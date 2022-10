Yêu cầu thông báo kết quả giải quyết vụ một nhóm người ngang nhiên đập nhà dân ở Bình Thuận

Thông báo kết quả giải quyết cho Công an tỉnh Bình Thuận

Phiếu chuyển đơn do thượng tá Đinh Văn Biên – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ký nêu: Văn phòng Cơ quan CSĐT có tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Hữu Long, đề nghị xử lý hình sự Công ty Bạch Hồ có hành vi hủy hoại tài sản…

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết để tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật; đồng thời trả lời cho người gửi đơn và thông báo kết quả giải quyết cho Công an tỉnh Bình Thuận và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh để theo dõi…

Suốt hơn 1 năm qua, ông Nguyễn Hữu Long luôn gửi những lá đơn ông tố cáo những người đập phá nhà ông đến các cơ quan chức năng. Ảnh: PV

Trước đó, trao đổi với PV, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận cũng xác nhận, đã nhận được đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long và đã làm phiếu chuyển đơn thư đến Công an TP.Phan Thiết đề nghị xử lý theo quy định pháp luật…

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long, gia đình ông có đất tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Cách đây vài năm, gia đình ông Long và các hộ dân có đất nông nghiệp xung quanh, nghe tin vùng đất này sẽ được các cơ quan chức năng giao cho Công ty Bạch Hồ (TP.Phan Thiết), lập dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng.

Ông Long và bà con xung quanh cũng chờ phía Công ty Bạch Hồ cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến bàn bạc và thống nhất giá trị để hỗ trợ, bồi thường…

Mọi việc chưa được thống nhất thì ngày 6/3/2019, một nhóm gần 10 người của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tuấn (TP.Phan Thiết) mang dao, kiếm, búa và các hung khí khác như côn ba khúc, gậy… lên khu đất gia đình ông Long và bà con nông dân đang canh tác xưng là người của Công ty Bạch Hồ đến bảo vệ khu đất.

Sau đó, nhóm người này ngang nhiên đập phá căn nhà của ông Long trước sự chứng kiến của bà con xung quanh. Theo ông Long, do căn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng nên gia đình ông mới xây tạm căn nhà cấp 4 trên nền nhà cũ để ở thì bị đập phá như trên.

Bản thông tin dự án của Công ty Bạch Hồ. Ảnh: PV

Tòa thụ lý đơn người dân kiện Sở TNMT

Theo UBND TP.Phan Thiết, dự án trên được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất số 83/HĐTĐ ngày 30/6/2016 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 625262 ngày 31/8/2016 cho Công ty TNHH Bạch Hồ là 60ha, có thời hạn đến ngày 26/5/2056.

Cũng theo UBND TP.Phan Thiết, Công ty Bạch Hồ có triển khai nhưng còn chậm tiến độ so với chủ trương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian qua, tình trạng lấn chiếm đất giữa các hộ dân trong phạm vi dự án diễn ra khá phức tạp, chưa được xử lý triệt để.

Clip: Nhóm người ngang nhiên đập phá nhà ông Nguyễn Hữu Long được người dân ghi lại.

Những ngày tháng 10, ghi nhận của PV cho thấy, dự án trên vẫn "án binh bất động" do gặp phải sự phản đối của người dân có đất bị ảnh hưởng.

Những hộ dân liên quan đến vụ tranh chấp trên cho biết, khu đất này được bà con khai hoang từ năm từ 1978 – 1985 (khoảng 20ha) để canh tác đất nông nghiệp, hoa màu ngắn ngày và xen canh trồng điều...

Một số hộ dân đã khởi kiện Sở TNMT tỉnh Bình Thuận ra tòa trong việc thu hồi đất trên giao cho Công ty Bạch Hồ. Một trong những người đứng đơn kiện là hộ ông Đoàn Ngọc Hiền (SN 1973, ngụ thị trấn Phú Long) và bà Nguyễn Thị Lần (SN 1953, cùng ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và được TAND tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận triệu tập gia đình ông Hiền, bà Lần và các bên liên quan cùng có mặt tại khu đất ở phường Phú Hài. TP.Phan Thiết và tham dự buổi đo đạc, để tòa xác định ranh giới.

Đoàn công tác của tòa án đến đo đạc ranh giới đất nhà bà Lần và nhà ông Hiền. Ảnh: PV

Tại biên bản thẩm định, đo đạc, xác định ranh giới tại chỗ của TAND tỉnh Bình Thuận, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Phú Hài, phần bà Nguyễn Thị Lần có một 9 căn nhà tôn, khung sắt, hơn 1.000 cây dừa, hơn 150 cây keo, 150 cây điều, 328 cây xoài, hàng rào kẽm gai trụ bê tông…

Phần ông Đoàn Ngọc Hiền có 2 căn nhà (nhà tạm lợp tôn), khoảng 400 cây xoài và vườn cây keo lá tràm khoảng 20 năm tuổi chưa kiểm đếm…