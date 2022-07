Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang củng cố hồ sơ, xử phạt hành chính anh Nguyễn Bá Lương (SN 1998) do có hành vi đăng lên Facebook cá nhân clip đuổi chém công an trong trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương.

Vụ việc xảy ra chiều 20/7. Khi đó, Tạ Quang Minh (SN 1989, ở Sơn Dương) do mâu thuẫn cá nhân nên cầm dao tới trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương, chém vào tay Chủ tịch thị trấn.

Nội dung anh Lương đăng tải lên Facebook. Ảnh: Công an Sơn Dương

Lập tức, lực lượng công an có mặt giải quyết nhưng bị Minh cầm dao đuổi, chém. Anh ta bị khống chế, hiện phải chịu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo cảnh sát, khi xảy ra vụ việc Nguyễn Bá Lương đã quay lại video và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình.

Hình ảnh Tạ Quang Minh cầm dao đối đầu với cảnh sát chiều 20/7.

Cơ quan chức năng cáo buộc, nội dung Lương đăng tải "gây hoang mang trong dư luận" và sai sự thật. Thực tế vụ việc xảy ra tại UBND thị trấn Sơn Dương, không phải UBND huyện. Do vậy, Công an huyện Sơn Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Bá Lương về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận.

Liên quan vụ việc, nạn nhân bị Minh chém là Chủ tịch UBND thị trấn được đưa đi cấp cứu ngay trong chiều 20/7 với vết thương ở tay, hiện sức khỏe đã ổn định.