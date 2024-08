Xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm tắt thiết bị giám sát hành trình

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Lộc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tuyên truyền cho ngư dân quy định của pháp luật về lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Ảnh: Trung Thành

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 10/8/2024 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS).

Thông báo kết luận nêu rõ: Trong thời gian qua, việc tiếp tục hoàn thiện, quản lý, vận hành hệ thống VMS có nhiều chuyển biến tích cực; ghi nhận và biểu dương Bộ NNPTNT, đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin hệ thống VMS và các cơ quan liên quan.

Thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC trong năm 2024, một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2024 là phải tiếp tục hoàn thiện, quản lý, vận hành hệ thống VMS thông suốt, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương. Do đó, cần phải tập trung tối đa và tối ưu hóa các công việc.

Cụ thể, Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật để hoàn thiện hệ thống VMS, đảm bảo hệ thống phát hiện, kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin, cập nhật kết quả xử lý các tàu cá vi phạm pháp luật 24/7; hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT quyết định việc thành lập Tổ công tác liên ngành với các thành viên từ các bộ, ngành liên quan để tham mưu, xử lý các nội dung kỹ thuật, hướng dẫn thực thi pháp luật về hệ thống VMS tại trung ương và địa phương. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU các nội dung vượt thẩm quyền.

Cung cấp thông tin xác định ranh giới trên biển của Việt Nam với các nước trong khu vực trước ngày 15/8/2024

Phó Thủ tướng yêu cầu Bô Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ vê tinh, đảm bảo duy trì chất lượng thiết bị và dịch vụ vệ tinh hệ thống VMS.

Chỉ đạo các đơn vị/tổ chức cung cấp dịch vụ duy trì kết nối hê thống VMS cho tất cả các thiết bị trong thời gian cao điểm (từ nay cho tới khi Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC kết thúc kiểm tra tại Việt Nam).

Bộ Công an chỉ đạo công an các lực lượng, công an địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.

Bô Ngoại giao cung cấp thông tin xác định ranh giới trên biển của Việt Nam với các nước trong khu vực theo quy định cho Bộ NNPTNT để xác định, hướng dẫn cho tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác hải sản hợp pháp trên các vùng biển theo quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế; hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng kết nối hệ thống VMS của tàu cá qua đồn, trạm biên phòng, trên các vùng biển; xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm.

UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương: Rà soát, trang bị bổ sung trang thiết bị kỹ thuật hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống VMS tại cơ quan quản lý thủy sản, cảng cá tại địa phương; hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2024.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương quyết định việc thành lập Tổ công tác liên ngành vận hành hệ thống VMS theo dõi, phát hiện, tiếp nhận và xác minh thông tin, xử lý và cập nhật kết quả xử lý các tàu cá vi phạm quy định pháp luật VMS tại địa phương.

Giao Bộ NNPTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU kết quả thực hiện.