Xuân Bắc làm cú liều lớn đầu tư vào nuôi loài siêu dễ thương, ai ngờ bén duyên thu lãi khủng

Khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng

Đến nay, ông Bắc đã có kinh nghiệm 5 năm trong nghề nuôi thỏ giống ngoại. Như các hộ gia đình thuần nông khác ở vùng quê thuần nông của huyện Nga Sơn, gia đình ông Bắc cũng trồng lúa, trồng màu... Tuy nhiên, dù có làm quần quật cả năm nhưng cuộc sống của gia đình ông cũng chẳng khấm khá là bao.

Hiện nay, trong trang trại của ông có khoảng 70 con thỏ mẹ sinh sản, 200 con là thỏ thịt và hơn 30 con thỏ con.

Chán với cảnh trồng cấy vất vả mà không khá nên ông Bắc đi nhiều nơi để học hỏi, thăm quan mô hình chăn nuôi và tìm hướng đi mới cho gia đình mình. Trong quá trình tìm hiểu thì ông nhận thấy mô hình nuôi thỏ cho hiệu quả kinh tế ổn định. Quan trọng, thức ăn của đàn thỏ chủ yếu là cỏ, lá cây nên chi phí là không đáng kể...

Tôi thiết nghĩ, việc nuôi thỏ sẽ ít chi phí hơn nuôi các con vật khác bởi thỏ ăn được cỏ nên tôi quyết định nuôi chúng." – Ông Xuân Bắc cho biết.

Năm 2015, ông Bắc quyết định mua 50 con thỏ, giống thỏ New Zealand ở một trang trại thỏ Việt Nhật tại tỉnh Ninh Bình để khởi nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế có hạn, chuồng trại xây chưa đảm bảo an toàn nên đã bị bắt trộm 21 con, còn lại 29 con. "Thời điểm đó gia đình tôi rất hụt hẫng, mới bắt tay vào nuôi thử nghiệm đã bị mất. Nhưng rồi tôi nghĩ, chăm sóc tốt các con còn lại thì thỏ mẹ rồi sẽ đẻ thỏ con". Ông Bắc tâm sự.

Đối với những người mới khởi nghiệp, có thể gặp khó khăn sẽ dễ bỏ cuộc. Nhưng với người đàn ông này đó là bài học kinh nghiệm, là động lực để ông vững bước hơn. Và giờ đây, bước sang năm thứ 6, với hơn 300 con thỏ trắng khỏe mạnh, chuồng trại kiên cố, mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Những con thỏ trắng xinh xắn, “béo mầm” trong trang trại.

Nuôi thỏ giống New Zealand có phần "dễ thở" hơn thỏ thông thường vì thức ăn chúng đơn giản và cho ra năng suất cao. Giống thỏ New Zealand có bộ lông trắng mượt, đôi mắt hồng cực sắc. "Mỗi con thỏ thông thường nuôi 3 tháng được tầm 2kg nhưng mỗi con thỏ giống New Zealand nuôi 3 tháng đạt được 3 kg hoặc hơn thế. Những con thỏ giống này sức đề kháng cao, dễ chăm sóc." - ông Xuân Bắc chia sẻ.

Nuôi thỏ mẹ đẻ thỏ con, tiền đẻ ra tiền

Nhận biết đây là nuôi thỏ giống New Zealand khác với nuôi các giống thỏ thông thường, ông Xuân Bắc đã chủ động đầu tư, đích thân ra trang trại giống tại Hà Nội chọn mua giống cỏ cao sản Ghi – nê (giống cỏ Nhật Bản). Xung quanh trang trại thỏ của ông được "bao vây" bởi màu xanh tươi tốt của vườn cỏ. Vì chăn nuôi theo hướng thủ công nên ông cũng chủ động trồng vài hàng cây mật gấu, phòng lúc thỏ bị bệnh đi ngoài.

Ông Bắc trồng khoảng 3 sào cỏ cả trước trang trại và sau trang trại. Cắt lượt này lại chăm lượt khác nên luôn đảm bảo đầy đủ thức ăn cho thỏ.

Để tiện trong quá trình chăm sóc và theo dõi, ông Bắc đã chia mỗi con mỗi chuồng, con nào đang còn bú sữa thì ở cùng với thỏ mẹ, con nào bị bệnh thì được tách ra nuôi riêng để chữa trị. Ngoài ra, ông Bắc cũng đã chủ động liên kết với những người có trình độ chuyên môn cao để theo dõi và chăm sóc lúc thỏ có biểu hiện lạ.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, ông Bắc vui vẻ nói: "Nuôi thỏ giống New Zealand cho ra thu nhập khá hơn. Cứ một con mỗi năm sẽ cho ra khoảng 7 lứa, mỗi lứa thường là 5 - 7 con. Đa số là bán cho mọi người dân xung quanh ăn thịt, cỗ bàn, sự kiện hoặc về nuôi. Thịt thỏ giống này rất thơm và ngon bởi chúng được chăm chay từ cỏ nên hằng ngày có rất nhiều người đặt mua thịt. Cứ người này mua về ăn rồi giới thiệu người kia, dần dần một ngày có rất nhiều khách đặt".

Vì là giống thỏ New Zealand và nuôi bằng cỏ (chỉ trường hợp lúc thỏ mẹ sinh sản mới cho ăn cám để thêm sữa cho con bú) nên thỏ của gia đình ông Bắc luôn đảm bảo được sự tươi ngon, thơm từng miếng thịt. Chính vì thế, giá bán ra cũng sẽ cao hơn giá thỏ thông thường khoảng từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Song song với việc chăn nuôi trang trại thỏ, gia đình ông Bắc còn trồng dưa hấu, mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Đây là một tấm gương làm giàu điển hình tại quê hương Nga Sơn – Thanh Hóa.