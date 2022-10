3 giờ sáng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khảo sát chợ đầu mối Bình Điền

Tham gia đoàn công tác của Bộ NNPTNT còn có Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad), Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi,… cùng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở NNPTNT TP.Hồ Chí Minh.

Tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đi thực tế tại các nhà lồng kinh doanh nông sản; kinh doanh cá đồng, hải sản phụ; kinh doanh thủy hải sản; kinh doanh thịt súc sản; kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hồi ký ghi chép của tiểu thương...

Bộ trưởng đánh giá đây là chợ có quy mô lớnvà gợi ý lộ trình cố gắng đi từ điểm xuất phát từ nông dân, chợ đầu mối, rồi đi đâu, phải có sơ đồ... bởi chúng ta hay nói sạch từ ao nuôi tới bàn ăn, sạch từ trang trại đến bàn ăn, mà quên và vô chợ này rồi lan tỏa.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng khi tìm kiếm trên Google, chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn mang ý nghĩa văn hóa - xã hội - kinh tế.

3 giờ sáng ngày 17/10, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác của Bộ NNPTNT khảo sát tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: NLD.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh chợ truyền thống là nơi thể hiện rõ văn hóa, kinh tế của địa phương, khi chợ đìu hiu tức là kinh tế xuống, chợ sôi động cho thấy kinh tế đi lên. Hoạt động tại chợ cũng thể hiện khả năng quản trị của địa phương vì tại đây tập trung rất nhiều nhóm chủ thể.



"Thời gian qua, chúng ta chủ yếu tập trung kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch cho nông sản bởi đơn giản là nếu không làm thì nước nhập khẩu không chấp nhận. Với thị trường nội địa, quản lý khó hơn nhưng đã đến lúc phải chấn chỉnh. Bởi lẽ, nếu không làm tốt về an toàn thực phẩm tại thị trường nội địa thì xuất khẩu chập chờn và rất khó phát triển thương hiệu nông sản Việt ở nước ngoài. Đặc biệt, vấn đề an toàn thực phẩm cho 100 triệu dân cũng như khách quốc tế tại Việt Nam không hề kém quan trọng" - Bộ trưởng phân tích.

Theo người đứng đầu Bộ NNPTNT, cái khó của nông nghiệp Việt Nam là manh mún, nhỏ lẻ, quá nhiều đầu mối tham gia nên rất khó quản lý.

Ví dụ như chợ đầu mối Bình Điền, quy mô gần 25ha có đến 1.800 thương nhân trong khi chợ đầu mối Rungis (Paris – Pháp) diện tích hơn 200 ha nhưng chỉ có khoảng 200 thương nhân. Càng nhiều đầu mối, càng khó quản lý. Công ty quản lý chợ đầu mối Bình Điền có thể giảm bớt đầu mối bằng việc thành lập các nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 thương nhân thì việc quản lý sẽ dễ hơn.

Tại buổi khảo sát, các cơ quan chuyên môn cũng góp ý chợ đầu mối Bình Điền cần đầu tư nâng cấp thêm cơ sở hạ tầng để bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như tính toán đến phương án "số hóa" sổ sách về nguồn gốc hàng hóa thay cho ghi chép thủ công như hiện nay.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng khảo sát và làm việc với siêu thị MM Mega Market và siêu thị Co.opXtra Linh Trung (cùng ở TP Thủ Đức).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn đề nghị chợ đầu mối Bình Điền bắt đầu xây dựng sứ mạng không dừng lại ở điểm hội tụ người mua bán mà phải kết nối vùng nguyên liệu với địa phương.



"Việc này sẽ giúp chúng ta nắm được rõ nguồn. Chúng ta lúng túng thì thương nhân cũng lúng túng. Thương nhân sẽ không biết kiểm soát thương lái ra sao, thương lái cũng không biết sao kiểm soát nông dân", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Sau điểm mở đầu cho việc kiểm tra khảo sát thực tế tại chợ đầu mối Bình Điền, Bộ trưởng Lê Minh Hoan còn dẫn đoàn đi khảo sát thực tế các chuỗi giá trị nông sản tại TP.HCM khác như: Công ty TNHH MM Mega Market (Viet Nam); siêu thị Co.op Extra Linh Trung; Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản - Vissan, Công ty CP Nông nghiệp kỹ thuật cao Nông Phát, Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp.