3 nữ đạo diễn Việt Nam nổi danh từ bộ phim đầu tay là ai?

"Đập cánh giữa không trung" (Flapping in the Middle of Nowhere) là một bộ phim điện ảnh độc lập thuộc thể loại tâm lý xã hội, tuổi mới lớn của Việt Nam, Đức, Na Uy và Pháp do Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản kiêm đạo diễn. Ảnh: NSX