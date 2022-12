3 điều kiện hòa bình của TT Zelensky mà Moscow sẽ không chấp nhận

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Getty

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov nói: "Rõ ràng là Kiev chưa sẵn sàng đối thoại. Ông Zelensky đã đưa ra đủ loại ý tưởng và "công thức hòa bình" với hy vọng buộc Nga rút khỏi lãnh thổ Donbass, Crimea, Zaporizhzhia và Kherson, yêu cầu Moscow thanh toán bồi thường, thiết lập các tòa án quốc tế và những thứ tương tự".

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai đặt ra những điều kiện như vậy", ông Lavrov nói thêm.

Tổng thống Zelensky đưa ra "công thức hòa bình" gồm 10 bước trong một bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11.

"Tôi tin rằng bây giờ là thời điểm mà chiến dịch quân sự của Nga có thể được ngăn chặn", ông Zelensky nói với các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

10 bước được ông vạch ra là: An toàn bức xạ và hạt nhân; An toàn thực phẩm; An ninh năng lượng; Trả tự do cho tất cả các tù nhân và những người bị trục xuất; Thực hiện Hiến chương Liên Hợp Quốc và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như trật tự thế giới; Rút quân Nga và chấm dứt chiến sự; Phục hồi công lý; Chống lại chất diệt sinh thái; Ngăn chặn leo thang; Và cuối cùng, xác nhận chiến sự kết thúc.

"Công thức hòa bình sẽ cứu sống hàng ngàn người", ông Zelensky nói.

Đáp lại, Nga khẳng định rằng Ukraine phải chấp nhận việc Moscow sáp nhập 4 khu vực Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia sau các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP hôm 26/12, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev hy vọng sẽ tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" vào tháng 2/2023 với mục tiêu chấm dứt xung đột đang diễn ra.



Hôm 25/12, Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine đang từ chối tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Ông nói với một đài truyền hình nhà nước Nga rằng ông "sẵn sàng đàm phán một số kết quả có thể chấp nhận được với tất cả những người tham gia quá trình này".