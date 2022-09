YouTube tạo ra 2,5 tỷ USD cho nền kinh tế Nhật Bản năm 2021

(Nguồn: Getty/Kyodo)

Nền tảng chia sẻ video YouTube đã tạo ra hơn 350 tỷ yen (2,5 tỷ USD) cho nền kinh tế ở Nhật Bản trong năm 2021, một phần thông qua doanh thu quảng cáo trả cho người sáng tạo nội dung, theo kết quả khảo sát khu vực tư nhân công bố ngày 30/8.



Việc sử dụng trang web này ngày càng tăng do đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng hiệu quả kinh tế so với mức 239 tỷ yen trong năm trước đó, theo kết quả từ cuộc khảo sát do công ty Mỹ này ủy quyền cho công ty nghiên cứu Oxford Economics của Anh.

Nền tảng này cho phép mọi người đăng video trên nhiều thể loại cũng như các công ty phân phối tin tức và giải trí đã giúp tạo ra hơn 100.000 công việc toàn thời gian.



Hiệu quả kinh tế cũng được tính toán thông qua doanh thu được tạo ra bởi quảng cáo sản phẩm và mua thiết bị, dịch vụ cần thiết cho sản xuất nội dung.

Năm ngoái, YouTube đã thành lập một quỹ trị giá 100 triệu USD nhằm trao thưởng cho những người sáng tạo những video clip có nội dung hấp dẫn người xem.