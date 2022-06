Theo đó, vở nhạc kịch "Alice in Wonderland" là chương trình nghệ thuật đặc sắc hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam.

"Alice in Wonderland" là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng dành cho thiếu nhi của tác giả Charles Lutwidge Dodgson được hoàn thành vào năm 1886. Tác phẩm này được dịch ra tiếng Việt với nhiều tên gọi khác nhau như: "Alice ở xứ sở thần tiên", "Alice lạc vào xứ thần tiên" hoặc "Alice ở xứ sở diệu kỳ". Đây là một tác phẩm nổi tiếng tại nhiều quốc gia bởi nội dung đặc sắc, truyền tải nhiều giá trị nhân văn, bài học đạo lý, nguyên tắc sống. Tác phẩm được dàn dựng thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada…

Nghệ sĩ Xuân Bắc phát biểu trong buổi ra mắt dự án "Alice in Wonderland". Ảnh: NHKVN.

Phát biểu trong buổi ra mắt dự án diễn ra chiều 29/6, NSƯT Nguyễn Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ: "Alice in Wonderland" là một chương trình có tính định hướng giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ cho giới trẻ và tạo điều kiện cho họ phát huy năng lực nghệ thuật của mình… Vở diễn là cơ hội, là sân chơi cho tất cả các bạn trẻ, cho những người chuyên nghiệp và cả những người không chuyên… miễn sao họ đều có lòng đam mê và yêu nghệ thuật và đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

Với ê-kíp sáng tạo trẻ trung, năng động… chúng tôi hứa hẹn đây sẽ là một chương trình đặc sắc và ý nghĩa giành cho khán giả. Chúng tôi sẽ có những đêm biểu diễn miễn phí, giành cho đối tượng khách mời đặc biệt, đó là các thầy cô giáo ở các trường THCS, THPT, để góp phần vào việc phát triển nghệ thuật cho giới trẻ ngay từ khi trên ghế nhà trường".

Lê Diệu My gây ngỡ ngàng khi đảm nhận vai trò đạo diễn của vở nhạc kịch đẳng cấp quốc tế. Ảnh: NHKVN.

Nhạc kịch "Alice in Wonderland" sẽ có cả diễn viên và ê-kíp sáng tạo quốc tế tham gia

Theo tiết lộ, vở nhạc kịch có lực lượng tham gia sáng tạo đều là những nghệ sĩ, diễn viên trẻ. Đặc biệt, đạo diễn của vở là Lê Diệu My, năm nay chỉ mới 21 tuổi, đang du học ngành đạo diễn ở Mỹ. "Nhân tài trẻ" này từng được biết đến với tư cách là nữ sinh người Việt ẵm một lúc 8 suất học bổng danh giá trên đất Mỹ.

15 tuổi, Lê Diệu My đã làm nhiều người trong nghề phải trầm trồ thán phục khi cùng các bạn trong trường PTLC Olympia dàn dựng một vở nhạc kịch đẳng cấp để gây quỹ từ thiện và thu được số tiền khá lớn. Sau vở nhạc kịch này, ngôi trường mà Lê Diệu My theo học đã quyết định xây dựng một khán phòng để học sinh có thể tự sáng tác, biểu diễn.

Và cũng chính từ những "mầm xanh" này, Lê Diệu My đã mạnh dạn "apply" vào trường Đại học New York University. Trong quá trình học, Lê Diệu My đã có nhiều cơ hội được cọ sát và làm trợ lý đạo diễn cho những người thầy có tiếng trong lĩnh vực nhạc kịch ở Mỹ. NSƯT Đặng Châu Anh luôn xem học trò Lê Diệu My là "nhân tài" khó kiếm và cực kỳ tin tưởng khi cô đảm nhận vai trò đạo diễn của "Alice in Wonderland".

Đạo diễn Lê Diệu My tin tưởng sẽ tạo nên một vở diễn gần gũi với khán giả Việt dù ê-kíp sáng tạo quốc tế. Ảnh: NHKVN

Lê Diệu My chia sẻ: "Ngày nay, với xu hướng, áp lực "vội lớn" và trưởng thành nhanh theo những khuôn mẫu xã hội, nhiều bạn nhỏ đã bỏ lỡ cơ hội, giá trị của tuổi thơ. Tác phẩm "Alice in Wonderland" khuyên các bạn nhỏ đừng vội lớn mà quên đi sự ngây thơ, hãy học cách yêu thế giới quanh mình, yêu mầu sắc, cái đẹp và cái tốt.

Bắt tay vào dàn dựng vở nhạc kịch này, chắc chắn ê-kíp sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực và thử thách nhưng tất cả đều xác định "không có con đường nào toàn rải hoa hồng".

"Alice in Wonderland" sẽ có thời lượng 90 phút với số lượng 31 nhân vật, gồm cả nhân vật quần chúng. Trong số 25 diễn viên tham gia sẽ có cả diễn viên người Úc và người Việt. Tất cả các diễn viên đều hát bằng tiếng Anh và biểu đạt bằng ngôn ngữ sân khấu gần gũi với khán giả.

BTC sẽ tiến hành casting cả phía Úc và phía Việt Nam giành cho các đối tượng là những bạn trẻ yêu nghệ thuật, có độ tuổi từ 14 tuổi trở lên để tìm ra các vai diễn phù hợp với kỹ thuật biểu diễn cao. Lịch casting trực truyến ở Úc sẽ diễn ra vào 3/7 và lịch casting trực tiếp ở Việt Nam sẽ diễn ra vào 10/7.