10 thí sinh "quen mặt", có thành tích "khủng" vào chung kết Miss Grand Vietnam 2024 là những ai?

Lộ diện 10 thí sinh nổi bật nhất, có thành tích "khủng" vào chung kết Miss Grand Vietnam 2024

Chia sẻ với Dân Việt sau vòng sơ khảo chung kết Miss Grand Vietnam 2024, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho hay: “Top 38 năm nay chất lượng và đồng đều. Tiêu chí Miss Grand Vietnam luôn tiệm cận với tiêu chí Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) với sự tươi trẻ, năng động, nóng bỏng… Top 38 thí sinh năm nay có nhiều gương mặt quen thuộc trở lại đầy ấn tượng, nhiều thí sinh hát hay, nhảy đẹp. Vì thế tôi tin các màn đồng diễn và phần thi Grand Voice sẽ rất hấp dẫn”.

Đáng chú ý trong Top 38 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2024 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) sắp tới có nhiều người đẹp quen thuộc với cộng đồng yêu nhan sắc khi sở hữu thành tích "khủng" các cuộc thi sắc đẹp như: Bùi Lý Thiên Hương - Top 10 Miss Grand Vietnam 2022; Lê Phan Hạnh Nguyên - Top 10 Miss Charm Vietnam 2023...

1. Lê Phan Hạnh Nguyên: Top 10 Miss Charm Vietnam 2023

Lê Phan Hạnh Nguyên nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi lọt Top 10 Miss Charm Vietnam 2023. Người đẹp gốc Đồng Tháp chia sẻ, cô tìm được nhiều điểm tương đồng giữa khát khao sống của bản thân và lý tưởng cuộc thi Miss Grand Vietnam. Vì thế, cô đã quyết định tham gia "đường đua" Miss Grand Vietnam 2024.

Trước khi lọt Top 38 Miss Grand Vietnam 2024, Lê Phan Hạnh Nguyên từng lọt Top 10 Miss Charm Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)



Nhan sắc xinh đẹp đời thường của mỹ nhân gốc Đồng Tháp. (Ảnh: FBNV)

2. Bùi Lý Thiên Hương liệu có cơ hội tại chung kết Miss Grand Vietnam 2024?

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 82-62-91cm. Bùi Lý Thiên Hương từng vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, Top 16 Miss Universe Vietnam 2022, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, Top 10 The New Mentor. Hiện tại, Thiên Hương đang là người mẫu, doanh nhân.

Lần thứ 7 thi nhan sắc, Bùi Lý Thiên Hương chia sẻ: "Điểm khác biệt của tôi so với những cuộc thi trước đây là nội tâm vững chắc. Tôi tin kinh nghiệm, kiến thức hiện tại sẽ giúp mình chinh phục khán giả và ban giám khảo".

Tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, Thiên Hương tự tin khi nói về quỹ trẻ em "Thiên Hương vì cộng đồng". Người đẹp gốc An Giang mong muốn sẽ dùng 100% tiền thưởng tại cuộc thi năm nay để giúp đỡ những trẻ em không có điều kiện đến trường như cô.

Bùi Lý Thiên Hương sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 82-62-91cm. (Ảnh: FBNV)





Clip: Bùi Lý Thiên Hương gây chú ý nhờ sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng màn trả lời phỏng vấn tự tin ở vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024. (Nguồn: Ghi màn hình Miss World Vietnam)

Trước khi trở lại tham gia "đường đua" Miss Grand Vietnam 2024, Thiên Hương từng vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, Top 16 Miss Universe Vietnam 2022, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, Top 10 The New Mentor. (Ảnh: FBNV)

3. Nguyễn Thiên Thanh: Top 20 Miss World Vietnam 2023



Nguyễn Thiên Thanh có xuất phát điểm từ một cuộc thi sắc đẹp có màu sắc tương đối trái ngược với Miss Grand Vietnam. Tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, cô nàng chinh phục ban giám khảo và cộng đồng yêu nhan sắc nhờ gương mặt thanh tú, ngoại hình quyến rũ cùng chiều cao 1m75.

"Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn sẽ kiên trì và nỗ lực hết mình, vì tôi tin rằng sự cố gắng chân thành sẽ luôn được hồi đáp xứng đáng, như những hạt giống kiên trì nảy mầm và trổ bông rực rỡ dưới ánh nắng của thời gian", Nguyễn Thiên Thanh chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

Thiên Thanh chia sẻ, cô tin vào khả năng của con người là vô tận. "Chân dài bóng chuyền" từng được VTV Bình Điền Long An mời về thi đấu cho biết, cô đến với Miss Grand Vietnam là một phiên bản hoàn toàn mới mẻ và đặc sắc.

