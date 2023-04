3 nữ nghệ sĩ gạo cội khiến hậu bối nể phục vì quay phim không biết mệt

NSND Ngọc Giàu

NSND Ngọc Giàu hóa bà ngoại "xì-tin" tại phim trường Nhà bà Nữ. Nguồn: NSX

NSND Ngọc Giàu (sinh năm 1945) là nghệ sĩ cải lương, hài kịch và phim ảnh đã có thâm niên hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật. Năm 15 tuổi, nữ nghệ sĩ gặt hái được trái ngọt đầu tiên trong sự nghiệp khi được trao Giải Thanh Tâm vào đầu năm 1960 nhờ vai đào chính Điêu Thuyền. Ngọc Giàu là 1 trong 3 nữ nghệ sĩ hiếm hoi đoạt được giải Thanh Tâm Xuất Sắc với Thanh Nga (1966) và Bạch Tuyết (1965). Trong hai năm 1995 và 1996, bà còn gặt hái liền hai giải Mai Vàng ở sân khấu kịch.

Ngoài lĩnh vực sân khấu, bà được các đạo diễn mời tham gia phim điện ảnh lẫn phim truyền hình với các vai người mẹ, người bà với tình yêu thương vô bờ bến trong các phim: Lẵng hoa tình yêu, Sài Gòn anh yêu, Bố già… Gần đây nhất, bà đóng vai Ngọc Ngà trong phim Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành. Vai diễn của NSND Ngọc Giàu trong phim là người bà có tính cách vui nhộn nhưng yêu thương hết mực những đứa con khờ khạo của mình. Với kinh nghiệm sống và những chia sẻ hết sức chân tình, Ngọc Ngà đã giúp cho con gái Ngọc Nữ (Lê Giang) vượt qua biến cố và khiến cho gia đình lại được êm ấm.

Vai diễn của NSND Ngọc Giàu trong phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành. Ảnh: NSX

Chia sẻ về sự đóng góp của "má Giàu" trong Nhà bà Nữ, Trấn Thành không giấu nổi sự xúc động: "NSND Ngọc Giàu đã bước qua tuổi 77, một cây đại thụ từng đó tuổi phải làm việc với cường độ lao động cao như hiện nay. Tôi rất biết ơn má Giàu, rất tôn trọng vì bà đã bỏ qua mọi sự vất vả, mệt mỏi, căng thẳng để có thể hoàn thành bộ phim này với chúng tôi. Không biết bao lâu nữa chúng ta mới có thể tìm thấy một "báu vật" như NSND Ngọc Giàu. Tôi còn nhớ có nhiều cảnh quay liền một lúc từ 4, 5 giờ sáng đến tận 7 giờ sáng, bà vẫn rất chuyên nghiệp và nhớ kỹ từng lời thoại, không có câu nào là tự phát. Điều đó chỉ có thể tới từ một diễn viên xuất chúng, một huyền thoại như bà mà thôi".

NSND Kim Xuân

NSND Kim Xuân từng ngất xỉu trong thời tiết giá lạnh khi quay bộ phim Hạnh phúc máu. Ảnh: NSX

NSND Kim Xuân (sinh năm 1956) được biết đến với vai trò diễn viên điện ảnh và tham gia nhiều vở kịch tại sân khấu IDECAF. Bà từng đoạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ như: Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991; Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu Mùa thu năm 1998; Giải Mai Vàng do báo Người Lao động trao tặng năm 1997…

Trong sự nghiệp diễn xuất, NSND Kim Xuân còn sở hữu một gia tài đồ sộ vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: Người đẹp Tây Đô; Mùi Ngò gai; Cung đường tội lỗi; Vị đắng tình yêu; Chuyện tình xa xứ; Quả tim máu; 1990… Sở dĩ các đạo diễn rất thích làm việc với bà không chỉ vì tài năng xuất chúng mà còn là thái độ làm việc tận tâm và vô cùng chuyên nghiệp.

