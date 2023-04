Diễn viên nhí đóng vai An trong "Đất rừng phương Nam" là ai?

Huỳnh Hạo Khang sinh năm 2010, được gia đình khuyến khích theo nghệ thuật từ nhỏ. Em tham gia các cuộc thi hát của trường và quận, sau đó đóng các phim truyền hình, sit-com như Hoa sơn trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng. Năm 2022, Hạo Khang tham gia Hãy nghe tôi hát nhí, đạt giải đồng khuyến khích.

Huỳnh Hạo Khang 13 tuổi đóng vai An trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Ảnh: FBNV

Trước khi casting diễn viên vào vai An, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng chia sẻ với Dân Việt rằng: "Vì phim nói về hành trình tìm cha của cậu bé An thì 50% của phim phải tạo nên một cậu bé An được yêu thương. Phim truyền hình Đất phương Nam thành công một phần do dàn diễn viên quá hay, hợp vai như An của Hùng Thuận, đó là chìa khóa để phim đến với khán giả.

Huỳnh Hạo Khang hát "Đi để trở về" trong Hãy nghe tôi hát nhí. Nguồn: Jet viral

An trong trí tưởng tượng của tôi cũng phải đáng yêu như vậy thì mới thành phim được. Có những phim không diễn viên này thì có diễn viên khác thay được nhưng với phim Đất rừng phương Nam thì phải là một cậu bé An đáng yêu ngay từ tạo hình, đây là chìa khóa cho phim Đất rừng phương Nam.

Đạo diễn Quang Dũng cho biết anh đã mất một năm rưỡi để tìm được gương mặt phù hợp đóng An - chú bé mồ côi mẹ, đi tìm cha trong tác phẩm gốc. Anh ấn tượng với khả năng nhập vai của Huỳnh Hạo Khang ở vòng casting cùng nét lanh lợi, thông minh của diễn viên nhí. Mặc dù trước đó, Huỳnh Hạo Khang chưa tham gia phim lớn nào, nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không bận tâm, bởi diễn xuất của Huỳnh Hạo Khang đã chinh phục anh và ê-kíp.

Huỳnh Hạo Khang cùng đạo diễn Nguyễn Quan Dũng (áo trắng) và nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan (áo đen bên phải). Ảnh: FBNV

Trong phim truyền hình Đất phương Nam, vai An do diễn viên Hùng Thuận đảm nhận. Gương mặt ngây thơ, lối diễn tự nhiên, anh để lại ấn tượng đậm nét sau khi phim phát sóng. Vai An trở thành bước ngoặt của cuộc đời Hùng Thuận, giúp anh đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải Mai Vàng 1997 cho Diễn viên được yêu thích nhất.

Từ bộ phim, anh đóng nhiều tác phẩm như Cổng mặt trời, Hoa ngũ sắc, Nàng dâu bất đắc dĩ .... nhưng không gây được tiếng vang bằng. Sau này, diễn viên thường nhắc về vai diễn với niềm tự hào, cho biết bé An trở thành một phần ký ức, giúp anh được công chúng nhận diện và yêu mến.

Huỳnh Hạo Khang và bạn diễn trong phim Đất rừng phương Nam. Ảnh: FBNV

Bản điện ảnh Đất rừng phương Nam có kinh phí 40 tỷ đồng, được quay gần hai tháng ở miền Tây, dự kiến ra rạp dịp Tết 2024. Đạo diễn Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Đạo diễn Vinh Sơn của phim truyền hình Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất cho phim điện ảnh Đất rừng phương Nam. Diệp Thế Vinh là đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc.

Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - chịu trách nhiệm sản xuất. Ngoài ba gương mặt nhí đóng An, Cò, Xinh - dàn nhân vật chính của phim, các diễn viên còn lại gồm nghệ sĩ Công Ninh, Kiều Trinh, Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần, Mai Tài Phến.