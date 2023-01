Xuyên Tết phá đường dây buôn bán ma túy trị giá 57 tỷ đồng

Thời điểm ấy, dù là những ngày áp Tết, khi nắm được thông tin về đường dây này, nhiều trinh sát đã không nghỉ Tết.

Trung tướng Đồng Đại Lộc lúc đó là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết đây là vụ án thu giữ được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến thời điểm đó tại tỉnh Cao Bằng.

Lần theo vòi bạch tuộc

Năm 2017, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán hàng trăm bánh heroin trung chuyển vào Việt Nam. Những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất cận kề, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, các chiến sĩ Cục cảnh sát ma túy vẫn bận rộn với đường dây ma túy này. Phó cục trưởng Ngô Thanh Bình được giao làm Trưởng ban chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phá án.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây ma túy hoạt động khép kín với nhiều nghi phạm là những người thân trong gia đình. Sau thời gian truy xét, bám sát mọi di biến động, trinh sát đã dựng lên chân dung kẻ cầm đầu đường dây là Trần Văn Bằng (SN 1987, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Tuổi đời chưa nhiều nhưng Bằng dùng nhiều thủ đoạn để che đậy hành vi. Song mọi hoạt động của anh ta đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng phòng chống ma túy. Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trinh sát nắm được thông tin Bằng cùng đồng bọn sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Sơn La về huyện Vĩnh Tường từ đó đưa lên Cao Bằng và đưa qua biên giới. Ban chuyên án định triển khai triệt phá vụ án trước Tết. Sau không dưới 4 lần dự kiến triển khai, từ mùng 3 Tết, hàng chục trinh sát đã tiếp tục bám sát mọi di biến động của Bằng và đồng bọn.

Trong suốt các ngày Tết, Ban chuyên án không có một ngày nghỉ, lần theo các đầu mối để đưa ra quyết định cuối cùng. Liên tục bám sát di biến động của nghi phạm, từ mùng 2 Tết, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã lên đường, mật phục tại các tuyến đường dự kiến nghi phạm đi qua. Với sự mưu trí, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ, kiên quyết tấn công tội phạm, đêm 23/2/2018, phát hiện 2 xe ô tô do Bằng và Thành điều khiển, các tổ công tác chia làm nhiều mũi khóa đầu, đuôi.

Cú đón lõng bất ngờ

Khoảng 22h10 ngày 23/2/2018, tại km 14 quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), tổ công tác Cục CSĐTTP về ma túy phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang Trần Văn Bằng và em họ là Trần Văn Thành (35 tuổi, cùng trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vận chuyển trái phép ma túy.

Hôm đó, khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Bằng đã đâm thẳng ôtô vào xe của tổ công tác. Bằng chống đối quyết liệt, liều lĩnh, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp. Sau khi đập vỡ cửa kính ôtô, tổ công tác đã bắt giữ Bằng, thu giữ trên xe một lượng ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, xe của Bằng chỉ là “hoa tiêu” đi trước, còn ôtô phía sau do Trần Văn Thành mới thực sự chở lượng lớn ma túy.

Khi nghe thấy tiếng súng, Thành lập tức quay đầu xe, nhanh chóng vứt các túi đựng ma túy xuống đường rồi tăng ga bỏ trốn. Một tổ công tác chốt chặn gần đó đã khép chặt vòng vây, chặn bắt. Tuy nhiên, Thành đã phóng hết tốc lực giữa đêm tối bất chấp cung đường toàn vực sâu. Sau gần 20 km truy đuổi, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được Thành.

Tại hiện trường, Bằng và Thành khai trong các túi xách và bao tải dứa vứt xuống đường là 288 bánh heroin trị giá khoảng 57 tỷ đồng . Khám xét khẩn cấp nhà của Bằng, công an thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỷ đồng . Ngay trong đêm, trinh sát tiếp tục bắt giữ Nông Văn Hoan (38 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và sáng 24/2/2018 bắt giữ thêm Phan Văn Hiển (tức Điệp, 41 tuổi, trú tại xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là người vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) về huyện Vĩnh Tường giao cho Bằng. Một tổ công tác khác bắt giữ thêm Nông Tài Kinh (33 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) là người nhận tiêu thụ 288 bánh heroin.

Chiêu trò quỷ quyệt

Theo lời khai, vụ đầu tiên họ thực hiện khoảng tháng 11/2017. Do cần mua heroin để bán, Bằng liên hệ với Nguyễn Văn Quyến (43 tuổi, trú tại Thái Nguyên) để hỏi mối hàng. Sau đó, Bằng được bạn gái của Quyến là Phương Thị Ly (26 tuổi, trú tại Cao Bằng) dẫn đi gặp Sồng A Pủa (67 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để mua heroin và Bằng hứa sẽ trả cho Ly tiền công môi giới 10 triệu đồng/bánh heroin. Được Ly và Quyến bảo lãnh nên Pủa đồng ý bán heroin cho Bằng với điều kiện phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng và phương thức vận chuyển là dùng ôtô tải chở trâu, bò để che giấu các bao tải, ba lô đựng heroin.

Trần Văn Thành cùng tang vật vụ án.

Sau khi thỏa thuận, Bằng và Thành quay về Hà Nội mua một ôtô tải loại 3,5 tấn rồi chạy đến nhà Pủa để mua 52 bánh heroin với giá 180 triệu đồng/bánh. Số ma túy này sau đó được Bằng bán lại cho Nông Tài Kinh với giá 205 triệu đồng/bánh, Kinh tiếp tục bán lại cho một đối tượng người Trung Quốc với giá 218 triệu đồng/bánh.

Để tránh bị phát hiện, 2 người này đưa lên thùng xe tải 7 con bò (do Pủa chuẩn bị) cùng 3 balo đựng 72 bánh heroin (trong đó có 20 bánh Pủa gửi về Bắc Kạn giao cho khách khác). Ma túy được vận chuyển trót lọt về Vĩnh Phúc, Bằng lấy 52 bánh đưa cho Nông Tài Tưởng (37 tuổi, trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng) vận chuyển đến huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giao cho Nông Tài Kinh. Kinh sau đó bán số ma túy này cho một người Trung Quốc tên Trảo với giá 218 triệu đồng/bánh. Ngoài thủ đoạn giấu ma túy trên xe chở trâu, bò, Bằng và đồng bọn còn liên tục thay đổi ôtô trên suốt chặng đường vận chuyển hàng từ Lóng Luông về các điểm giao hàng.

Quá trình điều tra, Bằng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, còn Trần Văn Thành, Nông Tài Kinh ban đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng sau đó thay đổi lời khai nhằm chối tội. Một số bị can khác chưa thành khẩn khai báo.

Trong các ngày 4 đến 9/3/2020, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử vụ án ma túy, tuyên phạt 6 án tử hình đối với các bị cáo Trần Văn Bằng, Trần Văn Thành, Nông Tài Kinh, Nông Văn Khởi, Trần Văn Thu, Nông Tài Tưởng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tuyên phạt mức án chung thân đối với 5 bị cáo Phan Văn Hiển, Phương Thị Ly, Triệu Văn Tình, Phương Ích Đậu, Đoàn Trọng Duy; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quyến 27 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.