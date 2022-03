10 lợi ích “bất ngờ” của hạt rau mùi

Rau mùi, có tên khoa học là Coriandrum sativum L là một trong những cây thuốc nổi tiếng, được sử dụng chủ yếu để lấy lá và hạt trong chế biến thực phẩm, dược phẩm và nước hoa.

Hạt rau mùi có chứa các hợp chất chính như axit petroselinic (một loại axit béo) và linalool. Nó cũng giàu quercetin, axit gallic, axit caffeic, tannin, sterol và tocopherol.

Theo USDA ( Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), 100g hạt rau mùi chứa 8,86 g nước và 298 kcal năng lượng. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng như: chất xơ, canxi, kẽm ...

Các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ có trong hạt mùi. Ảnh: USDA

Theo Boldsky, dưới đây là 10 lợi ích của hạt rau mùi giúp bạn sống khỏe mỗi ngày

Tốt cho da

Hạt rau mùi chứa nhiều axit linoleic có đặc tính chống viêm mạnh chống lại ban đỏ do tia UV gây ra. Ban đỏ gây phát ban trên da do mao mạch máu bị viêm. Hạt rau mùi cũng có thể giúp ngăn ngừa lão hóa da do tia cực tím. Các nghiên cứu khác nói rằng hạt rau mùi rất tốt để điều trị các bệnh về da như chàm, mụn nhọt và mụn nước.

Thúc đẩy sự phát triển của tóc

Khi thoa dầu hạt rau mùi lên tóc có thể thúc đẩy tóc mọc lại và giảm thiểu khả tóc gãy rụng. Các chất chống oxy hóa như flavonoid, mangan và vitamin C trong hạt rau mùi ngăn ngừa tổn thương các mô tóc do stress oxy hóa và làm cho tóc khỏe và dài hơn.

Có thể giảm cholesterol

Hạt rau mùi có đặc tính làm giảm cholesterol. Theo một nghiên cứu, hạt rau mùi có thể giúp giảm cholesterol 'xấu' hoặc LDL và tăng cholesterol 'tốt' hoặc HDL trong cơ thể. Tăng cholesterol trong cơ thể có thể dẫn đến các bệnh mãn tính khác nhau. Hạt rau mùi có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và tăng huyết áp bằng cách giảm mức cholesterol.

Điều trị cảm lạnh và cảm cúm

Nước sắc hoặc trà làm từ hạt rau mùi là thức uống tuyệt vời để chống lại các triệu chứng cảm lạnh và cúm. Hạt rau mùi có các hoạt động chống oxy hóa, chống viêm, giảm đau và kháng khuẩn. Nó có thể giúp giảm viêm trong đường hô hấp, tăng cường miễn dịch và điều trị cảm lạnh và cúm khi được thêm vào chế độ ăn uống thường xuyên.

Nước sắc hoặc trà làm từ hạt rau mùi là thức uống tuyệt vời chống lại các triệu chứng cảm lạnh và cảm cúm. Ảnh: Boldsky

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Hạt rau mùi chứa linalool, axit béo và polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, giảm lipid và chống tiểu đường chủ yếu do sự hiện diện của linalool, axit béo và polyphenol. Nó có thể giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể, cải thiện chức năng của gan và thận, giảm trọng lượng cơ thể và duy trì sự cân bằng của mức độ glucose trong cơ thể. Tất cả những điều này góp phần vào việc quản lý hiệu quả bệnh tiểu đường.

Tốt cho tiêu hóa để sống khỏe mỗi ngày

Trong y học cổ đại, hạt rau mùi được sử dụng để điều trị các vấn đề liên quan đến tiêu hóa và kích thích sự thèm ăn. Thuốc có thể giúp điều trị các vấn đề như buồn nôn, giun sán, đau dạ dày, chướng bụng và đầy hơi. Nó cũng giúp duy trì hệ vi sinh vật đường ruột, do đó, thúc đẩy khả năng miễn dịch tốt. Vì thế, bạn nên uống nước hạt rau mùi để loại bỏ các vấn đề tiêu hóa khác nhau và thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Điều trị viêm kết mạc

Viêm kết mạc chủ yếu do các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn hoặc virus hoặc các chất gây dị ứng khác có thể dẫn đến kích ứng ở mắt sau khi bị viêm. Hạt rau mùi có thể giúp điều trị chứng viêm ở mắt và cũng có thể giúp giảm ngứa và kích ứng.

Ngăn ngừa kinh nguyệt không đều

Kinh nguyệt không đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Hạt rau mùi có thể là một phương thuốc tự nhiên để điều trị các vấn đề chảy máu nhiều và cải thiện chức năng của tử cung. Loại gia vị được sử dụng rộng rãi này giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ và duy trì lượng kinh nguyệt kịp thời.

Giảm phù nề

Đặc tính chống viêm của hạt rau mùi có thể giúp giảm phù nề hoặc sưng tấy, đặc biệt là những vết thương ở bàn chân. Phù nề có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như thừa cân, ăn quá nhiều muối, dùng thuốc hoặc mang thai. Uống nước sắc của hạt rau mùi có thể giúp giảm viêm và cải thiện lưu thông. Hạt rau mùi hoạt động như thuốc lợi tiểu giúp thải nước và natri dư thừa, do đó làm giảm phù nề.

Điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu

Hạt rau mùi rất tốt cho hoạt động của thận do các hoạt động lợi tiểu và kháng khuẩn của nó. Hạt rau mùi có thể giúp cải thiện tốc độ lọc và thải chất độc qua nước tiểu ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, các hoạt động kháng khuẩn của nó có thể giúp tiêu diệt các mầm bệnh gây nhiễm trùng. Điều này giúp điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu và giữ cho bàng quang khỏe mạnh.

Có thể sử dụng hạt rau mùi dưới dạng sấy khô hoặc tán thành bột, và cho vào các món ăn như cà ri, súp, đồ ăn nhẹ … để tạo hương vị cho các món ăn. Nhưng hãy nhớ dùng hạt rau mùi với lượng vừa phải.