiếm của người Việt: "Cháy chung cư mini", "tổng thống Mỹ đến Việt Nam"

Cùng với đó, Giải trí, Công nghệ và Giáo dục là 3 chủ đề được người Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất, theo Báo cáo Xu hướng tìm kiếm nổi bật quý 3/2023 do Cốc Cốc phát hành.

Thu hút sự chú ý lớn nhất từ cộng đồng trong những ngày qua là vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người dân liên tục tìm kiếm các tin tức liên quan diễn biến vụ cháy như công tác cứu hộ tại hiện trường, số người thiệt mạng, các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân trong và sau vụ cháy,... Sau thời điểm vụ cháy xảy ra, dư luận cũng quan tâm đến thông tin liên quan đến công tác quản lý, quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini hiện nay.

Báo cáo Xu hướng tìm kiếm nổi bật quý 3/2023 do Cốc Cốc phát hành.

Sự kiện VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) với mã giao dịch "VFS" kể từ ngày 15/8/2023 và chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện cũng lọt top sự kiện được người Việt quan tâm tìm kiếm nhiều nhất trong quý 3.

Nhân vật "tạo sóng" dư luận trong nước là hoa hậu Ý Nhi, với những ồn ào xung quanh các phát ngôn ngay sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam 2023) vào cuối tháng 7 vừa qua.

Tiếp nối cơn sốt cuối quý 2, BlackPink tiếp tục là nhân vật quốc tế dẫn đầu xu hướng tìm kiếm quý 3. "Sức nóng" từ 2 đêm diễn của nhóm nhạc tại Việt Nam - điểm dừng chân cuối cùng trong tour diễn Born Pink ở châu Á thể hiện qua mức tăng đột biến về lượng tìm kiếm các thông tin liên quan.

Cùng với các sự kiện và nhân vật nổi bật, Báo cáo cũng điểm lại Top 7 chủ đề phổ biến được người dùng Việt tra cứu thông tin qua Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc trong thời gian từ tháng 7 đến hết tháng 9/2023.

Top các sự kiện, nhân vật và từ khóa được người dùng Cốc Cốc tìm kiếm nhiều nhất trong quý 3/2023.

Giải trí tiếp tục là chủ đề giữ vững ngôi vị đầu bảng trên Tìm kiếm Cốc Cốc, chiếm 35% tổng lượng tìm kiếm của người dùng Cốc Cốc trong quý 3.

Trong nhóm chủ đề này, concert, tour diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam được người dùng đặc biệt chú ý, nổi bật là từ khóa "blackpink về việt nam" với mức tăng ấn tượng lên tới 5.658% và từ khóa "charlie puth" tăng 299% về lượng tìm kiếm so với quý trước.

Phim chiếu rạp có sự tăng trưởng về lượng tìm kiếm cao nhất quý 3 là Oppenheimer. Hai bộ phim truyền hình được quan tâm nhất là Khách Sạn Vương Giả và Gia đình mình vui bất thình lình (tập 40).

Trong Top các từ khóa có lượng tìm kiếm cao nhất thuộc chủ đề Giải trí của quý 3/2023, truyện tranh (manga) và hoạt hình (anime) là các nội dung tìm kiếm ghi nhận mức tăng cao nhất. Các bộ truyện tranh như Bạn Học Tôi Là Lính Đánh Thuê, Conan và Jujutsu Kaisen được người dùng Cốc Cốc tìm kiếm nhiều nhất quý này.

Bên cạnh đó, một số nội dung giải trí khác cũng thu hút sự chú ý của người dùng, chẳng hạn như cảnh quay mạo hiểm không cần đóng thế của Tom Cruise trong Mission Impossible 7, chuỗi concert trong khuôn khổ The Eras Tour tại Đông Nam Á của Taylor Swift hay những ồn ào về việc MV của Jack xuất hiện hình ảnh Messi.

Giữ vị trí thứ hai là chủ đề Công nghệ với 27% tổng lượng tìm kiếm. Apple Pay và iPhone 15 là những dịch vụ, sản phẩm công nghệ được quan tâm hàng đầu.

