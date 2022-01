3 câu nói "thần chú" mở cánh cửa trái tim cô nàng ngoài 30 hơn hẳn lời "anh yêu em"

Không ít đàn ông không chinh phục được trái tim một cô nàng phù hợp hoặc chờ mãi mới thấy một cô nàng thì nói "anh yêu em" lại như "nước đổ lá khoai", chẳng hiệu nghiệm gì. .

Ngày nay, nhiều người nhắc đến chuyện yêu đương là lảng tránh, một số cảm thấy mình chưa tìm được người phụ nữ phù hợp nên không muốn yêu. Một số khác lại tập trung cho sự nghiệp, mong muốn khi công thành danh toại sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, dần dần tuổi tác cũng ngày một cao hơn.



Đối với những cô gái trẻ, chỉ cần bạn tốt với cô ấy một chút là có thể khiến cô ấy rung động, thế nhưng đối với những cô gái đã ngoài 30, nếu chỉ dựa vào miệng lưỡi và câu nói "Anh yêu em", điều đó chắc chắn sẽ không đủ.

Nếu đổi câu "Anh yêu em" thành 3 câu nói này, kỳ thực còn dễ dàng thu hoạch được trái tim của các nàng hơn.

Ảnh minh họa.

1. Muốn mở cửa trái tim hãy nói: "Anh muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi"

Nhiều cô gái ngoài 30 vẫn độc thân không phải là họ không muốn yêu đương mà bởi vì tầm suy nghĩ của họ đã khác trước. Bề ngoài của họ có thể mạnh mẽ, kiên cường nhưng thực ra trong lòng họ lại thiếu thốn tình cảm.

Ở độ tuổi này, họ trân trọng đối phương hơn. Nếu tìm thấy người phù hợp, họ sẽ không đỏng đảnh. Mục tiêu của những cô gái này là muốn tìm một người đàn ông có thể nắm tay họ cả đời, cùng nhau bước vào hôn nhân.

Vì vậy, nếu vào thời điểm này, một người đàn ông nói với cô ấy rằng: "Anh muốn ở bên em thời thời khắc khắc" hoặc "Anh muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi", "Anh lúc nào cũng muốn bên em, thì suy nghĩ đầu tiên của cô ấy là bạn muốn cho cô ấy một gia đình, một chỗ dựa.

Nghe được những lời này, cô ấy sẽ vô cùng hài lòng, tình yêu chân chính là như vậy, hai người cùng nhau ở một chỗ, dù vui vẻ, mỏi mệt cũng không rời xa.

2. Muốn mở cửa trái tim hãy nói: "Yên tâm, mọi việc có anh lo rồi"

Sự thực là phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng đều mong muốn có bờ vai vững chắc, rộng rãi để nương tựa. Ngay cả những cô nàng cứng rắn, độc lập cũng thích cảm giác an toàn do người đàn ông mang lại. Tâm tình không tốt có thể làm nũng, bị người khác bắt nạt có thể cũng có người bảo vệ, an ủi.

Nếu như cô gái mà bạn thích đã ngoài 30 tuổi, đừng nói những câu như "Anh yêu em", "Yêu em mãi mãi", đa số đều nghĩ những câu nói này chẳng có trọng lượng gì. Khi yêu, thích những cô nàng ngoài 30, hãy tạo cho họ cảm giác an toàn.

Ảnh minh họa.

Khi họ gặp khó khăn, bị người khác ức hiếp, bạn phải là trở thành người hùng của cô ấy, nói với cô ấy rằng: "Đừng sợ, yên tâm, mọi việc đã có anh lo rồi".

Khi bạn nói ra điều này, chắc hẳn đối phương sẽ rất cảm động, vì lúc cô ấy yếu đuối nhất, bạn không chỉ an ủi cô ấy mà còn khiến cô ấy cảm thấy mình có chỗ dựa, không còn đơn độc đối mặt với những mưa gió, thăng trầm của thế giới. Cho dù có ra sao, thế giới của cô ấy vẫn có bạn.

Bất kẻ là phụ nữ chưa từng yêu hoặc đã một lần đò, tất cả đều mong muốn, gặp phải thời điểm khó khăn sẽ có người nói những lời ấm áp, sưởi ấm tâm hồn họ.

3. Muốn mở cửa trái tim hãy nói: "Tiền của anh em cứ tiêu đi"

Một mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng không thể thiếu nền tảng là kinh tế. Nhất là những cô gái đã ngoài 30, họ không còn là những thiếu nữ non nớt tin bất cứ điều gì mà đàn ông nói, vì vậy bạn cần đưa ra một số hành động thực tế.

So với yêu đương bằng lời nói, những cô gái đã lớn tuổi thực tế hơn, dù sao sau bao năm mưa gió, họ đã thấy quá nhiều câu chuyện chân thực xung quanh mình. Muốn cưa cẩm họ, bạn buộc phải là người có công việc ổn định, kinh tế không thiếu thốn.

Ảnh minh họa.

Nói cách khác, những cô gái ngoài 30 tuổi thừa hiểu tầm quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống, họ cực kỳ lý trí. Muốn yêu đương cũng phải có tiền, dỗ ngon dỗ ngọt là vô ích, sự thỏa mãn về vật chất là cực kỳ quan trọng.

Yêu cầu của mỗi người là khác nhau nhưng tựu chung lại là không được thiếu thốn. Vì vậy, nếu bạn thực sự thích một cô gái chín ngắn, ngoài 30 nhưng không có nhiều tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ hơn để thể hiện cho cô ấy thấy mình có chí tiến thủ, mình có tương lai tươi sáng, như vậy chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt.

Mọi người đều nói "phụ nữ yêu bằng tai" , "phụ nữ là động vật cảm tính" thế nhưng ngoài 30, những cô gái sẽ lý trí hơn nhiều. Cùng họ yêu đương, mỗi ngày đều nói lời hoa mỹ, sến súa thì sẽ bị họ cho rằng không đáng tin cậy, cần đề phòng.

Nói như vậy để thấy, đàn ông vẫn phải dùng hành động để chứng minh tấm chân tình của mình vì suy cho cùng, nói thì ai chả nói được nhưng chân chính để lời nói đi đôi với việc làm thì không phải ai cũng sẵn lòng.

Thực ra yêu cầu của phụ nữ ngoài 30 rất đơn giản, chỉ cần bạn chân thành và có thể cho cô ấy cảm giác an toàn là đủ. Làm được những việc này, về cơ bản bạn đã có thể chiếm được trái tim của cô ấy. Hãy lấy lòng cô ấy bằng sự chân thành của mình, cộng với việc chứng minh năng lực kinh tế, chí tiến thủ, như vậy bạn có thể khiến cô ấy rung động rồi.

(Theo SH)