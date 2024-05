3 ngày lênh đênh giữa biển, bám víu vào can nhựa của máy trưởng Nguyễn Ngọc Hà

Đang nằm điều trị tại Trạm y tế phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), anh Nguyễn Ngọc Hà (40 tuổi, máy trưởng của tàu cá QB 98614 bị chìm trên biển) tỏ rõ sự mệt mỏi sau những ngày lênh đênh trên biển.



Ngư dân Nguyễn Ngọc Hà (40 tuổi, máy trưởng của tàu cá QB 98614 bị chìm trên biển) được lực lượng chức năng cùng ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lai - Trạm trưởng Trạm y tế phường Quảng Phúc tiến tới thăm khám cho anh Hà xong rồi chia sẻ với PV Dân Việt: "Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hà được đưa vào Trạm y tế vào trưa nay (7/5), hiện anh Hà đang mơ màng, chưa nói được nhiều, đang trong quá trình truyền nước, bàn tay của anh Hà chưa duỗi thẳng được do cầm nắm một vật gì đó quá lâu".

Sức khỏe ngư dân Nguyễn Ngọc Hà còn yếu sau 3 ngày 3 đêm lênh đênh trên biển. Ảnh: TA

Theo người nhà của ngư dân Nguyễn Ngọc Hà, lúc tỉnh dậy, anh Hà nói đã lênh đênh trên biển 3 ngày 3 đêm, thứ duy nhất anh bấu víu vào để nổi trên biển đó là một can nhựa nhỏ.

Đến lúc gần kiệt sức, anh Hà may mắn được một tàu cá ở Hà Tĩnh phát hiện và cứu sống. Lúc lên thuyền, anh Hà vội vã nhờ liên lạc vào gia đình và chỉ nói được câu "sống rồi".

Sau đó, anh Hà ngất lịm đi, được tàu cá của ngư dân chăm sóc và đưa vào bờ an toàn.

Được biết, anh Nguyễn Ngọc Hà là máy trưởng của tàu cá QB 98614 TS do ông Phan Thanh Hùng (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng.

Tối 3/5, tàu cá này bị mất liên lạc. Hiện anh Hà đã được cứu sống đưa vào bờ, còn 4 người khác gồm chủ tàu Phan Thanh Hùng; các thuyền viên Nguyễn Văn Thì (SN 1967), trú tại phường Quảng Phúc; Nguyễn Văn Thực (SN 1974, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Dương Văn Hoài (SN 1975, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn chưa liên lạc được.

Người thân của ông Phan Thanh Hùng - thuyền trưởng tàu cá QB 98614 TS đang móng ngóng tin tức các thuyền viên trên tàu. Ảnh : TA

PV Dân Việt cũng đã về nhà của 4 thuyền viên đang gặp nạn trên. Do cú sốc quá lớn khi hay tin người thân gặp nạn nên nhiều người ngất đi, phải nhập viện cấp cứu. Hàng xóm, anh em, bạn bè tới động viên, thăm hỏi rất đông và đang mong ngóng tin tức từ ngoài khơi báo về.

Ông Nguyễn Ngọc Hiến – Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc cho biết: "Trên địa bàn có 2 tàu cá của ngư dân bị chìm, ngoài tàu QB 98614 TS, còn có tàu QB 98768 TS do ông Lê Văn Chiến (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng, rất may, các thuyền viên trên tàu này đã được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Hiện chính quyền địa phương đã tới động viên, thăm hỏi các thuyền viên và gia đình có người gặp nạn".

Như Dân Việt đã đưa tin, từ ngày 1/5 đến sáng 3/5 có 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình chìm trên biển, hiện vẫn còn 10 ngư dân đang mất tích.