Sự kiện Apple ra mắt iPhone 15 diễn ra ngày 12/09/2023 vừa qua đã khiến từ khóa "iphone 15 ra mắt" tăng trưởng ngoạn mục về lượng tìm kiếm, lên tới 4.359%. iPhone 15 cũng lọt Top 3 từ khóa tìm kiếm thịnh hành nhất, với mức tăng trưởng là 561%. Bên cạnh đó, giá, mẫu và thời gian ra mắt iPhone 15 cũng được tìm kiếm nhiều hơn.

Ở nhóm Ứng dụng và dịch vụ mới, dù mới chính thức ra mắt tại Việt Nam từ ngày 08/08/2023, Apple Pay được tìm kiếm nhiều hơn đến 851% so với quý trước. Ngoài ra, mạng xã hội Threads của Meta cũng thu hút được nhiều sự chú ý của người dùng ở thời điểm đầu ra mắt trong tháng 7/2023.

Đáng chú ý trong chủ đề Công nghệ quý này là các trò chơi như Only Up và Pony Town. Đây là 2 cái tên tăng mạnh về lượng tìm kiếm, lên tới 29.399% và 5.102% so với quý trước.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) vẫn là nội dung được nhiều người dùng công nghệ quan tâm. Các từ khóa "ai search", "ai chat" tăng đáng kể về lượng tìm kiếm, lần lượt đạt mức 205% và 130% so với quý trước.

Trong quý III/2023, Cốc Cốc đã bắt đầu thử nghiệm tùy chọn nhân vật trên trợ lý trình duyệt AI Chat. Với cập nhật này, người dùng có thể đồng thời sử dụng Cốc Cốc AI Chat như một công cụ tìm kiếm chuyên sâu và một người bạn tán gẫu giải trí thú vị. Sau 4 tháng ra mắt, đã có khoảng hơn 250.000 người dùng đăng ký và trải nghiệm Cốc Cốc AI Chat hoàn toàn miễn phí trên Trình duyệt Cốc Cốc.

Bên cạnh đó, các công cụ tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo cũng ghi nhận lượng tìm kiếm cao hơn so với quý trước. Trong đó, Leonardo.Ai và Stable Diffusion đã tăng lần lượt 1.461% và 222% về lượng tìm kiếm.

Xếp vị trí thứ ba về độ "nóng" là chủ đề Giáo dục với 21% tổng lượng tìm kiếm. Điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và điểm chuẩn đại học là các nội dung tìm kiếm hàng đầu trong quý qua.

Ngày 18/07/2023, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đã chính thức được công bố. Lượng tìm kiếm liên quan đến tra cứu điểm thi tốt nghiệp và điểm chuẩn đại học do đó cũng tăng mạnh so với quý trước. Điểm thi và phổ điểm thi THPT Quốc gia 2023 là các nội dung ghi nhận lượng tìm kiếm cao nhất. Bên cạnh đó, nhiều người dùng cũng tìm kiếm điểm thi 2022 để tham khảo và điều chỉnh nguyện vọng hợp lý.

Đặc biệt, lượng truy cập tính năng Tra cứu điểm thi trên Cốc Cốc Học tập đã tăng đến 55% so với quý 2/2023. Với dữ liệu cung cấp bởi Thông tấn xã Việt Nam, tính năng này giúp người dùng có thể tra cứu nhanh, chính xác điểm thi theo số báo danh và xem phổ điểm ngay khi kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia được công bố chính thức.

Quý 3 cũng là khoảng thời gian bắt đầu năm học mới, nên sự kiện "ngày khai giảng" được rất nhiều người dùng quan tâm, với lượng tìm kiếm từ khóa tăng đến 12.657%.

Năm chủ đề còn lại được đề cập trong Báo cáo gồm: Thể thao, Tài chính, Du lịch và Đồ ăn. Những chủ đề này cũng ghi nhận một số thay đổi, khác biệt so với cùng kỳ năm 2022.

Xu hướng tìm kiếm nổi bật là bản báo cáo thống kê chi tiết về xu hướng tìm kiếm của người dùng Việt, được Cốc Cốc phát hành mỗi quý. Tất cả những thông tin này là không định dạng danh tính, không làm ảnh hưởng tới an toàn thông tin của người dùng. Với những thống kê hữu ích, bản báo cáo của Cốc Cốc thể hiện đúng các vấn đề, sự kiện, những chuyển biến trong các lĩnh vực và trong chính suy nghĩ, hành vi của người dùng Việt trên không gian mạng.