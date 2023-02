13 mỹ nhân Việt ghi dấu tại Miss Universe trong hơn 10 năm qua: Hoa hậu H'Hen Niê ở vị trí nào?

Trước khi tuyên bố ngừng cử đại diện đi thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới), đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã cử 13 người đẹp tham gia cuộc thi nhan sắc này. Mỗi người đẹp với cá tính riêng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại hình và kỹ năng đã gặt hái được thành tích đáng tự hào, đồng thời để lại dấu ấn với cộng đồng yêu nhan sắc.

Hoa hậu Ngọc Châu

Hoa hậu Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe vào đầu năm 2023. Trước khi đến với cuộc thi, cô dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện cùng huấn luyện viên Philippines. Trước đó, Ngọc Châu từng có nhiều năm kinh nghiệm làm người mẫu và tham gia các cuộc thi sắc đẹp cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh sự ủng hộ từ cộng đồng yêu nhan sắc Việt, Hoa hậu Ngọc Châu nhanh chóng tạo được thiện cảm từ ban tổ chức Miss Universe 2022. Không những thế, nhiều chuyên trang sắc đẹp xếp đại diện Việt Nam ở thứ hạng khá cao trên các bảng xếp hạng dự đoán ứng cử viên sáng giá có khả năng đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Universe 2022.

Hoa hậu Ngọc Châu tại Miss Universe. (Clip: Miss Universe)

Đáng tiếc là trong đêm chung kết Miss Universe lần thứ 71, Ngọc Châu trượt Top 16 chung cuộc. Kết quả này khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi hụt hẫng. Sau đêm chung kết, Hoa hậu Ngọc Châu gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, đến những người đã luôn theo dõi và ủng hộ từ những ngày đầu tiên. Tôi xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu Miss Universe".

Á hậu Kim Duyên

Sau hai năm giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên được trao cơ hội đại diện Việt Nam đến Israel tham gia Miss Universe 2021. Cô là Á hậu đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được làm lễ trao vương miện trước ngày lên đường tham gia cuộc thi Miss Universe.

Kim Duyên tự tin trình diễn trang phục bikini tại chung kết Miss Universe 2021. (Nguồn: FBNV)

Tại Miss Universe 2021, Á hậu Kim Duyên thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động, hình thể săn chắc. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp luôn giữ được năng lượng tích cực, hào hứng tham gia các hoạt động bên lề. Do còn hạn chế về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh nên được cho là nguyên nhân khiến Á hậu Kim Duyên không thể giành được thứ hạng cao tại cuộc thi sắc đẹp này. Một năm sau, Kim Duyên tiếp tục thi Miss Supranational 2022 và giành được giải Á hậu 2.

Hoa hậu Khánh Vân

Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, được trao cơ hội đại diện Việt Nam đến Mỹ thi Miss Universe 2020. Cô dễ dàng có được thiện cảm từ cộng đồng yêu nhan sắc nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và thân hình quyến rũ.

Hoa hậu Khánh Vân xuất thân là một người mẫu, có nhiều kinh nghiệm trình diễn. (Ảnh: FBNV)

Xuất thân là một người mẫu, Khánh Vân có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trên sàn diễn. Bên cạnh đó, nàng hậu còn có phong cách thời trang gợi cảm. Tuy nhiên, Miss Universe 2020 quy tụ nhiều thí sinh "nặng ký" khiến đại diện Việt Nam - Hoa hậu Khánh Vân dừng chân ở Top 21 chung cuộc.

Á hậu Hoàng Thùy

Xuất thân là một người mẫu, Hoàng Thùy phô diễn được kỹ năng catwalk đỉnh cao khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2019, đặc biệt là điệu Bamboo Walk. Sở hữu vẻ đẹp hình thể, giao tiếp bằng tiếng Anh tốt và trình diễn những thiết kế độc đáo đã góp phần giúp Á hậu Hoàng Thùy ghi điểm trong mắt giám khảo và cộng đồng yêu nhan sắc.

