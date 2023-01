Bạn diễn tiết lộ điều đặc biệt về NSND Kim Xuân khi đóng "Hạnh phúc máu"

Phạm Huỳnh Hữu Tài vào vai Thái Phong – người con thứ bị ghẻ lạnh của một gia tộc quyền quý, phải ngồi xe lăn sau một tai nạn thương tâm. Ảnh: NVCC

Hạnh phúc máu – phim kinh dị do bộ đôi Dược Sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài sản xuất và đóng vai chính. Bộ phim đã có cơ hội trở lại rạp chiếu từ ngày 9/1, sau khi được trình chiếu vào tháng 11 năm ngoái và nhận về khá nhiều phản ứng tích cực của khán giả.



Chia sẻ với Dân Việt, Phạm Huỳnh Hữu Tài không giấu nổi được niềm vui và bày tỏ sự biết ơn tới tất cả khán giả đã góp phần tạo động lực cho anh cùng ê-kíp tiếp tục mang bộ phim ra rạp một lần nữa. Theo thống kê từ ê-kíp, bộ phim từng có hơn 300 nghìn khán giả ra rạp xem phim đợt đầu tiên.

Trong phim, Phạm Huỳnh Hữu Tài vào vai Thái Phong – người con thứ bị ghẻ lạnh của một gia tộc quyền quý, phải ngồi xe lăn sau một tai nạn thương tâm. Chia sẻ với Dân Việt, Phạm Huỳnh Hữu Tài từng cho biết, anh đã phải chấp nhận giảm cân để cho ra trạng thái gầy gò, ốm yếu, tiều tụy và thiếu sức sống của nhân vật Thái Phong. Theo Hữu Tài, như vậy để khán giả có sự tin tưởng và cảm thấy độ chân thật, nhất là khi Thái Phong trong phim bị liệt hai chân, phải ngồi xe lăn.

Nhân vật Thái Phong bị rối loạn nhân cách ranh giới khiến Hữu Tài phải trải qua quá trình nhập vai rất nhiều khó khăn để có cảm giác giống nhân vật. Ảnh: NVCC

"Lúc đó, tôi từ 66 - 67kg, giảm xuống khoảng 55kg, chỉ ăn táo thay cho cơm. Quá trình giảm cân có sự giám sát của bác sĩ cũng như huấn luyện viên. Kể cả vậy, tôi không tránh khỏi những lúc cơ thể cảm thấy bức bối khó chịu. Ngoài ra, tôi để mình sinh hoạt giống nhân vật, đó là một người ngồi xe lăn phải xoay xở như thế nào trong cuộc sống hàng ngày.

Từng ngày trôi qua, tôi cảm nhận rõ hơn về nhân vật của mình, một con người chỉ sống ngày ngày trong 4 bức tường và 7 năm chưa một lần bước chân ra khỏi căn biệt thự to lớn để nhìn thấy thế giới ngoài kia. Đó là một cảm xúc vô cùng kinh khủng, hình thành nên bên trong cậu ta một căn bệnh có tên là "rối loạn nhân cách ranh giới" với nỗi sợ bị bỏ rơi".

Hữu Tài tiết lộ, anh không phải là người vất vả duy nhất khi thực hiện bộ phim này. Ảnh: NVCC

Hữu Tài tiết lộ, anh không phải là người vất vả duy nhất khi thực hiện bộ phim này. Với Hạnh phúc máu, tất cả các diễn viên đều hao tâm tổn sức rất nhiều. Nhớ lại cảnh quay khó nhất, Phạm Huỳnh Hữu Tài nói: "Chính là cảnh giằng co của Thái Phong (Dược sĩ Tiến) và Vinh An ở đầm lầy, không chỉ khiến chúng tôi hao hụt về thể chất và còn rất khó để thể hiện về tâm lý. Lúc đó, thời tiết tháng 12 ở Đà Lạt khoảng 6 độ C và tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy trong suốt đời mình. Chúng tôi phải mất 4 ngày mới quay xong cảnh đó và còn suýt nữa phải quay ngày thứ 5.

Hữu Tài còn cho biết,0 Dược sĩ Tiến đã bị ngất trong cảnh quay bị dìm xuống nước. NSND Kim Xuân dù tuổi đã cao nhưng không một lời than trách, cô đã tụt huyết áp và ngất xỉu vì quá lạnh.

NSND Kim Xuân bị tụt huyết áp và ngất xỉu vì quá lạnh nhưng cô không một lời than trách. Ảnh: NSX

Thế nên, mỗi lần khi xem lại những thước phim đó trên màn ảnh, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng rùng mình, bởi đó là trải nghiệm mà suốt quãng đời làm nghề sau này tôi sẽ không sao quên được".

Hiện tại, Phạm Huỳnh Hữu Tài đang có nhiều dự án khác, trong đó anh vừa hoàn thành xong việc sản xuất và đạo diễn cho MV Muôn vàn khuôn mặt của Osen Ngọc Mai. Khi được hỏi, liệu đến giờ đã thoát ra vai diễn ám ảnh như Thái Phong trong Hạnh phúc máu hay chưa?. Hữu Tài vui vẻ nói rằng: "Ngay từ khi học trên trường, các thầy cô đã dạy tôi phải biết đâu là nhân vật, đâu là diễn viên, không thể để sự nhập nhằng xuất hiện vì đó là thiếu chuyên nghiệp.

Sau khi phim đóng máy, tôi hoàn toàn có thể quay trở lại trạng thái bình thường của mình ngay lập tức. Ngay cả trong quá trình quay, khi kết thúc một cảnh nào đó, tôi vẫn là một Hữu Tài hài hước và thích đùa với mọi người và đến khi vào cảnh, tôi lại tiếp tục trạng thái nghiêm túc với công việc".