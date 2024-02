30 gian hàng tham gia Phiên chợ nông sản an toàn-chất lượng lần thứ III tỉnh Sóc Trăng

Phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng lần thứ III năm 2024 của tỉnh Sóc Trăng được tổ chức với quy mô 30 gian hàng của 11 đơn vị Hội Nông dân cấp huyện và 04 doanh nghiệp với các sản phẩm sạch, an toàn do hội viên nông dân làm ra. Trong đó, có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VIETGAP, đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tham quan gian hàng tại Phiên chợ nông sản an toàn – chất lượng lần thứ III, năm 2024. Ảnh: PV

Đồng chí Phạm Lê Lam – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phiên chợ nông sản an toàn – chất lượng lần thứ III, năm 2024 là cơ hội để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của địa phương, của hội viên nông dân, của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp...

Theo đó, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, của người tiêu dùng sản xuất, lựa chọn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Gian hàng của Hội Nông dân TP. Sóc Trăng. Ảnh: PV

Phiên chợ nông sản an toàn – chất lượng lần thứ III, năm 2024 diễn ra từ ngày 30/01/2024 đến ngày 01/02/2024 với nhiều mặt hàng đa dạng, chất lượng tươi ngon cùng với giá cả hợp lý, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Phiên chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP; OCOP tiềm năng của tỉnh Sóc Trăng. Bên cạnh đó còn có các loại trái cây, rau, củ, quả, sản xuất an toàn và sản phẩm nông sản chế biến; các loại cây giống; giải pháp nông nghiệp công nghệ cao và giới thiệu ẩm thực, quảng bá du lịch Sóc Trăng.

Các đơn vị tham dự đã mang đến Phiên chợ nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản nổi tiếng gắn với các vùng địa lý như: khô cá biển, mắm tép, mắm cua gạch, bánh phồng tôm, hành tím, mứt vỏ cam, me ngào, táo hồng, ổi ruby, sầu riêng,... Đặc biệt đến với Phiên chợ, người dân còn được thưởng thức bánh dân gian truyền thống.

Gian hàng với các sản phẩm khô đặc sản nổi tiếng của huyện Trần Đề. Ảnh: PV

Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nông nghiệp của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn do giá cả một số mặt hàng nông sản thấp; việc kết nối, tiêu thụ nông sản còn hạn chế.

Vì vậy, việc tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn – chất lượng lần này tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, mở rộng thị trường và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững.

Khách hàng tham quan mua sắm, trải nghiệm thực tế và thưởng thức bánh dân gian truyền thống tại Phiên chợ. Ảnh: PV

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức Lễ phát động ký kết phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng phát triển bền vững giai đoạn 2023 - 2025. Qua đó, có 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm an toàn.