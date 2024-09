17 đội tranh tài giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” do Hội Nông dân Quảng Nam tổ chức

Từ ngày 25 đến 27/9, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Sở VH-TT&DL và TP.Hội An đã tổ chức giải bóng chuyền nam "Bông lúa vàng" nông dân tỉnh lần thứ XI - năm 2024.

17 đội tranh tải giải bóng chuyền "Bông lúa vàng" do Hội Nông dân Quảng Nam tổ chức

Giải năm nay thu hút 17 đội bóng đến từ các huyện, thị xã, thành phố, được chia làm 4 bảng đấu. Khu vực đồng bằng có 9 đội; bảng A gồm Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ; bảng B gồm Hội An, Phú Ninh, Đại Lộc và Quế Sơn.

Khu vực miền núi có 8 đội; bảng C gồm Tây Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang; bảng D gồm Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Giang và Nam Trà My.

Giải bóng chuyền nam "Bông lúa vàng" truyền thống đã trở thành thương hiệu của nông dân chúng ta, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Văn Thận - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, giải bóng chuyền nam "Bông lúa vàng" truyền thống đã trở thành thương hiệu của nông dân Quảng Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Thông qua giải không chỉ thể hiện, khẳng định hoạt động phối hợp trách nhiệm, nhịp nhàng, gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa ngành văn hóa thể thao với Hội Nông dân, mà đặc biệt qua đây là sân chơi bổ ích của nông dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; khơi dậy và phát động nông dân tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở.

"Để góp phần vào thành công chung cho giải đấu, thay mặt Ban Tổ chức, tôi đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu phát huy cao nhất tính trung thực, đoàn kết, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, đẹp và hấp dẫn. Đề nghị tổ rọng tài làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, công tâm, khách quan, chính xác. Các cổ động viên tham gia cổ vũ hết mình với tinh thần vô tư, nhiệt huyết và văn minh.

Theo lịch thi đấu, đến vòng bán kết các đội bóng khối đồng bằng và miền núi mới gặp nhau. Cụ thể, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xác định 8 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết.

Tứ kết 1: nhất A gặp nhì B; tứ kết 2: nhất B gặp nhì A; tứ kết 3: nhất C gặp nhì D; tứ kết 4: nhất D gặp nhì C.

Ở vòng bán kết, đội thắng trong trận tứ kết 1 gặp đội thắng tứ kết 3 và đội thắng tứ kết 2 gặp đội thắng tứ kết 4. Sau đó, hai đội thắng ở vòng bán kết gặp nhau trận chung kết diễn ra vào ngày 27/9.