Xuân Bắc xin lỗi mà đổ lỗi và không có sự sám hối thì thà không xin lỗi còn hơn!

Chia sẻ với Dân Việt, nhà báo, nhà nghiên cứu sân khấu – văn hóa Nguyễn Thế Khoa cho rằng, ông không thể chấp nhận được lời xin lỗi của NSƯT Xuân Bắc bởi lời xin lỗi này không có sự chân thành nhận lỗi và hứa sửa sai mà chỉ là đổ lỗi.

"Tôi không thể chấp nhận một lời xin lỗi coi việc chửi khán giả là đồ ngu, mắng khán giả là "ăn cháo đá bát" chỉ là sự hiểu lầm. Không có sự hiểu lầm nào cả. Xuân Bắc đã chửi khán giả và mọi người hiểu rõ Xuân Bắc muốn nói gì trong đoạn viết "Cái tát của mẹ".

Xuân Bắc xin lỗi mà đổ lỗi cho khán giả là không chấp nhận được. Ảnh: TL.

Nếu thật lòng nhận lỗi dư luận sẽ sẵn sàng tha thứ, còn xin lỗi theo cách cho rằng mình không có lỗi thì Xuân Bắc không đáng được tha thứ. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông kêu gọi mọi người hãy nhân văn với Xuân Bắc nhưng Xuân Bắc đâu cần sự nhân văn đó. Lời xin lỗi của Xuân Bắc như chửi thêm dư luận chứ có phải xin lỗi đâu.

Tôi nghĩ, đơn giản là xin lỗi thì phải thật lòng. Nếu thật lòng hối lỗi thì mọi việc sẽ đơn giản. Nhưng vì giả dối với mình và với mọi người, lại không hề biết hối hận thì chứng tỏ Xuân Bắc không có khả năng" khắc phục hậu quả" nên các cơ quan có trách nhiệm nên giúp anh ta. Trước hết, cho dừng việc phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, cho thôi chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam để Xuân Bắc có thời gian sám hối".

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cũng bày tỏ với Dân Việt rằng: "Đúng như tôi dự đoán, Xuân Bắc sẽ đá quả bóng sang khán giả vì lấy cớ chuyện ngụ ngôn. Theo quan điểm của tôi, đó là lời xin lỗi không chân thành. Hoặc Xuân Bắc nên im lặng, hoặc xin lỗi và đính chính sửa sai, mới đúng là tư cách nghệ sĩ có tên tuổi.

Việc Xuân Bắc vẫn để nguyên bài viết "Cái tát của mẹ" trên trang cá nhân là một động thái mang tính thách thức khán giả theo kiểu "tôi không sai tôi chẳng có gì phải xóa, khán giả tự suy diễn thì khán giả tự nói, tự nghe". Mặt khác, nếu anh đã xin lỗi dù là "xin lỗi vì để khán giả hiểu lầm" thì đúng ra Xuân Bắc cần nói công khai trên trang cá nhân của mình chứ không phải là "đi ngầm" qua truyền thông để đo phản ứng dư luận. Rồi nếu khán giả tiếp tục dữ dội thì sẽ có kịch bản đổ lỗi cho báo chí, truyền thông".

Xuân Bắc xin lỗi đầy miễn cưỡng, thiếu sự chân thành là không thể chấp nhận được

Theo nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, cứ cho là khán giả "hiểu không đúng" về "câu chuyện riêng" mà Xuân Bắc kể trong bài viết "Cái tát của mẹ" thì nghệ sĩ này cũng cần có lời giải thích trên tinh thần cầu thị. Dù đó là chuyện riêng của Xuân Bắc thì cũng không thể chấp nhận một nghệ sĩ của công chúng nói về mẹ mình chỉ vì đứa con chê món ăn của mẹ mà tát vào mặt con, rồi mắng đứa con 50 tuổi là "ăn cháo đá bát" được.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Xuân Bắc nên xin lỗi chân thành và gỡ bỏ status. Ảnh: TL.

"Tôi tin rằng, chẳng có bà mẹ Việt Nam nào đi tát và chửi con mình chỉ vì chê món ăn không ngon vào đúng mùng 1 Tết, phải chăng chuyện đó chỉ có ở nhà của Xuân Bắc? Đó là lý do tại sao khán giả phản ứng dữ dội khi cho rằng anh ta bóng gió nói khán giả xem chương trình của anh ta là "ăn cháo đá bát". Chẳng lẽ khán giả phải chờ đến khi nghệ sĩ này mắng chửi đích danh khán giả thì họ mới phát hiện, mới phản ứng sao? Khán giả bây giờ rất nhạy cảm và trí tuệ!", nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang nói thêm.

Khán giả Yến Nguyễn ở TP.HCM cũng cho rằng, lời xin lỗi của Xuân Bắc rất miễn cưỡng và thiếu việc chân thành nhận lỗi.

"Cuối cùng thì, do sức ép dư luận và cấp trên nên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSƯT Xuân Bắc mới miễn cưỡng nói lời xin lỗi khán giả, rằng do khán giả hiểu nhầm. Vậy nên Xuân Bắc cũng không thèm gỡ bài viết "Cái tát của mẹ" trên trang cá nhân của mình. Lời xin lỗi của Xuân Bắc hàm ý là do trình độ, nhận thức của khán giả có vấn đề nên mới hiểu lầm những điều anh viết".

Chị Nguyễn Thị Minh Tuyết – Hà Nội bức xúc rằng, lời xin lỗi của Xuân Bắc thà không có còn hơn. Theo chị Tuyết, lời xin lỗi của một nghệ sĩ lớn mà không dám công khai trên trang cá nhân và không dám nhận lỗi là chưa hề xin lỗi.

"Tôi không hiểu, Xuân Bắc xin lỗi mà vẫn để bài viết "Cái tát của mẹ" – nguồn cơn của mọi sự phẫn nộ mấy ngày nay trên trang cá nhân là ý gì? Phải chăng anh ta xin lỗi chỉ vì có sự lên tiếng của Bộ VHTTDL và để giữ yên ghế Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nên anh ta mới xin lỗi?".