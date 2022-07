3 người bị khởi tố trong vụ mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi có thể bị xử lý thế nào?

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An), Lê Ngọc Anh (32 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (28 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội), để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" theo Điều 315 Bộ luật hình sự 2015.



Các bị can Hoàng Minh Phong, Lê Ngọc Anh và Nguyễn Sỹ Giang. Ảnh Công an cung cấp.

Đây là những người liên quan đến vụ chị P.T.D.H (22 tuổi, quê Long An; tạm trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là mẹ đơn thân, tử vong sau khi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ "chui" của Phong gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác là hành vi khám bệnh, chữa bênh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc tuy có phép nhưng thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về khám bênh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người khác.

Tội phạm này xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Theo ông Hòe, chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những người có trách nhiệm trong việc khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác mới là chủ thể của tội phạm này.

Nếu hành vi vi phạm chưa gây thiệt hại đến tính mạng hoặc chưa gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người khác thì người có hành vi vi phạm phải là người đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hậu quả của hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác là thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người khác.

Về hình phạt, điều luật này quy định, người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác thuộc một trong các trường hợp như làm chết người, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên…sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu làm chết 2 người; gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; gây thiệt hại về tài sản từ 500 đến dưới 1,5 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Còn nếu làm chết 3 người trở lên; gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1, 5 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

"Sau khi bị khởi tố, người bị chứng minh là có tội, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt như trên" – vị luật sư thông tin.