Hành trình của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019. (Clip: Miss Universe)

Đặc biệt, Á hậu Hoàng Thùy sử dụng câu thành ngữ "Có công mài sắt, có ngày nên kim" trong vòng phỏng vấn giúp cô lọt Top 20 Miss Universe 2019. Câu trả lời của người đẹp nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với người đẹp gốc Thanh Hóa khi cô dừng chân ở Top 20 trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.

Hoa hậu H'Hen Niê

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu H'Hen Niê là đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất tại Miss Universe. Cô được gọi tên có mặt trong Top 5 Miss Universe 2018. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế nhận xét H'Hen Niê có vẻ đẹp ấn tượng, câu chuyện truyền cảm hứng và sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ.

Hoa hậu H'Hen Niê tạo nên kỳ tích cho nhan sắc Việt tại Miss Universe 2018. (Clip: Miss Universe)

Cuối năm 2022, trong một bài phỏng vấn, cựu Chủ tịch Miss Universe vẫn nhắc đến Hoa hậu H'Hen Niê: "Vài năm trước, cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam ghi nhận một thí sinh xuất thân từ làng quê. Theo truyền thống của quê hương cô gái này, các bé gái ở độ tuổi 13-14 phải kết hôn nhưng cô ấy đã nói với gia đình rằng: "Không, con cần phải học". Tôi nghĩ cô ấy là Á hậu 3 Miss Universe 2018!".

Á hậu Lệ Hằng – Á hậu Nguyễn Thị Loan

Á hậu Lệ Hằng được cử đi thi Miss Universe 2016. Dù sở hữu vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, phong thái tự tin nhưng Á hậu Lệ Hằng vẫn chưa tạo được dấu ấn đặc biệt với bán giám khảo.

Á hậu Lệ Hằng và Á hậu Nguyễn Thị Loan tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. (Ảnh: ST)

Á hậu Nguyễn Thị Loan được đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cử đến Miss Universe hai lần (2014 và 2016). Năm 2014, cô có mặt trong Top 25 Miss Universe. Hai năm sau trở lại với cuộc thi này, cô vẫn không thể chinh phục ban giám khảo.

Hoa hậu Phạm Hương

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Phạm Hương giành được tấm vé đến với Miss Universe 2015. Cô là nhân tố để lại nhiều tiếc nuối nhất đối với cộng đồng yêu nhan sắc Việt. Bởi, ngay từ khi tham gia cuộc thi Miss Universe 2015, Phạm Hương đã nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn.

Phạm Hương khiến khán giả tự hào khi hô vang "Việt Nam" tại Miss Universe 2015. (Nguồn: Miss Universe)

Trước đêm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology và Global Beauties xếp Phạm Hương vào nhóm thí sinh nổi bật, có khả năng cao lọt Top 5 Miss Universe 2015. Đáng tiếc, Phạm Hương không có mặt trong Top 15 chung cuộc khiến người hâm mộ hụt hẫng.

Diễm Hương – Trương Thị May

Trương Thị May (trái) và Diễm Hương (phải). (Ảnh: ST)

Diễm Hương đại diện Việt Nam đến Miss Universe 2012 và Trương Thị May là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2013. Đây là hai người đẹp tiềm năng nhưng ở thời điểm tham gia cuộc thi thì họ vẫn chưa được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, trang phục và chưa có được chiến lược tốt như nhiều đối thủ khác. Đây là lý do Diễm Hương và Trương Thị May chưa có được thành tích tốt tại Miss Universe.

Võ Hoàng Yến – Vũ Hoàng My

Võ Hoàng Yến được trao danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2009. Á hậu Vũ Hoàng My giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2010. Năm 2011, cô có cơ hội "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Universe. Ở thời điểm đó, Võ Hoàng Yến và Vũ Hoàng My vẫn chưa tạo được dấu ấn đặc biệt với ban giám khảo và khán giả quốc tế.

Võ Hoàng Yến (trái) và Vũ Hoàng My (phải). (Ảnh: ST)

Hoa hậu Thùy Lâm

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Người đẹp giành được danh hiệu cao nhất là Thùy Lâm. Cũng trong năm 2008, Thùy Lâm tham gia cuộc thi Miss Universe 2008 được tổ chức tại Việt Nam. Trong đêm chung kết, Thùy Lâm lọt Top 15 Miss Universe 2008.