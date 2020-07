Xuất khẩu 6 tháng cuối năm chờ EVFTA

Kim ngạch nhiều nhóm hàng xuất khẩu sụt giảm "khủng"

Giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2020 kéo theo các hệ lụy đối với hoạt động kinh tế như thị trường tiêu thụ bị thu hẹp.

Theo đó, chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn khiến tình hình khan hiếm nguyên liệu gia tăng. Ngoài ra, nhiều chuỗi cung ứng gián đoạn sản xuất phát sinh các vấn đề về tài chính.

"Đặc biệt, một số nền kinh tế lớn trên thế giới như Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ chính là các quốc gia có số ca bệnh lớn nhất và phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài, đây cũng là những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 122,8 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 117,3 tỷ USD, giảm 2,9%.

Mặt hàng nông, thủy sản tuy là thế mạnh nhưng cũng ghi nhận mức giảm 4,6% trong 6 tháng đầu năm.

Trừ nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng nhẹ 0,8%, xuất khẩu các nhóm hàng đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản đạt 11,7 tỷ USD, giảm 4,6%, xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 34,5%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng cũng ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ như: hàng dệt, may đạt 13,18 tỷ USD, giảm 12,7%; giầy dép đạt 8,13 tỷ USD, giảm 6,9%", đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Cũng theo đánh giá từ phía Bộ Công Thương, mặc dù suy giảm nhiều, tuy nhiên, kết quả xuất khẩu tháng 6 và 6 tháng đầu năm cũng cho thấy một số điểm tích cực.

"Cụ thể, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao, 6 tháng đầu năm 2020 đạt 42,3 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 cũng thể hiện sự hồi phục so với trong và ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 6 năm 2020 đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17,6% so với tháng 5 năm 2020", đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Về thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Bộ Công Thương, ngoại trừ thị trường châu Mỹ, xuất khẩu sang các khu vực thị trường đều giảm so với cùng kỳ. Theo đó, châu Á đạt 60,78 tỷ USD, giảm 2,5% (trong đó ASEAN đạt 10,95 tỷ USD, giảm 18,7%).

Ngoài ra, thị trường châu Âu đạt 20,33 tỷ USD, giảm 9,3% (trong đó EU-27 đạt 16,49 tỷ USD, giảm 6,8%), châu Phi đạt 1,14 tỷ USD, giảm 3,7%, châu Đại Dương đạt 1,86 tỷ USD, giảm 2,2%.

Tại khu vực châu Âu, xuất khẩu sang Anh, Pháp, Tây Ban Nha giảm mạnh (Anh đạt 2,34 tỷ USD, giảm 19,8%; Pháp đạt 1,58 tỷ USD, giảm 18,1%; Tây Ban Nha đạt 990 triệu USD, giảm 25,3%). Trong khi đó, xuất khẩu sang Đức và Hà Lan giữ được mức ngang cùng kỳ năm trước.

Về các thị trường nói tiếng Trung có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh là: Trung Quốc (đạt 19,67 tỷ USD, tăng 18,2%); Hong Kong (đạt 4,11 tỷ USD, tăng 27,5%); Đài Loan (đạt 2,19 tỷ USD, tăng 18,3%).

Xuất khẩu vẫn "ngóng" Hiệp định EVFTA và khả năng kiểm soát dịch Covid - 19

Theo nhận định của giới chuyên môn, mặc dù Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến chống Covid – 19. Tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp.

"Do đó, trong những tháng tới, xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục đối diện với các yếu tố khó lường khi tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn và sẽ khó đạt được kết quả tịch cực như các năm trước khi thị trường tương đối ổn định.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng khả quan hơn so với quý II/2020 sau khi nhiều nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và bắt đầu đẩy nhanh quá trình phục hồi, mở cửa", Bộ Công Thương nhận định.

Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ghi nhận mức sụt giảm nặng nề, ước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 34,5%

Bên cạnh đó, xuất khẩu 6 tháng cuối năm có thể hy vọng từ việc thực thi Hiệp định EVFTA. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tại châu Âu, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn từ việc giảm, xóa bỏ hàng rào thuế quan vào thị trường EU để khai thác thị trường này.

Tuy nhiên, cũng theo nhận định từ phía các chuyên gia diễn biến tình hình thực tế cho thấy xuất khẩu còn nhiều khó khăn. Mất việc làm, thu nhập giảm khiến nhu cầu của người tiêu dùng cho sản phẩm nhập khẩu khó có thể sớm cải thiện.

Dự báo cho năm 2021 sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến phòng, chống dịch và mở cửa lại nền kinh tế trên thế giới.

Nói về định hướng cho hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới, đại diện Bộ Công Thương cho hay, xuất khẩu 6 tháng cuối năm có thể hy vọng từ việc thực thi Hiệp định EVFTA.

Đây là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới với dân số hơn 508 triệu người, GDP khoảng 18,000 tỷ USD.

Theo đó, công tác chuẩn bị đã được thực hiện nhằm bảo đảm việc thực thi Hiệp định EVFTA được hiệu quả. Ngoài ra, bảo đảm doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời tận dụng được các cơ hội từ EVFTA để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu.

"Tuy nhiên, diễn biến tình hình thực tế cho thấy xuất khẩu còn nhiều khó khăn. Mất việc làm, thu nhập giảm khiến nhu cầu của người tiêu dùng cho sản phẩm nhập khẩu khó có thể sớm cải thiện", đại diện Bộ Công Thương dự báo.