Thiên Thanh sở hữu gương mặt thanh tú, ngoại hình quyến rũ cùng chiều cao 1m75. (Ảnh: FBNV)

4. Lâm Thị Bích Tuyền: Top 15 Miss World Vietnam 2019

Sau gần 5 năm vắng bóng tại các cuộc thi nhan sắc, Lâm Thị Bích Tuyền thu hút sự chú ý khi trở lại với "đường đua" Miss Grand Vietnam 2024. Người đẹp An Giang nhận nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng yêu nhan sắc sau vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024. Bích Tuyền được đánh giá cao nhờ sắc vóc quyến rũ, phong thái tự tin trong những phần trả lời phỏng vấn.

Trước khi tranh tài tại những vòng thi quan trọng tại Miss Grand Vietnam 2024, Lâm Thị Bích Tuyền từng lọt Top 15 Miss World Vietnam 2019. (Ảnh: FBNV)



5. Phạm Thị Ánh Vương: Top 15 Miss Grand Vietnam 2023

Phạm Thị Ánh Vương cho biết, nhờ danh hiệu tại cuộc thi năm trước đã giúp cô có thể tiếp cận được các doanh nghiệp dễ dàng hơn và từ đó có nguồn kinh phí để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Vì thế khi trở lại với Miss Grand Vietnam 2024, cô mong muốn chinh phục ngôi vị cao nhất, để bằng sức ảnh hưởng của mình có thể tiếp tục giúp đỡ được thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Thí sinh Phạm Thị Ánh Vương thu hút mọi ánh nhìn tại sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: FBNV)

"Quay trở lại Miss Grand Vietnam 2024 là cam kết với bản thân về sự bùng nổ của chính mình. Đó là tinh thần học hỏi nhiều hơn, sự chuẩn bị tốt hơn và lòng quyết tâm để sẵn sàng bứt phá và chinh phục mọi thử thách. Thành tích Top 15 Miss Grand Vietnam 2023 và giải thưởng Miss Fashion đã cho tôi nhiều cơ hội để trải nghiệm với nhiều vai trò và hơn hết là sự đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Tôi tin rằng, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 sẽ tiếp tục là bệ phóng giúp tôi vừa hoàn thiện và phát triển, vừa lan tỏa và cống hiến nhiều giá trị cho xã hội", Phạm Thị Ánh Vương bày tỏ.

Vóc dáng quyến rũ của Ánh Vương khi diện trang phục bikini. (Ảnh: FBNV)

6. Nguyễn Vĩnh Hà Phương: Top 10 Miss Grand Vietnam 2023

Hà Phương từng giành giải thưởng Best Introduction tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. Trước đó, màn hô tên theo phong cách opera của người đẹp đến từ TP.HCM từng gây sốt khắp cõi mạng trong đêm chung khảo.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên của Nhạc viện TP.HCM và đồng thời, cô cũng đang theo học ngành Luật quốc tế tại Đại học Hoa Sen. Được biết, người đẹp là Thủ khoa đại học đầu vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM niên khóa 2022-2026; giành học bổng học tập và có bằng A1, A2 Piano cổ điển của Nhạc Viện TP.HCM.

Hà Phương từng giành giải thưởng Best Introduction tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Vĩnh Hà Phương thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Bên cạnh đó, người đẹp 20 tuổi còn sở hữu chất giọng opera đặc trưng và từng giành giải nhất ở cuộc thi Chicago International Music Competition tại Mỹ khi mới 16 tuổi. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2023, Hà Phương từng thi Miss World Vietnam 2022, vào Top 5 Người đẹp tài năng.

Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, Nguyễn Vĩnh Hà Phương được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng giành chiến thắng trong phần thi Grand Voice. (Ảnh: FBNV)

7. Phạm Hoàng Kim Dung: Top 15 Miss Grand Vietnam 2023

Phạm Hoàng Kim Dung (sinh năm 1997) là vũ công của Vũ đoàn Bước nhảy tiếp tục trở lại "đường đua" Miss Grand Vietnam 2024 để chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm nay. Người đẹp gốc Đồng nai cho hay: " So với lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp, tôi đã nhìn nhận được những điều bản thân mình còn thiếu sót và chưa được hoàn thiện. Và sau gần 1 năm học tập và phát triển không chỉ về giá trị bên ngoài mà còn cả về tư duy và thế giới quan của bản thân, lần trở lại với đấu trường nhan sắc Miss Grand Vietnam 2024 này, tôi hướng đến và mong muốn giành được chiếc vương miện cao quý. Bên cạnh đó, có thể lan tỏa được một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam có đầy đủ các yếu tố đến với công chúng..."

