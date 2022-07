Còn hơn 1 tháng nữa là Tết Trung thu, tại TP.HCM, các gian hàng bánh trung thu đã được dựng lên ở nhiều tuyến đường như đường Nguyễn Tri Phương (quận 5), Hồng Bàng (quận 6), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức)…



Giá bánh trung thu tăng bao nhiêu?

Mùa Trung thu năm ngoái, TP.HCM đang trong giai đoạn chống dịch Covid-19 và diễn biến dịch bệnh phức tạp nên hầu như không có một gian hàng bánh trung thu nào trên các tuyến đường. Người dân chỉ có thể đặt bánh trung thu qua các sàn thương mại điện tử hoặc thông qua shipper.

Đây là năm bánh trung thu trở lại trên các tuyến đường ở TP.HCM.

Bánh trung thu đã xuống nhiều tuyến đường ở TP.HCM, giá bánh trung thu năm nay khá đắt đỏ giữa tình hình vật giá leo thang. Ảnh: Hồng Phúc

Khảo sát của Dân Việt cho thấy, giá bánh trung thu năm nay nhích tăng so với năm ngoái. Các thương hiệu phổ biến như Đồng Khánh, Như Lan, Kinh Đô… đều tăng khoảng 10%.

Bánh trung thu Như Lan thập cẩm gà quay 2 trứng loại 250g giá 125.000 đồng, bánh dừa sầu riêng 2 trứng loại 250g giá 100.000 đồng, bánh đậu xanh sen sầu riêng 2 trứng loại 250g giá 100.000 đồng. Combo hộp 4 bánh tùy loại, tùy khối lượng có giá từ 340.000 đồng, nhưng để có hộp bánh ưng ý biếu tặng loại 250g mỗi bánh ít nhất cũng phải 400.000 - 500.00 đồng.

Bánh trung thu ABC nhân đậu xanh, đậu đỏ, khoai mô, dừa loại 250g giá 142.000 - 145.000 đồng; bánh nhân thập cẩm, gà quay 250g giá 168.000 - 176.000 đồng.

Theo người bán, giá bánh bán ra tăng vì khi lấy bánh số lượng lớn tại hãng đã tăng, do giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Đại diện một gian hàng bán bánh trung thu trên đường Hồng Bàng (quận 6) cho biết nếu mua bánh trung thu với số lượng lớn sẽ được giảm thêm 5-10%.

"Thời điểm này chủ yếu là khách đặt với số lượng lớn để biếu tặng, một số ít mua để thưởng thức. Năm nay giá nhỉnh hơn các năm trước do vật giá leo thang nên có thể sức mua sẽ kém hơn", đại diện gian hàng nói.

Giá bánh trung thu ABC. Nguồn: ABC Bakery

Thông thường, thị trường bánh trung thu tại TP.HCM sôi động từ khá sớm nhưng năm nay, theo đánh giá của người bán lại khá ảm đạm.

Nhiều góc đường truyền thống của bánh trung thu năm nay vắng bóng người bán, một số sạp đang chuẩn bị dựng lên và số lượng bánh đưa về cũng chưa nhiều, sức mua hầu như chưa cao.

Đại diện ABC Bakery cho biết do giá nguyên vật liệu làm bánh như bột mì, đường, đậu… lẫn chi phí vận chuyển đều tăng mạnh. Do đó, sản phẩm bánh trung thu năm nay của ABC Bakery tăng 5-10% so với những năm trước để bù đắp cho chi phí đầu vào. Năm ngoái, hãng bánh này không sản xuất bánh trung thu do tình hình dịch bệnh căng thẳng.