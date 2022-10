Sáng 10/10, tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), Hội Nông dân tỉnh An Giang kết hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, UBND huyện Tri Tôn tổ chức khai mạc Hội thao Nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022. Hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, ông Trương Bá Trạng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang, ông Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn đã đến dự.



Đại biểu tham gia Lễ khai mạc Hội thao Nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022. Ảnh: CTV

Hội thao Nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022), hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).





Các địa phương về dự hội thao Nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022. Ảnh: CTV



Hội thao thu hút trên 1.000 vận động viên là hội viên nông dân và thanh thiếu niên 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tham gia tranh tài 5 môn thi đấu, gồm: Bóng đá nam (7 người); bóng chuyền nam; việt dã nam, nữ (nhóm trẻ tuổi và nhóm trên 34 tuổi), đẩy gậy (thi đấu 12 hạng cân, gồm 7 hạng cân nam và 5 hạng cân nữ); kéo co (đồng đội nam và đồng đội nữ).

Máy bay không người lái biểu diễn phục vụ tại Lễ khai mạc Hội thao Nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022 . Ảnh: CTV



Tại lễ khai mạc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn đã huy động 14 máy bay không người lái (drone) trình diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu hội thao và tên 11 đơn vị tham gia hội thao.

Sau lễ khai mạc, các môn thi đấu đã diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương. Hội thao sẽ bế mạc vào ngày 13/10/2022.

Các vận động viên tranh tài môn bóng đá nam tại Hội thao Nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022. Ảnh: CTV



Vận động viên về đích môn việt dã tại Hội thao Nông dân tỉnh An Giang lần thứ VI/2022. Ảnh: CTV