Phạm Hoàng Kim Dung từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)

"Dẫu sự nghiệp nhảy múa của tôi tốt hơn sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, tôi vẫn đam mê song song lĩnh vực nhan sắc. Lý do duy nhất khiến tôi muốn trở lại là chinh phục ngôi vị cao nhất", Phạm Hoàng Kim Dung chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

8. Trần Thị Thùy Trâm: Top 20 Miss Grand Vietnam 2022

Thí sinh Trần Thị Thùy Trâm (sinh năm 1996) từng vào Top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, Top 20 Miss Grand Vietnam 2022. Năm 2023, Thùy Trâm được trao giải Best Body (Thí sinh có hình thể đẹp nhất) khi tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).

Thí sinh Trần Thị Thùy Trâm từng lọt Top 20 Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC cung cấp)

Chia sẻ về mục tiêu tại Miss Grand Vietnam 2024, Trần Thị Thùy Trâm cho biết: "Năm nay là cơ hội cuối cùng của tôi tại Miss Grand Vietnam 2024, tôi mong muốn góp mặt vào Top 5 chung cuộc. Đó chắc chắn sẽ là một thành tựu lớn ở cột mốc tuổi 28 của tôi.

9. Võ Lê Quế Anh: Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022

Quế Anh sở hữu giọng hát cùng khả năng rap ấn tượng. Mỹ nhân gốc Quảng Nam cho biết, cô đến với cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 để chinh phục giải thưởng Grand Voice. Trước khi lọt Top 38 tranh tài tại vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2024, Võ Lê Quế Anh từng là Á khôi Đại học Huế, từng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022.

Thí sinh Võ Lê Quế Anh (sinh năm 2001) từng giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022. Cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 78-62-89cm.(Ảnh: BTC)



"Tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 là một cơ hội tuyệt vời để tôi phát triển bản thân, xây dựng một hình ảnh cá nhân mạnh mẽ và khác biệt. Thông qua cuộc thi Miss Grand Vietnam tôi hiểu rõ và truyền tải được thông điệp về các vấn đề xã hội mà cuộc thi hướng tới đó chính là hòa bình hiện nay trên thế giới", Quế Anh chia sẻ.

10. Trần Hồng Ngọc: Top 10 Miss Grand Vietnam 2023

Trở lại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, Trần Hồng ngọc gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, ngoại hình săn chắc cùng khả năng trả lời ứng xử thông minh.

Đề cập đến lý do quay tham gia "đường đua" Miss Grand Vietnam 2024, Trần Hồng Ngọc cho hay: "Khi thất bại, ngã ở đâu, tôi mong muốn sẽ đứng lên ở đó. Chính vì thế tôi muốn quay trở lại cuộc thi, mang đến phiên bản tốt nhất của chính mình để chinh phục Miss Grand Vietnam 2024. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn lan tỏa đến các bạn trẻ về tinh thần không ngừng học hỏi và nỗ lực bền bỉ".

Trần Hồng ngọc gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, ngoại hình săn chắc cùng khả năng trả lời ứng xử thông minh. (Ảnh: FBNV)

Trước lọt Top 38 thí sinh tranh tài tại chung kết Miss Grand Vietnam 2024, Trần Hồng Ngọc (sinh năm 2001) từng đoạt giải "Miss Dạ Hội" Cuộc thi Gương mặt Thời trang Mùa Xuân; Huy chương Đồng "Ngữ văn Hội thi Học sinh Giỏi" cụm IV - 2018. Người đẹp gốc Long An từng xuất sắc nhận Học bổng Trao đổi Sinh viên (Student Exchange Program). Năm 2022, Hồng Ngọc đạt số điểm trung bình các môn 3,43/4 điểm ở Học viện Hàng không Việt Nam...

Top 10 Miss Grand Vietnam 2023 Trần Hồng Ngọc được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ giành thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: FBNV)

Theo BTC cuộc thi cho biết, Miss Grand Vietnam 2024 sẽ diễn ra trong khoảng hơn 1 tháng, với các hoạt động bên lề như: Vietnam Beauty Fashion Fest, đêm thi Trang phục dân tộc, Người đẹp Biển... Đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2024 dự kiến tổ chức ngày 30/7 tại Phan Thiết. Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 dự kiến diễn ra đầu tháng 8 tại TP. HCM.