Phạm Huỳnh Hữu Tài – nam diễn viên, kiêm nhà sản xuất từng làm việc cùng NSND Kim Xuân trong phim Hạnh phúc màu chia sẻ với Dân Việt rằng: "Cảnh giằng co của tôi và Dược Sĩ Tiến ở đầm lầy không chỉ khiến chúng tôi hao hụt về thể chất và còn rất khó để thể hiện về tâm lý. Lúc đó, thời tiết tháng 12 ở Đà Lạt khoảng 6 độ C và tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy trong suốt đời mình. Dược sĩ Tiến đã bị ngất trong cảnh quay bị dìm xuống nước. NSND Kim Xuân dù tuổi đã cao nhưng không một lời than trách, dù trước đó cô đã tụt huyết áp và ngất xỉu vì quá lạnh".

Nụ hôn sau lớp kính nhà giam là cảm xúc bộc phát của nghệ sĩ Kim Xuân trong vai diễn Hà Phương trong phim Hạnh phúc máu. Ảnh: NSX

Chia sẻ về bí quyết giữ vững phong độ, NSND Kim Xuân nói rằng: "Tôi luôn sắp xếp hợp lý để vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Với tôi, tận hưởng cuộc sống nghĩa là được làm những điều mình thích, trong đó có công việc diễn xuất. Nghề diễn không những tạo cơ hội cho tôi được sống đời sống của nhân vật, nó còn là môi trường để tôi gặp gỡ, trao đổi với đồng nghiệp, đặc biệt là những diễn viên trẻ. Ở họ có nhiều điều thú vị mà chúng tôi thấy cần học hỏi, đó là tuổi trẻ và sức thanh xuân trong diễn xuất".

NSƯT Thanh Quý

NSƯT Thanh Quý với tạo hình bà bán bánh mì trong phim truyền hình Cuộc đời vẫn đẹp sao. Ảnh: VTV

NSƯT Thanh Quý (sinh năm 1958) là một trong những gương mặt diễn viên thế hệ đầu của điện ảnh và truyền hình phía Bắc. Những vai diễn kinh điển của bà phải kể tới như cô thanh niên xung phong trong Chuyến xe bão táp của hai đạo diễn Trần Vũ và Trần Phương; vai Vân trong Những người đã gặp và một loạt tác phẩm nổi tiếng của Hãng phim truyện Việt Nam như: Cha và con, Mảnh đời riêng, Không có đường chân trời, Người đàn bà bị săn đuổi, Chuyện tình trong ngõ hẹp…

Hiện tại, bà là "trụ cột của VFC" với nhiều vai diễn ấn tượng khó phai. Điển hình nhất là vợ ông trùm Phan Quân (cố NSND Hoàng Dũng) trong Người phán xử; bà Nga "bún riêu" trong Thương ngày nắng về. VFC có tần suất ra mắt dự án phim khá dày nên tiến độ quay phim vô cùng gấp rút.

NSƯT Thanh Quý và diễn viên Thanh Hương trong một cảnh diễn. Ảnh: VTV

Mới đây, khi tham gia phim truyền hình Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà đã khiến hậu bối của mình là Thanh Hương ấn tượng với sức chịu đựng bền bỉ: "Nhiều người hỏi tôi rằng, đóng phim có khổ không, vất vả không thì chúng tôi không dám nhận, bởi còn trẻ thế này mà trong khi những nghệ sĩ gạo cội như cô Thanh Quý còn chưa kêu than gì thì tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng nếu nói mình vất vả.

Với những người như cô Thanh Quý, sức lao động của tôi vẫn còn quá là bình thường. Có hôm quay phim đến tờ mờ sáng, tôi mới hỏi cô: "U có thấy mệt không?", cô đáp lại mình chẳng thấy sao cả, ngủ một giấc ngắn rồi cô lại dậy quay bình thường".

NSƯT Thanh Quý bị nhầm là bà bán bánh mì thật khi mặc phục trang phim Cuộc đời vẫn đẹp sao đi về nhà. Ảnh: VTV



Trò chuyện với PV Dân Việt, NSƯT Thanh Quý từng chia sẻ rằng, bà không quan ngại vất vả, quan trọng là sự thăng hoa: "Xưa như thế nào thì bây giờ tôi vẫn thế, mỗi lần nhận vai diễn vẫn phải đọc kỹ kịch bản, hiểu hồn cốt nhân vật, tinh thần của nhân vật để nắm được vai. Có những điều trong cuộc sống mình thấy gần gũi với nhân vật thì áp dụng vào. Về cơ bản là như vậy, còn tôi khi diễn cần đến sự thăng hoa. Khi diễn xuất, tôi luôn đặt tính chuẩn chỉnh nghề nghiệp lên hàng đầu".